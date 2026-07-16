https://sputniknews.uz/20260716/argentina-england-engish-jch-final-59056130.html
Месси икки ассист қилди: Аргентина Англияни енгиб, ЖЧ-2026 финалига чиқди
Месси икки ассист қилди: Аргентина Англияни енгиб, ЖЧ-2026 финалига чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Аргентина ЖЧ-2026 ярим финалида Англияни 2:1 ҳисобида енгди. Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, Лаутаро Мартинес қўшиб берилган вақтда ғалаба голини урди. Месси икки голга узатма берди, рақиб — Испания.
2026-07-16T06:17+0500
2026-07-16T06:17+0500
2026-07-16T06:25+0500
футбол бўйича жч-2026
жаҳон чемпионати
спорт
лионел месси
диего марадона
футбол
испания
буюк британия
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ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Аргентина терма жамоаси футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати финалига йўл олди. Амалдаги жаҳон чемпионлари Атлантада ўтган ярим финалда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Энди Лионель Скалони жамоаси бош соврин учун Испанияга қарши майдонга тушади.Кескин курашларга бой ўтган биринчи бўлимда ҳисоб очилмади. Иккинчи бўлимнинг 55-дақиқасида Англия олдинга чиқди. Деклан Райс бошлаган ҳужумни Морган Рожерс қанотдан узатма билан давом эттирди, Энтони Гордон эса тўпни Эмилиано Мартинес қўриқлаётган дарвозага йўллади — 1:0.Голдан сўнг Англия асосий эътиборни натижани сақлаб қолишга қаратди, Аргентина эса босимни кучайтирди. Гордоннинг голидан Лаутаро Мартинеснинг ҳал қилувчи тўпигача бўлган вақтда инглизлар тўпга атиги 12 фоиз эгалик қилди.85-дақиқада Лионель Месси жарима майдони ташқарисида турган Энцо Фернандесни тўп билан таъминлади. Ярим ҳимоячининг тахминан 20 метрдан берган зарбаси Жордан Пикфорд дарвозасининг пастки бурчагидан жой олди — 1:1.Қўшиб берилган вақтнинг 2-дақиқасида эса Аргентина камбэкни якунлади. Алексис Мак Аллистернинг зарбасидан кейин тўп устунга тегди, Месси ҳужумни ўнг қанотда давом эттириб, жарима майдонига аниқ узатма берди. Захирадан майдонга тушган Лаутаро Мартинес бош билан тўпни дарвозага киритди — 2:1. Месси гол урмаган бўлса-да, Аргентинанинг ҳар икки голига ассист қилди.1986 йил ва 86-дақиқа ўртасидаги рамзий боғлиқликУчрашув 1986 йилги жаҳон чемпионати чорак финалини ёдга солди. Ўшанда ҳам Аргентина Англияни 2:1 ҳисобида енгган, Диего Марадона эса футбол тарихига кирган иккита гол — "Худонинг қўли" ва кейинчалик "аср голи" деб аталган тўпларни киритган эди.Орадан роппа-роса 40 йил ўтиб, Аргентина яна Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Қизиғи, Энцо Фернандеснинг голи расмий қайдномада 85-дақиқа деб кўрсатилган — яъни ўйиннинг 86-дақиқаси давом этаётган эди. Шу сабаб бу ҳолатни 1986 йил билан боғлиқ рамзий тасодиф сифатида бериш мумкин.Аргентина 19 июль куни Нью-Йорк — Нью-Жерсида ўтадиган финалда Испания билан учрашади. Англия эса учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушади.
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футбол бўйича жч-2026, жаҳон чемпионати, спорт, лионел месси, диего марадона, футбол, испания, буюк британия
футбол бўйича жч-2026, жаҳон чемпионати, спорт, лионел месси, диего марадона, футбол, испания, буюк британия
Месси икки ассист қилди: Аргентина Англияни енгиб, ЖЧ-2026 финалига чиқди
06:17 16.07.2026 (янгиланди: 06:25 16.07.2026)
Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026 ярим финалида Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Лионель Месси ҳар икки голга узатма берди, ҳал қилувчи тўп эса қўшиб берилган вақтда киритилди
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Аргентина терма жамоаси футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати финалига йўл олди. Амалдаги жаҳон чемпионлари Атлантада ўтган ярим финалда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Энди Лионель Скалони жамоаси бош соврин учун Испанияга қарши майдонга тушади.
Кескин курашларга бой ўтган биринчи бўлимда ҳисоб очилмади. Иккинчи бўлимнинг 55-дақиқасида Англия олдинга чиқди. Деклан Райс бошлаган ҳужумни Морган Рожерс қанотдан узатма билан давом эттирди, Энтони Гордон эса тўпни Эмилиано Мартинес қўриқлаётган дарвозага йўллади — 1:0.
Голдан сўнг Англия асосий эътиборни натижани сақлаб қолишга қаратди, Аргентина эса босимни кучайтирди. Гордоннинг голидан Лаутаро Мартинеснинг ҳал қилувчи тўпигача бўлган вақтда инглизлар тўпга атиги 12 фоиз эгалик қилди.
85-дақиқада Лионель Месси жарима майдони ташқарисида турган Энцо Фернандесни тўп билан таъминлади. Ярим ҳимоячининг тахминан 20 метрдан берган зарбаси Жордан Пикфорд дарвозасининг пастки бурчагидан жой олди — 1:1.
Қўшиб берилган вақтнинг 2-дақиқасида эса Аргентина камбэкни якунлади. Алексис Мак Аллистернинг зарбасидан кейин тўп устунга тегди, Месси ҳужумни ўнг қанотда давом эттириб, жарима майдонига аниқ узатма берди. Захирадан майдонга тушган Лаутаро Мартинес бош билан тўпни дарвозага киритди — 2:1. Месси гол урмаган бўлса-да, Аргентинанинг ҳар икки голига ассист қилди.
1986 йил ва 86-дақиқа ўртасидаги рамзий боғлиқлик
Учрашув 1986 йилги жаҳон чемпионати чорак финалини ёдга солди. Ўшанда ҳам Аргентина Англияни 2:1 ҳисобида енгган, Диего Марадона эса футбол тарихига кирган иккита гол — "Худонинг қўли" ва кейинчалик "аср голи" деб аталган тўпларни киритган эди.
Орадан роппа-роса 40 йил ўтиб, Аргентина яна Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Қизиғи, Энцо Фернандеснинг голи расмий қайдномада 85-дақиқа деб кўрсатилган — яъни ўйиннинг 86-дақиқаси давом этаётган эди. Шу сабаб бу ҳолатни 1986 йил билан боғлиқ рамзий тасодиф сифатида бериш мумкин.
Аргентина 19 июль куни Нью-Йорк — Нью-Жерсида ўтадиган финалда Испания билан учрашади. Англия эса учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушади.