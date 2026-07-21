Ўзбекистонда хабарсиз ишга жойлаштириш бўйича 1495 та мурожаат келиб тушди

ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йилнинг биринчи ярмида фуқаролардан ўзлари билмаган ҳолда ишга жойлаштирилгани ҳақида Давлат меҳнат инспекциясига 1495 та мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда инспекция матбуот хизмати хабар берди.Инспекция маълумотига кўра, мурожаатларни ўрганиш натижасида ҳозир фаолият юритаётган 143 та корхона ва ташкилот раҳбарларига нисбатан маъмурий ҳамда жиноий таъсир чоралари қўлланилди.Фуқароларнинг ҳуқуқларини тиклаш мақсадида 2020–2025 йилларда Ягона миллий меҳнат тизимига киритилган нотўғри маълумотлар ўчирилди.Инспекция меҳнат фаолияти ҳақидаги маълумотлар хабарсиз расмийлаштирилганини аниқлаган фуқароларни ваколатли органларга мурожаат қилишга чақирди.
Бундай маълумотлар ишсизлик мақоми ва нафақа олишга тўсқинлик қилиши мумкин
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йилнинг биринчи ярмида фуқаролардан ўзлари билмаган ҳолда ишга жойлаштирилгани ҳақида Давлат меҳнат инспекциясига 1495 та мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда инспекция матбуот хизмати хабар берди.
Инспекция маълумотига кўра, мурожаатларни ўрганиш натижасида ҳозир фаолият юритаётган 143 та корхона ва ташкилот раҳбарларига нисбатан маъмурий ҳамда жиноий таъсир чоралари қўлланилди.
Яна 56 та корхона ва ташкилотга қонунбузилишларни бартараф этиш бўйича ёзма кўрсатмалар киритилди. Айрим мурожаатларда кўрсатилган ташкилотлар эса аллақачон тугатилгани аниқланган.
Фуқароларнинг ҳуқуқларини тиклаш мақсадида 2020–2025 йилларда Ягона миллий меҳнат тизимига киритилган нотўғри маълумотлар ўчирилди.
Маълумот учун: бундай сохта расмийлаштириш фуқаронинг ишсиз деб эътироф этилиши ва ишсизлик нафақасини олишига тўсқинлик қилиши мумкин. Қонунга кўра, меҳнат шартномаси асосида ишлайдиган шахс банд ҳисобланади, ишсизлик нафақаси эса фақат ишсиз деб эътироф этилган фуқароларга тўланади. Шахс ишга жойлашганда нафақа тўлови тўхтатилади.