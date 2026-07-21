https://sputniknews.uz/20260721/hovli-uy-boshqaruv-kompaniyalar-59172668.html
Ўзбекистонда ҳовли уйлар ҳам бошқарув компанияларига бириктирилиши мумкин
Ўзбекистонда ҳовли уйлар ҳам бошқарув компанияларига бириктирилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Видеоселекторда ҳовли уйларга бошқарув компаниялари хизматини жорий этиш, 2 мингта оғир маҳаллада инфратузилмани яхшилаш ва банклар ишини қайта кўриб чиқиш масалалари муҳокама қилинди.
2026-07-21T15:21+0500
2026-07-21T15:21+0500
2026-07-21T15:21+0500
шавкат мирзиёев
маҳалла
уй-жой коммунал хизмати
банк
ҳисоб палатаси
бош прокуратура
ҳокимлар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59172497_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_0ea0e6189cbb38b6c008723824f6c662.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ўзбекистонда ҳовли уйларни ҳам бошқарув компаниялари фаолияти билан қамраб олиш муҳим, деди президент Шавкат Мирзиёев ярим йиллик натижалар ва йил якунигача белгиланган вазифалар муҳокамасига бағишланган видеоселектор йиғилишида.Президент матбуот хизматига кўра, йиғилишда маҳаллаларда озодалик, яшаш маданияти, кўча ва ҳовлиларни ободонлаштириш масалалари танқидий кўриб чиқилди.Йиғилишда 2 мингта энг оғир маҳаллада ишларни янги тизим асосида ташкил этиш учун "Долзарб 40 кунлик" эълон қилингани маълум қилинди.Энди ҳокимлар ушбу маҳаллаларда электр, газ, йўл ва ичимлик суви билан боғлиқ муаммоларни ўз вақтида ҳал қилишга шахсан жавоб беради. Бандлик тизими масъуллари эса эҳтиёжманд аҳолини ўқитиш, ишга жойлаштириш ва даромадини ошириш билан шуғулланади.Маҳалла тизими раҳбарларига 8 минг 992 та маҳаллада кўча ва уйларни обод қилиш, дарахт экиш ҳамда ариқларни тоза сақлаш бўйича аниқ вазифалар юклатилди.Бош прокуратура ва Ҳисоб палатасига ҳар бир маҳалладаги ишлар ва ўзгаришларни назорат қилиш топширилди.
https://sputniknews.uz/20260716/mahalla-yangi-vakolatlar-59072490.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59172497_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_f1cb685398f5c5d94f9b2ff1b2052d2c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, маҳалла, уй-жой коммунал хизмати, банк, ҳисоб палатаси, бош прокуратура, ҳокимлар, жамият
шавкат мирзиёев, маҳалла, уй-жой коммунал хизмати, банк, ҳисоб палатаси, бош прокуратура, ҳокимлар, жамият
Ўзбекистонда ҳовли уйлар ҳам бошқарув компанияларига бириктирилиши мумкин
Президент маҳаллаларда озодалик ва яшаш маданиятини яхшилаш учун ҳовли уйларни ҳам бошқарув компаниялари фаолияти билан қамраб олиш муҳимлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ўзбекистонда ҳовли уйларни ҳам бошқарув компаниялари фаолияти билан қамраб олиш муҳим, деди президент Шавкат Мирзиёев ярим йиллик натижалар ва йил якунигача белгиланган вазифалар муҳокамасига бағишланган видеоселектор йиғилишида.
Президент матбуот хизматига кўра
, йиғилишда маҳаллаларда озодалик, яшаш маданияти, кўча ва ҳовлиларни ободонлаштириш масалалари танқидий кўриб чиқилди.
Давлат раҳбари 40 миллионли аҳоли турмушини яхшилаш учун иқтисодий ўсиш суръатини 9–10 фоизга етказиш зарурлигини таъкидлади.
Йиғилишда 2 мингта энг оғир маҳаллада ишларни янги тизим асосида ташкил этиш учун "Долзарб 40 кунлик" эълон қилингани маълум қилинди.
Энди ҳокимлар ушбу маҳаллаларда электр, газ, йўл ва ичимлик суви билан боғлиқ муаммоларни ўз вақтида ҳал қилишга шахсан жавоб беради. Бандлик тизими масъуллари эса эҳтиёжманд аҳолини ўқитиш, ишга жойлаштириш ва даромадини ошириш билан шуғулланади.
Маҳалла тизими раҳбарларига 8 минг 992 та маҳаллада кўча ва уйларни обод қилиш, дарахт экиш ҳамда ариқларни тоза сақлаш бўйича аниқ вазифалар юклатилди.
Президент банкларнинг маҳаллалардаги фаолиятидан норози эканини билдирди. Кейинги уч ойда натижа кўрсатган вилоят ва туман банклари раҳбарлари лавозимида қолади, ўзгариш қилмаганлар эса ишдан олинади.
Бош прокуратура ва Ҳисоб палатасига ҳар бир маҳалладаги ишлар ва ўзгаришларни назорат қилиш топширилди.