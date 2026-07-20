Озодбек Назарбеков ШҲТда маданият ва сунъий интеллект бўйича тўрт ташаббусни илгари сурди

ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков Чўлпонотада ўтган ШҲТга аъзо давлатлар маданият вазирлари йиғилишида тўрт ташаббусни илгари сурди.Вазирнинг таъкидлашича, уч миллиарддан ортиқ аҳолини бирлаштирган ШҲТ макони дунёдаги энг йирик маданий аудиториялардан бири ҳисобланади.Шунингдек, сунъий интеллект маданий меросни оммалаштириш учун янги имкониятлар яратиши билан бирга, сохта тасвирлар, тарихий фактларни бузиб кўрсатиш ва муаллиф розилигисиз асарлар тайёрлаш хавфини ҳам келтириб чиқараётгани айтилди.Ўзбекистон қуйидаги ташаббусларни билдирди:— ШҲТ мамлакатларининг ёш блогерлари, режиссёрлари ва рақамли контент яратувчилари ўртасида ҳар йили танлов ўтказиш;— маданият ва санъатда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича ахлоқий қоидаларни қабул қилиш;— сунъий интеллект ёрдамида ШҲТ халқларининг тарихий шахслари образларини яратиб, уларни виртуал музейлар, анимациялар ва рақамли платформалар орқали оммалаштириш;— креатив иқтисодиёт соҳасида тажриба алмашиш дастурини йўлга қўйиш.Назарбеков, шунингдек, Наманганда бошланган ШҲТ маданий мулоқотини доимий ҳамкорлик механизмига айлантиришни таклиф қилди.
Маданият ва санъатда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича ахлоқий қоидаларни қабул қилиш таклифлар жумласидан
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков Чўлпонотада ўтган ШҲТга аъзо давлатлар маданият вазирлари йиғилишида тўрт ташаббусни илгари сурди.
Вазирнинг таъкидлашича, уч миллиарддан ортиқ аҳолини бирлаштирган ШҲТ макони дунёдаги энг йирик маданий аудиториялардан бири ҳисобланади.
Назарбеков ижтимоий тармоқларда зўравонлик, нафрат ва ёлғон ахборот тез тарқалаётгани, миллий ва ижобий маданий контент эса эътибордан четда қолаётганини қайд этди.
Шунингдек, сунъий интеллект маданий меросни оммалаштириш учун янги имкониятлар яратиши билан бирга, сохта тасвирлар, тарихий фактларни бузиб кўрсатиш ва муаллиф розилигисиз асарлар тайёрлаш хавфини ҳам келтириб чиқараётгани айтилди.
Ўзбекистон қуйидаги ташаббусларни билдирди:
— ШҲТ мамлакатларининг ёш блогерлари, режиссёрлари ва рақамли контент яратувчилари ўртасида ҳар йили танлов ўтказиш;
— маданият ва санъатда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича ахлоқий қоидаларни қабул қилиш;
— сунъий интеллект ёрдамида ШҲТ халқларининг тарихий шахслари образларини яратиб, уларни виртуал музейлар, анимациялар ва рақамли платформалар орқали оммалаштириш;