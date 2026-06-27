https://sputniknews.uz/20260627/yashirin-iqtisodiyotni-aniqlovchi-platformani-ishga-tushadi-58632394.html
Яширин иқтисодиётни аниқловчи платформани ишга тушади
Яширин иқтисодиётни аниқловчи платформани ишга тушади
Sputnik Ўзбекистон
Бош прокуратура “Яширин иқтисодиёт харитаси” платформасини синов режимида ишга туширди. 27.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-27T10:38+0500
2026-06-27T10:38+0500
2026-06-27T10:39+0500
президент
шавкат мирзиёев
иқтисод
прокуратура
бош прокуратура
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ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Ўзбекистонда яширин иқтисодиётни аниқлаш мақсадида махсус платформа ишга туширилди. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида бўлиб ўтган тақдимотда маълум бўлди. Шундан сўнг платформа соҳалар ва ҳудудларни яширин иқтисодиёт хавфи бўйича “яшил”, “сариқ” ҳамда “қизил” тоифаларга ажратади.Президент масъулларга 1 январга қадар барча ҳудудлар ва соҳаларни ушбу платформа билан қамраб олиб, тўлиқ ишга туширишни топширди.Маълум бўлишича, сўнгги икки йилда яширин иқтисодиёт улуши 35 фоиздан 23 фоизгача камайтирилган ва бюджетга қўшимча 38 триллион сўм ундирилган. Шу билан бирга, айрим соҳаларда яширин иқтисодиёт улуши ҳали ҳам юқорилигича қолмоқда. Хусусан қишлоқ хўжалигида 81,1 триллион сўмни, савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида 24,5 триллион сўмни, қурилишда 23,9 триллион сўмни, саноатда эса 6,7 триллион сўмни ташкил қилмоқда.
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президент, шавкат мирзиёев, иқтисод, прокуратура, бош прокуратура
президент, шавкат мирзиёев, иқтисод, прокуратура, бош прокуратура
Яширин иқтисодиётни аниқловчи платформани ишга тушади
10:38 27.06.2026 (янгиланди: 10:39 27.06.2026)
Бош прокуратура “Яширин иқтисодиёт харитаси” платформасини синов режимида ишга туширди.
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Ўзбекистонда яширин иқтисодиётни аниқлаш мақсадида махсус платформа ишга туширилди. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида бўлиб ўтган тақдимотда маълум бўлди.
Бош прокуратура томонидан аллақачон синов режимида ишган туширилган “Яширин иқтисодиёт харитаси” платформаси лицензиясиз фаолият юритиш, ҳақиқий айланма, иш ўринлари ва меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасини яшириш, рентабеллик ва фойдани камайтириш каби хавфлар автоматик аниқланйди.
Шундан сўнг платформа соҳалар ва ҳудудларни яширин иқтисодиёт хавфи бўйича “яшил”, “сариқ” ҳамда “қизил” тоифаларга ажратади.
Президент масъулларга 1 январга қадар барча ҳудудлар ва соҳаларни ушбу платформа билан қамраб олиб, тўлиқ ишга туширишни топширди.
Маълум бўлишича, сўнгги икки йилда яширин иқтисодиёт улуши 35 фоиздан 23 фоизгача камайтирилган ва бюджетга қўшимча 38 триллион сўм ундирилган.
Шу билан бирга, айрим соҳаларда яширин иқтисодиёт улуши ҳали ҳам юқорилигича қолмоқда. Хусусан қишлоқ хўжалигида 81,1 триллион сўмни, савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида 24,5 триллион сўмни, қурилишда 23,9 триллион сўмни, саноатда эса 6,7 триллион сўмни ташкил қилмоқда.