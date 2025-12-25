Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251225/ish-beruvchi-yangi-talablar-54467992.html
Меҳнатни муҳофаза қилиш, жамоат назорати: иш берувчиларга янги талаблар жорий қилинди
Меҳнатни муҳофаза қилиш, жамоат назорати: иш берувчиларга янги талаблар жорий қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ташкилотларда меҳнатни муҳофаза қилиш тизими жорий этилади. Иш берувчилар ходимларни ўқитиш, хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш ва маъмурий-жамоатчилик назоратини ташкил этиши шарт.
2025-12-25T18:54+0500
2025-12-25T18:54+0500
ўзбекистон
иш
меҳнат ҳуқуқи
янги қонун
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0b/21319171_262:265:2550:1552_1920x0_80_0_0_ff731e0bf396a6b3b5b0b6507ce29f45.jpg
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Иш берувчи ташкилотда меҳнатни муҳофаза қилишни бошқариш тизимини жорий этиши, шунингдек, меҳнатни муҳофаза қилиш хизмати ҳамда йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматини ташкил этиши шарт. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низомга кўра, ходимларни меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўқитиш қуйидагиларни ўз ичига олади, жумладан:Иш берувчи ҳар йили 20 январга қадар Ягона миллий меҳнат тизими – идентификация ва ҳисобга олиш компонентига қуйидаги маълумотларни киритилишини таъминлайди:Маъмурий-жамоатчилик назорати қуйидаги босқичларда амалга оширилади:1-босқич – бўлинма ва бўлимларнинг (цех) участкаси, смена ёки бригадасида;2-босқич – бўлинма, бўлим, ишлаб чиқариш ёки ташкилот участкаси даражасида;3-босқич – ташкилотда умумий тартибда.
https://sputniknews.uz/20251112/ish-vaqt-tashqari-haq-53423520.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0b/21319171_205:92:2571:1867_1920x0_80_0_0_624ecd68b8748766a4f4af4becdca328.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
меҳнатни муҳофаза қилиш, иш берувчи мажбуриятлари, ходимлар хавфсизлиги, меҳнат шароити, ишлаб чиқаришда хавфсизлик, бахтсиз ҳодисалар, касб касалликлари, маъмурий-жамоатчилик назорати, ҳукумат қарори, ўзбекистон
меҳнатни муҳофаза қилиш, иш берувчи мажбуриятлари, ходимлар хавфсизлиги, меҳнат шароити, ишлаб чиқаришда хавфсизлик, бахтсиз ҳодисалар, касб касалликлари, маъмурий-жамоатчилик назорати, ҳукумат қарори, ўзбекистон

Меҳнатни муҳофаза қилиш, жамоат назорати: иш берувчиларга янги талаблар жорий қилинди

18:54 25.12.2025
© Sputnik / Павел Лисицын / Медиабанкка ўтишЦеремония ввода в эксплуатацию новой парогазовой теплоэлектростанции
Церемония ввода в эксплуатацию новой парогазовой теплоэлектростанции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Иш берувчилар ташкилотларда меҳнатни муҳофаза қилишни бошқариш тизимини жорий этиши, ходимларни мажбурий ўқитишни ташкил этиши ҳамда маъмурий-жамоатчилик назоратини йўлга қўйиши шарт бўлади.
ТОШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Иш берувчи ташкилотда меҳнатни муҳофаза қилишни бошқариш тизимини жорий этиши, шунингдек, меҳнатни муҳофаза қилиш хизмати ҳамда йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматини ташкил этиши шарт. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.
Низомга кўра, ходимларни меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўқитиш қуйидагиларни ўз ичига олади, жумладан:
кириш йўл-йўриғи ҳамда иш жойидаги йўл-йўриқларни ўтказиш;
иш жойидаги стажировка ўташ ва билимларни текшириш;
ходимларни бахтсиз ҳодисалардан жабрланган шахсларга биринчи ёрдам кўрсатишга ўқитиш.
Иш берувчи ҳар йили 20 январга қадар Ягона миллий меҳнат тизими – идентификация ва ҳисобга олиш компонентига қуйидаги маълумотларни киритилишини таъминлайди:
меҳнат шароити тўғрисидаги маълумотлар;
зарарли ва хавфли ишлаб чиқариш омилларининг мавжудлиги билан тавсифланадиган меҳнат шароитларида ишлаганлик учун берилган имтиёзлар ва компенсациялар суммаси тўғрисидаги маълумотлар;
бахтсиз ҳодисалардан жабрланган ҳамда касб билан боғлиқ касаллик биринчи марта аниқланган шахслар сони тўғрисидаги маълумотлар.
Ташкилотларда маъмурий-жамоатчилик назорати ташкил этилиши шарт.
Маъмурий-жамоатчилик назорати қуйидаги босқичларда амалга оширилади:
1-босқич – бўлинма ва бўлимларнинг (цех) участкаси, смена ёки бригадасида;
2-босқич – бўлинма, бўлим, ишлаб чиқариш ёки ташкилот участкаси даражасида;
3-босқич – ташкилотда умумий тартибда.
Работа в офисе за компьютером - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2025
Ўзбекистонда иш вақтидан ташқари меҳнат учун ҳақ тўлаш тартиби янгиланди: нималар ўзгарди?
12 Ноябр, 16:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0