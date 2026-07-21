Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260721/xabarsiz-ish-joylashtirilish-murojaat-59170302.html
Ўзбекистонда хабарсиз ишга жойлаштириш бўйича 1495 та мурожаат келиб тушди
Ўзбекистонда хабарсиз ишга жойлаштириш бўйича 1495 та мурожаат келиб тушди
Sputnik Ўзбекистон
Давлат меҳнат инспекцияси фуқароларнинг хабарисиз ишга расмийлаштирилиши бўйича 1495 та мурожаатни ўрганди. 143 та ташкилот раҳбарига чора кўрилди, 56 та ташкилотга ёзма кўрсатма берилди.
2026-07-21T13:57+0500
2026-07-21T13:57+0500
жамият
ишсизлик нафақаси
ўзбекистон
камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги
меҳнат ҳуқуқи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/15/47637972_0:14:1104:635_1920x0_80_0_0_4a4d999aa80e80892a99d3375a41ae27.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йилнинг биринчи ярмида фуқаролардан ўзлари билмаган ҳолда ишга жойлаштирилгани ҳақида Давлат меҳнат инспекциясига 1495 та мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда инспекция матбуот хизмати хабар берди.Инспекция маълумотига кўра, мурожаатларни ўрганиш натижасида ҳозир фаолият юритаётган 143 та корхона ва ташкилот раҳбарларига нисбатан маъмурий ҳамда жиноий таъсир чоралари қўлланилди.Фуқароларнинг ҳуқуқларини тиклаш мақсадида 2020–2025 йилларда Ягона миллий меҳнат тизимига киритилган нотўғри маълумотлар ўчирилди.Инспекция меҳнат фаолияти ҳақидаги маълумотлар хабарсиз расмийлаштирилганини аниқлаган фуқароларни ваколатли органларга мурожаат қилишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20251225/ish-beruvchi-yangi-talablar-54467992.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/15/47637972_121:0:985:648_1920x0_80_0_0_c21462a37c824b8f1bca18a48c5e6df2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ишсизлик нафақаси, ўзбекистон, камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, меҳнат ҳуқуқи
жамият, ишсизлик нафақаси, ўзбекистон, камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, меҳнат ҳуқуқи

Ўзбекистонда хабарсиз ишга жойлаштириш бўйича 1495 та мурожаат келиб тушди

13:57 21.07.2026
© iStock / KorrawinЖенщина перебирает бумаги
Женщина перебирает бумаги - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.07.2026
© iStock / Korrawin
Oбуна бўлиш
Бундай маълумотлар ишсизлик мақоми ва нафақа олишга тўсқинлик қилиши мумкин
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йилнинг биринчи ярмида фуқаролардан ўзлари билмаган ҳолда ишга жойлаштирилгани ҳақида Давлат меҳнат инспекциясига 1495 та мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда инспекция матбуот хизмати хабар берди.
Инспекция маълумотига кўра, мурожаатларни ўрганиш натижасида ҳозир фаолият юритаётган 143 та корхона ва ташкилот раҳбарларига нисбатан маъмурий ҳамда жиноий таъсир чоралари қўлланилди.
Яна 56 та корхона ва ташкилотга қонунбузилишларни бартараф этиш бўйича ёзма кўрсатмалар киритилди. Айрим мурожаатларда кўрсатилган ташкилотлар эса аллақачон тугатилгани аниқланган.
Фуқароларнинг ҳуқуқларини тиклаш мақсадида 2020–2025 йилларда Ягона миллий меҳнат тизимига киритилган нотўғри маълумотлар ўчирилди.
Инспекция меҳнат фаолияти ҳақидаги маълумотлар хабарсиз расмийлаштирилганини аниқлаган фуқароларни ваколатли органларга мурожаат қилишга чақирди.

Маълумот учун: бундай сохта расмийлаштириш фуқаронинг ишсиз деб эътироф этилиши ва ишсизлик нафақасини олишига тўсқинлик қилиши мумкин. Қонунга кўра, меҳнат шартномаси асосида ишлайдиган шахс банд ҳисобланади, ишсизлик нафақаси эса фақат ишсиз деб эътироф этилган фуқароларга тўланади. Шахс ишга жойлашганда нафақа тўлови тўхтатилади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Церемония ввода в эксплуатацию новой парогазовой теплоэлектростанции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.12.2025
Меҳнатни муҳофаза қилиш, жамоат назорати: иш берувчиларга янги талаблар жорий қилинди
25 Декабр 2025, 18:54
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0