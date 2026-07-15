https://sputniknews.uz/20260715/spain-france-maglub-jch-final-59034505.html
Испания Францияни “қуруқ” мағлуб этиб ЖЧ-2026 финалига чиқди
Испания Францияни “қуруқ” мағлуб этиб ЖЧ-2026 финалига чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Испания ЖЧ-2026 ярим финалида Францияни 2:0 ҳисобида енгди. Микель Оярсабаль пенальтидан, Педро Порро эса ўйиндан гол урди. Испанлар 2010 йилдан бери илк бор финалга чиқиб, Англия—Аргентина жуфтлиги ғолибини кутмоқда.
2026-07-15T06:43+0500
2026-07-15T06:43+0500
2026-07-15T06:48+0500
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франция
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ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Испания терма жамоаси футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг ярим финалида Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ҳал қилувчи ўйинга йўл олди.Арлингтондаги “Даллас” стадионида ўтказилган учрашув бошиданоқ Испаниянинг устунлиги остида кечди. Луис де ла Фуэнте шогирдлари тўпни кўпроқ назорат қилди, майдон марказида рақибга босим ўтказди ва Франциянинг кучли ҳужум чизиғини деярли ҳаракатсиз қолдирди.Ҳисоб 22-дақиқада очилди. Ламин Ямаль жарима майдонида тўп учун курашда Люка Диньдан олдинроқ ҳаракат қилди ва француз ҳимоячиси унга нисбатан қоидабузарликка йўл қўйди. Белгиланган пенальтини Микель Оярсабаль аниқ амалга оширди. Иккинчи бўлимда ҳам испанияликлар ўйин назоратини қўлдан чиқармади. 58-дақиқада Педро Порро Дани Ольмо билан комбинация ташкил қилиб, дарвоза томон ёриб кирди ва Майк Меньянни ишончли зарба билан мағлуб этди — 2:0. Орадан кўп ўтмай Ламин Ямаль ҳам тўпни дарвозага киритди, бироқ гол офсайд сабаб бекор қилинди.Франция Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва Майкл Олисе каби футболчиларига қарамай, Испания ҳимоясига жиддий муаммо туғдира олмади. Французлар бутун учрашув давомида дарвоза томон йўлланган атиги икки аниқ зарба билан чекланди. Мбаппенинг учта зарбасидан ҳеч бири дарвозага аниқ бормади.Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте учрашувдан кейин жамоасининг ҳаракатларига юқори баҳо берди.Испания жорий мусобақадаги еттита ўйиннинг олтитасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Шунингдек, жамоанинг асосий вақтдаги мағлубиятсиз серияси 37 та учрашувга етди. Испанлар жаҳон чемпионати финалига тарихда иккинчи марта ва 2010 йилдан бери илк бор чиқди.ЖЧ-2026 финали 19 июль куни Ист-Ратерфордда бўлиб ўтади. Испания ҳал қилувчи баҳсда Англия — Аргентина ярим финали ғолиби билан учрашади. Франция эса учинчи ўрин учун ўйинда ушбу жуфтликда мағлуб бўлган жамоага қарши майдонга тушади.
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футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, жаҳон чемпионати, франция
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, жаҳон чемпионати, франция
Испания Францияни “қуруқ” мағлуб этиб ЖЧ-2026 финалига чиқди
06:43 15.07.2026 (янгиланди: 06:48 15.07.2026)
Микель Оярсабаль ва Педро Порронинг голлари Испания терма жамоасини 16 йиллик танаффусдан сўнг жаҳон чемпионати финалига олиб чиқди.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Испания терма жамоаси футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг ярим финалида Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ҳал қилувчи ўйинга йўл олди.
Арлингтондаги “Даллас” стадионида ўтказилган учрашув бошиданоқ Испаниянинг устунлиги остида кечди. Луис де ла Фуэнте шогирдлари тўпни кўпроқ назорат қилди, майдон марказида рақибга босим ўтказди ва Франциянинг кучли ҳужум чизиғини деярли ҳаракатсиз қолдирди.
Ҳисоб 22-дақиқада очилди. Ламин Ямаль жарима майдонида тўп учун курашда Люка Диньдан олдинроқ ҳаракат қилди ва француз ҳимоячиси унга нисбатан қоидабузарликка йўл қўйди. Белгиланган пенальтини Микель Оярсабаль аниқ амалга оширди.
Иккинчи бўлимда ҳам испанияликлар ўйин назоратини қўлдан чиқармади. 58-дақиқада Педро Порро Дани Ольмо билан комбинация ташкил қилиб, дарвоза томон ёриб кирди ва Майк Меньянни ишончли зарба билан мағлуб этди — 2:0. Орадан кўп ўтмай Ламин Ямаль ҳам тўпни дарвозага киритди, бироқ гол офсайд сабаб бекор қилинди.
Франция Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва Майкл Олисе каби футболчиларига қарамай, Испания ҳимоясига жиддий муаммо туғдира олмади. Французлар бутун учрашув давомида дарвоза томон йўлланган атиги икки аниқ зарба билан чекланди. Мбаппенинг учта зарбасидан ҳеч бири дарвозага аниқ бормади.
Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте учрашувдан кейин жамоасининг ҳаракатларига юқори баҳо берди.
“Биз дунёнинг энг яхши терма жамоаларидан бирига қарши ўйнадик. Аммо бугун улар дунёнинг энг яхши жамоасига қарши майдонга тушди”, — деди мутахассис.
Испания жорий мусобақадаги еттита ўйиннинг олтитасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Шунингдек, жамоанинг асосий вақтдаги мағлубиятсиз серияси 37 та учрашувга етди. Испанлар жаҳон чемпионати финалига тарихда иккинчи марта ва 2010 йилдан бери илк бор чиқди.
ЖЧ-2026 финали 19 июль куни Ист-Ратерфордда бўлиб ўтади. Испания ҳал қилувчи баҳсда Англия — Аргентина ярим финали ғолиби билан учрашади. Франция эса учинчи ўрин учун ўйинда ушбу жуфтликда мағлуб бўлган жамоага қарши майдонга тушади.