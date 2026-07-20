https://sputniknews.uz/20260720/russia-ukraine-harbiy-obektlar-zarba-59140404.html
Россия Қуролли кучлари Украина портлари ва ҳарбий объектларига зарба берди
Россия Қуролли кучлари Украина портлари ва ҳарбий объектларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Вазирлик маълумотига кўра, Одесса ва Южний портларидаги объектлар, ҳарбий юк ташиган кемалар, Полтава, Чернигов ва Харков вилоятларидаги логистика ҳамда ёқилғи инфратузилмаси нишонга олинган.
2026-07-20T10:48+0500
2026-07-20T10:48+0500
2026-07-20T10:48+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/12/14792361_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_04957e79c9e512722891f7de8624135c.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина армияси фойдаланаётган дронларни йиғиш ва сақлаш жойлари, логистика марказлари, шунингдек, ёқилғи-энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирликка кўра, Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма жангчиларнинг 149 та ҳудуддаги вақтинчалик жойлашув нуқталари ҳам нишонга олинган.Кун давомида "Оникс" кемаларга қарши ракеталари, ҳаводан учириладиган қанотли ракеталар ва барражловчи ўқ-дорилар билан Украина портларидаги қуйидаги объектларга зарбалар берилган:— Одесса портидаги узоқ масофали дронларни йиғиш цехи ва бензин ташувчи машиналар тураргоҳи;— Южний портидаги Ғарб давлатларидан Украина армияси учун келтирилган ҳарбий мол-мулк омбори;— Новие Беляри аҳоли пункти яқинидаги ёнилғи-мойлаш материаллари сақланган бешта резервуар.Россия Ҳаво-космик кучлари самолётлари ва дронлари Одесса порти рейдида ҳарбий юк ортилган иккита балкерга ҳам зарба берган. "Герань-4 Сикер" дронлари Полтава вилоятининг Базилевшина аҳоли пункти яқинидаги углеводород хомашёсини қайта ишлаш маркази ва Чернигов вилоятининг Березна аҳоли пунктидаги ҳарбий логистика марказига зарба берган.Шунингдек, Харьков вилоятидаги Андреевка аҳоли пункти яқинидаги газни қайта ишлаш заводига ҳам зарар етказилгани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20260718/tambov-59117671.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/12/14792361_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9677d0971dd1f867c930832c5a221e8d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, россия
украина, дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, россия
Россия Қуролли кучлари Украина портлари ва ҳарбий объектларига зарба берди
Россия Мудофаа вазирлиги Украина портлари, ҳарбий логистика марказлари ва дронлар йиғиладиган жойларига зарбалар берилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украина армияси фойдаланаётган дронларни йиғиш ва сақлаш жойлари, логистика марказлари, шунингдек, ёқилғи-энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарбалар берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирликка кўра, Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма жангчиларнинг 149 та ҳудуддаги вақтинчалик жойлашув нуқталари ҳам нишонга олинган.
Кун давомида "Оникс" кемаларга қарши ракеталари, ҳаводан учириладиган қанотли ракеталар ва барражловчи ўқ-дорилар билан Украина портларидаги қуйидаги объектларга зарбалар берилган:
— Одесса портидаги узоқ масофали дронларни йиғиш цехи ва бензин ташувчи машиналар тураргоҳи;
— Южний портидаги Ғарб давлатларидан Украина армияси учун келтирилган ҳарбий мол-мулк омбори;
— Новие Беляри аҳоли пункти яқинидаги ёнилғи-мойлаш материаллари сақланган бешта резервуар.
Россия Ҳаво-космик кучлари самолётлари ва дронлари Одесса порти рейдида ҳарбий юк ортилган иккита балкерга ҳам зарба берган.
Змеиний оролининг шимолида эса Украина томони дронлар ва экипажсиз катерларни учиришда фойдалангани айтилган яна икки кема нишонга олинган.
"Герань-4 Сикер" дронлари Полтава вилоятининг Базилевшина аҳоли пункти яқинидаги углеводород хомашёсини қайта ишлаш маркази ва Чернигов вилоятининг Березна аҳоли пунктидаги ҳарбий логистика марказига зарба берган.
Шунингдек, Харьков вилоятидаги Андреевка аҳоли пункти яқинидаги газни қайта ишлаш заводига ҳам зарар етказилгани маълум қилинди.