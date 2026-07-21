https://sputniknews.uz/20260721/hokim-chora-korilish-59174139.html
Саноат ва экспортда натижа қилмаган 17 нафар ҳокимга чора кўрилиши мумкин
Саноат ва экспортда натижа қилмаган 17 нафар ҳокимга чора кўрилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Видеоселекторда 17 нафар ҳоким фаолияти, тадбиркорларга қўлланилаётган жарималар, стратегик корхоналар харажатлари ҳамда электр ва газ тармоқларидаги йўқотишлар танқид қилинди.
2026-07-21T16:05+0500
2026-07-21T16:05+0500
2026-07-21T16:05+0500
шавкат мирзиёев
ҳокимлар
жамият
газ
электр энергияси
жарима
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59173969_0:130:2560:1570_1920x0_80_0_0_20aa0f2b7e30eb09574ee8ef093900bc.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида биринчи ярим йиллик натижалари ва йил якунигача белгиланган вазифалар муҳокамасига бағишланган видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда саноат ва экспорт кўрсаткичлари паст бўлган 17 нафар туман ва шаҳар ҳокимининг лавозимига лойиқлигини шу куннинг ўзида кўриб чиқиш бош вазирга топширилди.Янгиобод, Музработ, Қизириқ, Олтиариқ туманлари ва Ғозғон шаҳрида саноат ўсиши секинлашган. Касби, Денов, Тошкент, Пахтаобод, Жомбой, Тойлоқ, Бандихон, Мирзачўл, Ёзёвон туманлари, Жиззах, Навоий шаҳарлари ва Бектемир туманида экспорт ишлари сусайгани танқид қилинди.Жарима ва тўловлар қисқартириладиҲозир 51 та вазирлик ва идора 322 та йўналишда молиявий жарима қўллаш ваколатига эга. 2024–2026 йилларда қарийб 3 триллион сўмлик жарима қўлланилган.Президент назорат идоралари тадбиркорни дарҳол жазолаш ўрнига, аввал унга камчиликни бартараф этиш имконини бериши ва тўғри йўл кўрсатиши кераклигини таъкидлади.Йирик корхоналарда таннарх ошганНавоий кон-металлургия комбинатида бир унция олтин таннархи 8,2 фоизга ошган. Корхонанинг умумий харажатлари эса 6,2 триллион сўмга ёки 22 фоизга кўпайган.Ўзбекистон металлургия комбинатида пўлат шарлар таннархи 5,4 фоизга, "Ўзкимёсаноат"да карбамид таннархи 11,1 фоизга, аммиакли селитра таннархи 8,3 фоизга ошган."Franklin Templeton" акцияларини бирламчи оммавий жойлаштириш режалаштирилган 13 та йирик давлат компаниясини таҳлил қилган.Таҳлилга кўра, "Uzbekistan Airways" маршрутларининг самарасиз тузилгани, рейслар орасидаги узоқ танаффуслар, кечикишлар ҳамда хизмат кўрсатишда рақобат йўқлиги сабабли 120 миллион доллар даромад бой бермоқда.Олти ойда электр энергияси йўқотишлари 17,2 фоизни ёки 4,8 миллиард киловатт-соатни ташкил этган. Газ тармоғида эса 797 миллион куб метр газ йўқотилган.
https://sputniknews.uz/20260627/yashirin-iqtisodiyotni-aniqlovchi-platformani-ishga-tushadi-58632394.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59173969_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_e1840cd338d96a8f504d482e1c57a5e9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, ҳокимлар, жамият, газ, электр энергияси, жарима
шавкат мирзиёев, ҳокимлар, жамият, газ, электр энергияси, жарима
Саноат ва экспортда натижа қилмаган 17 нафар ҳокимга чора кўрилиши мумкин
Президент саноат ва экспортда натижа кўрсатмаган 17 нафар ҳокимнинг лавозимига лойиқлигини кўриб чиқиш, бизнес учун жарима ва тўловларни қисқартиришни топширди.
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев раислигида биринчи ярим йиллик натижалари ва йил якунигача белгиланган вазифалар муҳокамасига бағишланган видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Йиғилишда саноат ва экспорт кўрсаткичлари паст бўлган 17 нафар туман ва шаҳар ҳокимининг лавозимига лойиқлигини шу куннинг ўзида кўриб чиқиш бош вазирга топширилди.
Янгиобод, Музработ, Қизириқ, Олтиариқ туманлари ва Ғозғон шаҳрида саноат ўсиши секинлашган. Касби, Денов, Тошкент, Пахтаобод, Жомбой, Тойлоқ, Бандихон, Мирзачўл, Ёзёвон туманлари, Жиззах, Навоий шаҳарлари ва Бектемир туманида экспорт ишлари сусайгани танқид қилинди.
Тўққиз ой якунигача ўзгариш бўлмаса, вилоят ҳокимларининг тегишли ўринбосарларига ҳам қатъий чора кўрилади.
Жарима ва тўловлар қисқартирилади
Ҳозир 51 та вазирлик ва идора 322 та йўналишда молиявий жарима қўллаш ваколатига эга. 2024–2026 йилларда қарийб 3 триллион сўмлик жарима қўлланилган.
Президент назорат идоралари тадбиркорни дарҳол жазолаш ўрнига, аввал унга камчиликни бартараф этиш имконини бериши ва тўғри йўл кўрсатиши кераклигини таъкидлади.
Барча вазирлик ва тармоқ раҳбарларига бир ҳафта ичида бюрократия, жарима, тўлов ва йиғимларни кескин камайтириш бўйича таклиф киритиш топширилди.
Йирик корхоналарда таннарх ошган
Навоий кон-металлургия комбинатида бир унция олтин таннархи 8,2 фоизга ошган. Корхонанинг умумий харажатлари эса 6,2 триллион сўмга ёки 22 фоизга кўпайган.
Ўзбекистон металлургия комбинатида пўлат шарлар таннархи 5,4 фоизга, "Ўзкимёсаноат"да карбамид таннархи 11,1 фоизга, аммиакли селитра таннархи 8,3 фоизга ошган.
"Franklin Templeton" акцияларини бирламчи оммавий жойлаштириш режалаштирилган 13 та йирик давлат компаниясини таҳлил қилган.
Таҳлилга кўра, "Uzbekistan Airways" маршрутларининг самарасиз тузилгани, рейслар орасидаги узоқ танаффуслар, кечикишлар ҳамда хизмат кўрсатишда рақобат йўқлиги сабабли 120 миллион доллар даромад бой бермоқда.
Компания бозор қийматини 40 фоизга, "Ўзбектелеком" қийматини 50 фоизга, "Ҳудудий электр тармоқлари" қийматини эса икки баробар ошириш имконияти борлиги қайд этилди.
Олти ойда электр энергияси йўқотишлари 17,2 фоизни ёки 4,8 миллиард киловатт-соатни ташкил этган. Газ тармоғида эса 797 миллион куб метр газ йўқотилган.