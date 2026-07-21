https://sputniknews.uz/20260721/russia-uzbekistan-mevalar-import-cheklov-59174935.html
Беш ўзбекистонлик экспортчининг Россияга мева-сабзавот олиб кириши чекланмоқда
Беш ўзбекистонлик экспортчининг Россияга мева-сабзавот олиб кириши чекланмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Чеклов бешта ўзбекистонлик экспортёр етказиб берадиган карам, пиёз, кўкатлар, узум, лавлаги, помидор ва бошқа ўсимлик маҳсулотларига тааллуқли бўла
2026-07-21T16:52+0500
2026-07-21T16:52+0500
2026-07-21T16:52+0500
ўзбекистон
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импорт
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россельхознадзор
карантин
россия
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ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Россия 23 июлдан фитосанитария талабларини энг кўп бузган беш ўзбекистонлик экспортчининг карантин назоратидаги маҳсулотларни мамлакатга олиб киришини вақтинча чеклайди. Бу ҳақда Россия ветеринария ва фитосанитария назорати бўйича федерал хизмати (Россельхознадзор) матбуот хизмати хабар берди.Ушбу компаниялар Россияга асосан оқ бошли ва гулкарам, бошпиёз, укроп (шивит), петрушка, узум, лавлаги, помидор ҳамда бошқа ўсимлик маҳсулотларини етказиб берган.Россельхознадзор маълумотига кўра, 2026 йил бошидан буён Ўзбекистондан етказилган маҳсулотларда карантин объектлари аниқланган 132 та ҳолат қайд этилган.Улар орасида помидор мевасининг жигарранг буришиш вируси, Жанубий Америка помидор куяси, ғарбий гул трипси ва лавлаги илдизининг некротик сарғайиш вируси бор.Чеклов Ўзбекистондан Россияга етказиб бериладиган барча мева-сабзавотларга эмас, фақат қоидабузарликлари энг кўп қайд этилган бешта экспортчи маҳсулотларига нисбатан жорий этилади.
https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-eksport-58724246.html
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ўзбекистон, экспорт, импорт, мева-сабзавот, россельхознадзор, карантин, россия, жамият
ўзбекистон, экспорт, импорт, мева-сабзавот, россельхознадзор, карантин, россия, жамият
Беш ўзбекистонлик экспортчининг Россияга мева-сабзавот олиб кириши чекланмоқда
23 июлдан Россия фитосанитария талабларини кўп бузган беш ўзбекистонлик экспортчи маҳсулотларини олиб киришни вақтинча чеклайди.
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Россия 23 июлдан фитосанитария талабларини энг кўп бузган беш ўзбекистонлик экспортчининг карантин назоратидаги маҳсулотларни мамлакатга олиб киришини вақтинча чеклайди. Бу ҳақда Россия ветеринария ва фитосанитария назорати бўйича федерал хизмати (Россельхознадзор) матбуот хизмати хабар берди
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Ушбу компаниялар Россияга асосан оқ бошли ва гулкарам, бошпиёз, укроп (шивит), петрушка, узум, лавлаги, помидор ҳамда бошқа ўсимлик маҳсулотларини етказиб берган.
Россельхознадзор чекловни Ўзбекистондан келаётган маҳсулотларда зарарли карантин организмлари аниқланиши кўпайгани билан изоҳлади.
Россельхознадзор маълумотига кўра, 2026 йил бошидан буён Ўзбекистондан етказилган маҳсулотларда карантин объектлари аниқланган 132 та ҳолат қайд этилган.
Улар орасида помидор мевасининг жигарранг буришиш вируси, Жанубий Америка помидор куяси, ғарбий гул трипси ва лавлаги илдизининг некротик сарғайиш вируси бор.
Чеклов Ўзбекистондан Россияга етказиб бериладиган барча мева-сабзавотларга эмас, фақат қоидабузарликлари энг кўп қайд этилган бешта экспортчи маҳсулотларига нисбатан жорий этилади.