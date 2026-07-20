https://sputniknews.uz/20260720/jch-spain-argentina-maglub-chempion-59136639.html
ЖЧ-2026: Испания Аргентинани мағлуб этиб тарихида иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлди
ЖЧ-2026: Испания Аргентинани мағлуб этиб тарихида иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Испания Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида енгиб, ЖЧ-2026 ғолиби бўлди. Ферран Торрес ғалаба голини урди, Родри "Олтин тўп", Месси эса "Кумуш тўп"ни олди.
2026-07-20T06:15+0500
2026-07-20T06:15+0500
2026-07-20T06:27+0500
футбол бўйича жч-2026
спорт
футбол
лионел месси
олтин тўп
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Испания терма жамоаси 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати финалида амалдаги чемпион Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Нью-Йорк — Нью-Жерси стадионида ўтган учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади.Ҳал қилувчи гол қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида урилди. Захирадан майдонга тушган Ферран Торрес Нико Уильямснинг узатмасидан кейин тўпни Аргентина дарвозасига жойлаб қўйди.Шу тариқа, Испания 2010 йилдан кейин тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. 2022 йилги жаҳон чемпиони Аргентина бу сафар финалда мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Энсо Фернандес 93-дақиқада иккинчи сариқ карточкадан сўнг майдондан четлатилди, Испания эса сон жиҳатдан устунликдан фойдаланиб, 106-дақиқада ғалаба голини урди.Испания турнир давомида саккизта учрашув ўтказиб, ўз дарвозасидан бор-йўғи битта гол ўтказди. Унаи Симон еттита ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, жаҳон чемпионатлари рекордини ўрнатди.Мусобақа якунларига кўра, Испания ярим ҳимоячиси Родри турнирнинг энг яхши футболчиси деб топилиб, "Олтин тўп"ни қўлга киритди. Лионель Мессига "Кумуш тўп", Франция ҳужумчиси Килиан Мбаппега эса "Бронза тўп" топширилди.Шунингдек, Испания ярим ҳимоячиси Родри турнирнинг энг яхши футболчиси сифатида "Олтин тўп"ни, Франция ҳужумчиси Килиан Мбаппе энг яхши тўпурарга бериладиган "Олтин бутса"ни қўлга киритди. Испаниялик Унаи Симон энг яхши дарвозабон, Пау Кубарси эса турнирнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди.
https://sputniknews.uz/20260719/england-france-maglub-jch-bronza-59122001.html
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футбол бўйича жч-2026, спорт, футбол, лионел месси, олтин тўп
футбол бўйича жч-2026, спорт, футбол, лионел месси, олтин тўп
ЖЧ-2026: Испания Аргентинани мағлуб этиб тарихида иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлди
06:15 20.07.2026 (янгиланди: 06:27 20.07.2026)
Испания терма жамоаси ЖЧ-2026 финалида Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлди.
Испания терма жамоаси 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати финалида амалдаги чемпион Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Нью-Йорк — Нью-Жерси стадионида ўтган учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади.
Ҳал қилувчи гол қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида урилди. Захирадан майдонга тушган Ферран Торрес Нико Уильямснинг узатмасидан кейин тўпни Аргентина дарвозасига жойлаб қўйди.
Шу тариқа, Испания 2010 йилдан кейин тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. 2022 йилги жаҳон чемпиони Аргентина бу сафар финалда мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади.
Энсо Фернандес 93-дақиқада иккинчи сариқ карточкадан сўнг майдондан четлатилди, Испания эса сон жиҳатдан устунликдан фойдаланиб, 106-дақиқада ғалаба голини урди.
Испания турнир давомида саккизта учрашув ўтказиб, ўз дарвозасидан бор-йўғи битта гол ўтказди. Унаи Симон еттита ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, жаҳон чемпионатлари рекордини ўрнатди.
Мусобақа якунларига кўра, Испания ярим ҳимоячиси Родри турнирнинг энг яхши футболчиси деб топилиб, "Олтин тўп"ни қўлга киритди. Лионель Мессига "Кумуш тўп", Франция ҳужумчиси Килиан Мбаппега эса "Бронза тўп" топширилди.
Шунингдек, Испания ярим ҳимоячиси Родри турнирнинг энг яхши футболчиси сифатида "Олтин тўп"ни, Франция ҳужумчиси Килиан Мбаппе энг яхши тўпурарга бериладиган "Олтин бутса"ни қўлга киритди. Испаниялик Унаи Симон энг яхши дарвозабон, Пау Кубарси эса турнирнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди.