https://sputniknews.uz/20260720/kyrgyzstan-yolgon-xabar-tarqatganlar-ogohlantirish-59147235.html
Қирғизистонда "хитойликлар босиб кетди" каби ёлғон хабарларни тарқатганлар огоҳлантирилди
Қирғизистонда "хитойликлар босиб кетди" каби ёлғон хабарларни тарқатганлар огоҳлантирилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўрунбековнинг айтишича, Президент маъмуриятининг Ситуацион маркази жамиятни иғво қилишга уринаётган аккаунтлар ва уларнинг алоқаларини аниқламоқда. Бу йўналишда ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳам иш олиб бормоқда.
2026-07-20T11:48+0500
2026-07-20T11:48+0500
2026-07-20T11:59+0500
қирғизистон
огоҳлантириш
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47188743_0:75:1336:827_1920x0_80_0_0_e992cb25ebf86055acaec69d9618eca9.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Қирғизистон президенти маъмуриятининг ахборот сиёсати хизмати раҳбари Дайирбек Ўрунбеков ижтимоий тармоқларда "хитойликлар мамлакатни босиб кетди", "ерлар сотилмоқда" ва "ташқи қарз ортиб бормоқда" каби хабарларни тарқатаётган сохта аккаунтлар эгаларини огоҳлантирди. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди.Ўрунбеков ўз постида президент бўлишни истаган айрим сиёсатчилар сохта аккаунтлар орқали ҳукуматни қоралашга уринаётганини таъкидлади. Унинг ёзишича, пост муаллифлари аниқланиб, ҳибсга олингач, уларнинг қариндошлари ўғил-қизлари сўроққа чақирилгани ёки ноқонуний ушлангани ҳақида шикоят қила бошлайди.Ўрунбеков бундай ҳаракатлар тўхтатилмаса, сохта аккаунтлар эгалари ўз раҳбарлари билан бирга ҳибсга олинишини айтди.Унинг таъкидлашича, Президент маъмуриятининг Ситуацион маркази жамиятни иғво қилишга уринаётган аккаунтлар ва уларнинг алоқаларини аниқламоқда. Бу йўналишда ҳуқуқ-тартибот органлари ҳам иш олиб бормоқда.
https://sputniknews.uz/20260430/tashiev-ish-ayblov-57238512.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47188743_68:0:1268:900_1920x0_80_0_0_82776cdc1eb0116429d6792e07ec7122.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қирғизистон, огоҳлантириш, дунёда, дунё янгиликлари
қирғизистон, огоҳлантириш, дунёда, дунё янгиликлари
Қирғизистонда "хитойликлар босиб кетди" каби ёлғон хабарларни тарқатганлар огоҳлантирилди
11:48 20.07.2026 (янгиланди: 11:59 20.07.2026)
Ўрунбеков бундай хабарларни Атамбаев, Мадумаров ва Ташиев жамоалари сохта аккаунтлар орқали тарқатаётганини иддао қилди.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Қирғизистон президенти маъмуриятининг ахборот сиёсати хизмати раҳбари Дайирбек Ўрунбеков ижтимоий тармоқларда "хитойликлар мамлакатни босиб кетди", "ерлар сотилмоқда" ва "ташқи қарз ортиб бормоқда" каби хабарларни тарқатаётган сохта аккаунтлар эгаларини огоҳлантирди. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди
.
Ўрунбеков ўз постида президент бўлишни истаган айрим сиёсатчилар сохта аккаунтлар орқали ҳукуматни қоралашга уринаётганини таъкидлади.
Унинг даъвосига кўра, аввал бундай хабарларни Адахан Мадумаров, Алмазбек Атамбаев ва айрим нодавлат ташкилотлар тарафдорлари тарқатган бўлса, энди уларга Қамчибек Ташиев жамоаси ҳам қўшилган.
Унинг ёзишича, пост муаллифлари аниқланиб, ҳибсга олингач, уларнинг қариндошлари ўғил-қизлари сўроққа чақирилгани ёки ноқонуний ушлангани ҳақида шикоят қила бошлайди.
Ўрунбеков бундай ҳаракатлар тўхтатилмаса, сохта аккаунтлар эгалари ўз раҳбарлари билан бирга ҳибсга олинишини айтди.
"Ёлғон маълумот тарқатганингиз ва миллатлараро адоватни қўзғатганингиз учун қонун бўйича жавоб берасиз, ҳибсга олинасиз. Ғийбатни бас қилинг! Темир йўллар, фабрика ва заводлар қуриш керак. Биз ишлаб чиқариш ривожланган, иқтисодиёти кучли, иш ҳақи ва нафақалари юқори бўлган мамлакатда яшашни истаймиз. Бизни 30 йил алдаб келишди", — деди Ўрунбеков.
Унинг таъкидлашича, Президент маъмуриятининг Ситуацион маркази жамиятни иғво қилишга уринаётган аккаунтлар ва уларнинг алоқаларини аниқламоқда. Бу йўналишда ҳуқуқ-тартибот органлари ҳам иш олиб бормоқда.