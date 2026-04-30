Ташиев иши: Қирғизистон хавфсизлик қўмитасининг собиқ раҳбарига қандай айблов қўйилди

ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Қирғизистон Миллий хавфсизлик давлат қўмитасининг (МХДҚ) собиқ раиси Қамчибек Ташиев унга нисбатан жиноий иш қўзғатилганини тасдиқлади. Бу ҳақда Sputnik Қирғизистон хабар берди.Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Ташиев, собиқ бош прокурор Қурманқул Зулушев ва Жогорку Кенешнинг собиқ раиси Нурланбек Тургунбек уулуга давлат тўнтаришига уриниш бўйича айблов эълон қилингани ҳақида маълумотлар тарқалган эди. Sputnik Қирғизистон хабарига кўра, Ташиев тўлиқ ҳуқуқий ҳимояланиш имкониятига эга эканини айтган.Кейинроқ Ташиевнинг адвокати Икрамидин Айткулов унга икки модда бўйича айблов қўйилганини маълум қилди.Адвокатнинг сўзларига кўра, Ташиевга нисбатан қамоққа олиш билан боғлиқ бўлмаган эҳтиёт чораси — мамлакатдан чиқмаслик тўғрисида тилхат қўлланган.Ташиев, Зулушев ва Тургунбек уулу ИИВда сўроқ қилинган. Адвокат Шердор Абдикапаровнинг айтишича, учала собиқ юқори лавозимли амалдор ҳам аввал бошқа фигурантларга нисбатан қўлланилган айбловлар бўйича чақирилган. Манбага кўра, гап оммавий тартибсизликларни ташкил этиш ва тергов давлат тўнтаришига уриниш сифатида баҳолаётган ҳаракатлар ҳақида кетмоқда.Нашр манбаларига кўра, сўроқлар ИИВ Бош тергов бошқармасида бир неча соат давом этган, шундан сўнг фигурантлар бинодан чиқиб кетган. 24.kg хабарига кўра, иш “75 мактуб” номи билан тилга олинаётган сиёсий жараёнлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Февралда 75 нафар жамоат арбоби, собиқ амалдор, депутат ва зиёлилар президент Садир Жапаров ҳамда Жогорку Кенеш раисига мурожаат қилиб, муддатидан олдин президент сайловларини ўтказишни сўраган эди.Шундан кейин Қирғизистонда қатор сиёсий ва кадр ўзгаришлари юз берди.Қирғизистон президенти Садир Жапаров аввалроқ Ташиевнинг ушбу воқеаларга алоқадор ёки алоқадор эмаслигини тергов ва суд аниқлашини айтган. Унинг сўзларига кўра, якуний қарорни суд қабул қилади.
Қисқа маълумот: Қамчибек Ташиев 1968 йил 27 сентябрда Жалолобод вилоятининг Барпи қишлоғида туғилган. У 2007–2009 йилларда Қирғизистон фавқулодда вазиятлар вазири, 2005–2007 ва 2010–2013 йилларда Жогорку Кенеш депутати бўлган. 2020 йил октябридан МХДҚ раиси, 2021 йил октябридан Вазирлар маҳкамаси раисининг ўринбосари — МХДҚ раҳбари лавозимида ишлаган. 2022 йилда унга “Қирғиз Республикаси Баатири” унвони берилган.
2024 йил февралда у Қирғизистон футбол иттифоқи президенти этиб сайланган, 2026 йил апрелда эса бу лавозимдан кетган.