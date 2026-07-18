https://sputniknews.uz/20260718/tambov-59117671.html
Украина Тамбов вилоятидаги “Wildberries” омборига ҳужум қилди: қурбонлар бор
Украина Тамбов вилоятидаги “Wildberries” омборига ҳужум қилди: қурбонлар бор
Sputnik Ўзбекистон
Москва вилоятидаги “Wildberries” омборига дронлар ёрдамида берилган зарба оқибатида ҳам 24 киши жабрланган. 18.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россиянинг Тамбов вилоятида Украина дронларининг “Wildberries” логистика марказига берган ҳужуми оқибатида 7 киши ҳалок бўлди, яна 25 киши ярадор бўлди. Бу ҳақда вилоят раҳбари Евгений Первишов маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ҳалок бўлганлар тунги сменада ишлаётган ходимлар бўлган. Жабрланганлардан бири ўта оғир, олти нафари оғир, 16 нафари эса ўртача оғир аҳволда.Первишов Украина ҳужумини минтақадаги энг кўламли ва ғайриинсоний бўлганини билдирди.Бундан ташқари, Москва вилояти губернатори Андрей Воробьёв Электросталдаги “Wildberries” омборига дронлар ёрдамида берилган зарба оқибатида 24 киши жабрланганини маълум қилди, уларнинг бир қисми оғир аҳволда.Компания асосчиси ва раҳбари Татьяна Ким ҳалок бўлганлар оиласига ва жабрланганларга ёрдам кўрсатилишига ваъда берди.Россия Тергов қўмитаси бу ҳолатлар юзасидан жиноий иш очди.Россия Мудофаа вазирлиги эса Украинанинг Одесса ва Черноморск портларидаги ҳарбий инфратузилма, “Нептун-2” ракета мажмуаси қурилмаси, Змеиний ороли яқинидаги юк кемаси ҳамда Чернигов вилоятидаги ёқилғи омборига зарбалар берилганини маълум қилди.
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
Украина Тамбов вилоятидаги “Wildberries” омборига ҳужум қилди: қурбонлар бор
Москва вилоятидаги “Wildberries” омборига дронлар ёрдамида берилган зарба оқибатида ҳам 24 киши жабрланган.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россиянинг Тамбов вилоятида Украина дронларининг “Wildberries” логистика марказига берган ҳужуми оқибатида 7 киши ҳалок бўлди, яна 25 киши ярадор бўлди. Бу ҳақда вилоят раҳбари Евгений Первишов маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ҳалок бўлганлар тунги сменада ишлаётган ходимлар бўлган. Жабрланганлардан бири ўта оғир, олти нафари оғир, 16 нафари эса ўртача оғир аҳволда.
Первишов Украина ҳужумини минтақадаги энг кўламли ва ғайриинсоний бўлганини билдирди.
Бундан ташқари, Москва вилояти губернатори Андрей Воробьёв Электросталдаги “Wildberries” омборига дронлар ёрдамида берилган зарба оқибатида 24 киши жабрланганини маълум қилди, уларнинг бир қисми оғир аҳволда.
Компания асосчиси ва раҳбари Татьяна Ким ҳалок бўлганлар оиласига ва жабрланганларга ёрдам кўрсатилишига ваъда берди.
Россия Тергов қўмитаси бу ҳолатлар юзасидан жиноий иш очди.
Россия Мудофаа вазирлиги эса Украинанинг Одесса ва Черноморск портларидаги ҳарбий инфратузилма, “Нептун-2” ракета мажмуаси қурилмаси, Змеиний ороли яқинидаги юк кемаси ҳамда Чернигов вилоятидаги ёқилғи омборига зарбалар берилганини маълум қилди.