https://sputniknews.uz/20260721/konmebol-jch-jamoa-kengaytirish-taklif-59164186.html
ЖЧ-2030 да жамоаларни 64 тагача кенгайтириш таклиф қилинди: FIFA буни кўриб чиқади
ЖЧ-2030 да жамоаларни 64 тагача кенгайтириш таклиф қилинди: FIFA буни кўриб чиқади
Sputnik Ўзбекистон
КОНМЕБОЛ раҳбари ЖЧ-2030ни 64 та жамоа иштирокида ўтказишни таклиф қилди. Юбилей турнирининг асосий ўйинлари Испания, Португалия ва Марокашда, илк учрашувлари эса Жанубий Америкада бўлади. FIFA ҳали қарор чиқармаган.
2026-07-21T10:51+0500
2026-07-21T10:51+0500
2026-07-21T10:54+0500
спорт
жаҳон чемпионати
футбол
халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа)
лотин америкаси мамлакатлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59163801_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_9e662a6808412eae62c67d5c3fa364ae.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Жанубий Америка футбол конфедерацияси - CONMEBOL президенти Алехандро Домингес 2030 йилги жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини 48 тадан 64 тага ошириш ғоясини яна илгари сурди.У X ижтимоий тармоғида турнир Уругвай, Аргентина ва Парагвайда бошланишини таъкидлади. CONMEBOL раҳбари бу таклифни аввал ҳам билдирган ва ҳозир ҳам уни амалга оширишда қатъий турибди.Аввлроқ FIFA президенти Жанни Инфантино ЖЧ-2030 иштирокчилари сонини 64 тага ошириш масаласи тегишли қўмиталарда кўриб чиқилишини айтган. Бироқ турнир форматини кенгайтириш бўйича ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган.Амалдаги режага кўра, турнирнинг асосий қисми Испания, Португалия ва Марокашда ўтказилади.Жаҳон чемпионатининг 100 йиллиги муносабати билан Уругвай, Аргентина ва Парагвайда биттадан илк юбилей учрашуви ташкил этилади. Биринчи жаҳон чемпионати 1930 йилда Уругвайда ўтказилган.2026 йилги жаҳон чемпионати тарихда илк марта 48 та терма жамоа иштирокида ўтказилди. Агар CONMEBOL таклифи маъқулланса, 2030 йилги турнирда иштирокчилар сони яна 16 тага кўпаяди.
https://sputniknews.uz/20260720/jch-spain-argentina-maglub-chempion-59136639.html
лотин америкаси мамлакатлари
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59163801_16:0:585:427_1920x0_80_0_0_d0260b3e2908944a559597e8a194a270.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, жаҳон чемпионати, футбол, халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа), лотин америкаси мамлакатлари
спорт, жаҳон чемпионати, футбол, халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа), лотин америкаси мамлакатлари
ЖЧ-2030 да жамоаларни 64 тагача кенгайтириш таклиф қилинди: FIFA буни кўриб чиқади
10:51 21.07.2026 (янгиланди: 10:54 21.07.2026)
Агар CONMEBOL таклифи маъқулланса, 2030 йилги турнирда иштирокчилар сони яна 16 тага кўпайиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Жанубий Америка футбол конфедерацияси - CONMEBOL президенти Алехандро Домингес 2030 йилги жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини 48 тадан 64 тага ошириш ғоясини яна илгари сурди.
У X ижтимоий тармоғида турнир Уругвай, Аргентина ва Парагвайда бошланишини таъкидлади
. CONMEBOL раҳбари бу таклифни аввал ҳам билдирган ва ҳозир ҳам уни амалга оширишда қатъий турибди.
"2030 йилда жаҳон чемпионати Уругвай, Аргентина ва Парагвайда ўтказилади. Бу мусобақанинг 100 йиллигини 64 та жамоа иштирокидаги турнир билан нишонлаш учун катта имконият", — деб ёзди Домингес.
Аввлроқ FIFA президенти Жанни Инфантино ЖЧ-2030 иштирокчилари сонини 64 тага ошириш масаласи тегишли қўмиталарда кўриб чиқилишини айтган. Бироқ турнир форматини кенгайтириш бўйича ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган.
Амалдаги режага кўра, турнирнинг асосий қисми Испания, Португалия ва Марокашда ўтказилади.
Жаҳон чемпионатининг 100 йиллиги муносабати билан Уругвай, Аргентина ва Парагвайда биттадан илк юбилей учрашуви ташкил этилади. Биринчи жаҳон чемпионати 1930 йилда Уругвайда ўтказилган.
2026 йилги жаҳон чемпионати тарихда илк марта 48 та терма жамоа иштирокида ўтказилди. Агар CONMEBOL таклифи маъқулланса, 2030 йилги турнирда иштирокчилар сони яна 16 тага кўпаяди.