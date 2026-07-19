https://sputniknews.uz/20260719/england-france-maglub-jch-bronza-59122001.html
Англия Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 бронзасини олди
Англия Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 бронзасини олди
Sputnik Ўзбекистон
Англия терма жамоаси ЖЧ-2026нинг учинчи ўрин учун ўйинида Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, бронза медалини қўлга киритди. Майамида ўтган сермаҳсул баҳсда Букайо Сака хет-трик қайд этди, жами 10 та гол урилди.
2026-07-19T05:50+0500
2026-07-19T05:50+0500
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ТОШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Майамида футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун учрашуви бўлиб ўтди. Англия терма жамоаси сермаҳсул баҳсда Франция устидан 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақанинг бронза медалларига эга чиқди.Англия учрашувни жуда фаол бошлади. Учинчи дақиқада Деклан Райс ҳисобни очди, 19-дақиқада эса Эзри Конса устунликни оширди. Кейин Букайо Сака 37 ва 45+1-дақиқаларда икки марта дарвозани ишғол қилди. Натижада биринчи бўлим 4:0 ҳисобида якунланди.Танаффусдан кейин Франция кескин жавоб қайтарди. Килиан Мбаппе 48-дақиқада биринчи голни урди, Брадли Баркола 54-дақиқада фарқни икки тўпгача қисқартирди. 67-дақиқада Мбаппе иккинчи бор гол киритиб, ҳисобни 3:4 кўринишига келтирди.Бироқ 86-дақиқада Сака пенальтини аниқ амалга ошириб, хет-трик қайд этди. Компенсация вақтида Усмон Дембеле Франциянинг тўртинчи голини урди, аммо сўнгги нуқтани Жуд Беллингем қўйди — 6:4.Шу тариқа, Англия ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатини учинчи ўринда якунлади. Букайо Сака учрашув қаҳрамонига айланган бўлса, Беллингем турнирдаги голлари сонини еттитага етказди. Франция сафида Мбаппе дубль, Баркола ва Дембеле эса биттадан гол урди.Англия ярим финалда Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлган, Франция эса Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган эди.
https://sputniknews.uz/20260716/argentina-england-engish-jch-final-59056130.html
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футбол бўйича жч-2026, футбол, жаҳон чемпионати, спорт
футбол бўйича жч-2026, футбол, жаҳон чемпионати, спорт
Англия Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 бронзасини олди
05:50 19.07.2026 (янгиланди: 06:02 19.07.2026)
Англия терма жамоаси ЖЧ-2026нинг учинчи ўрин учун баҳсида Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Букайо Сака учта гол урди.
ТОШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Майамида футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун учрашуви бўлиб ўтди. Англия терма жамоаси сермаҳсул баҳсда Франция устидан 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақанинг бронза медалларига эга чиқди.
Англия учрашувни жуда фаол бошлади. Учинчи дақиқада Деклан Райс ҳисобни очди, 19-дақиқада эса Эзри Конса устунликни оширди. Кейин Букайо Сака 37 ва 45+1-дақиқаларда икки марта дарвозани ишғол қилди. Натижада биринчи бўлим 4:0 ҳисобида якунланди.
Танаффусдан кейин Франция кескин жавоб қайтарди. Килиан Мбаппе 48-дақиқада биринчи голни урди, Брадли Баркола 54-дақиқада фарқни икки тўпгача қисқартирди. 67-дақиқада Мбаппе иккинчи бор гол киритиб, ҳисобни 3:4 кўринишига келтирди.
Бироқ 86-дақиқада Сака пенальтини аниқ амалга ошириб, хет-трик қайд этди. Компенсация вақтида Усмон Дембеле Франциянинг тўртинчи голини урди, аммо сўнгги нуқтани Жуд Беллингем қўйди — 6:4.
Шу тариқа, Англия ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатини учинчи ўринда якунлади. Букайо Сака учрашув қаҳрамонига айланган бўлса, Беллингем турнирдаги голлари сонини еттитага етказди. Франция сафида Мбаппе дубль, Баркола ва Дембеле эса биттадан гол урди.
Англия ярим финалда Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлган, Франция эса Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган эди.