https://sputniknews.uz/20260720/klaster-savdo-forum-kyrgyzstan-muhokama-59157670.html
Ўшда кластер, чегараолди савдоси, бизнес-форум: Қирғизистон билан нималар муҳокама қилинди
Ўшда кластер, чегараолди савдоси, бизнес-форум: Қирғизистон билан нималар муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегациясининг Бишкекка ташрифи давомида қўшма лойиҳалар, чегараолди савдоси ва экспорт масалалари кўриб чиқилди. Яқин кунларда 300 нафар тадбиркор иштирокида бизнес-форум ўтказилади.
2026-07-20T19:10+0500
2026-07-20T19:10+0500
2026-07-20T19:10+0500
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
савдо
бишкек
экспорт
ўш
ўзбекистон
қирғизистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/12/44844906_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_471b5d79aa3af56b4527cd274bd6e261.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси хизмат сафари билан Бишкек шаҳрида бўлди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Қирғизистон ҳукумати ва ишбилармон доиралари вакиллари билан ўтказилган учрашувларда ўзаро савдо ҳажмини ошириш, қўшма лойиҳаларни илгари суриш ҳамда бўлажак икки томонлама тадбирларга тайёргарлик масалалари муҳокама қилинди.Ўзбекистон–Қирғизистон тараққиёт жамғармаси фаолиятини жадаллаштириш, унинг лойиҳалар портфелини кенгайтириш ва янги ишлаб чиқариш қувватларини молиялаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.Музокараларда қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, фойдали қазилмаларни қазиб олиш, тўқимачилик, логистика ва соғлиқни сақлаш соҳаларидаги ташаббуслар ҳам кўриб чиқилди.Жумладан, Ўш вилоятида тўқимачилик ва тикувчилик кластери ҳамда саноат-логистика марказини ташкил этиш масаласи муҳокама қилинди. Хизмат сафари якунлари бўйича келишилган лойиҳаларни амалга ошириш учун масъул ижрочилар ва кейинги амалий чора-тадбирлар белгилаб олинди.
https://sputniknews.uz/20260623/tashkent-bishkek-savdo-oshirish-reja-58544414.html
ўш
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/12/44844906_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b795c01dce107668ed0528c918049e4e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, савдо, бишкек, экспорт, ўш, ўзбекистон, қирғизистон, иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, савдо, бишкек, экспорт, ўш, ўзбекистон, қирғизистон, иқтисод
Ўшда кластер, чегараолди савдоси, бизнес-форум: Қирғизистон билан нималар муҳокама қилинди
Ўзбекистон ва Қирғизистон ўзаро савдони кенгайтириш, қўшма лойиҳаларни молиялаштириш ҳамда Ўш вилоятида янги саноат объектларини ташкил этишни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси хизмат сафари билан Бишкек шаҳрида бўлди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
.
Қирғизистон ҳукумати ва ишбилармон доиралари вакиллари билан ўтказилган учрашувларда ўзаро савдо ҳажмини ошириш, қўшма лойиҳаларни илгари суриш ҳамда бўлажак икки томонлама тадбирларга тайёргарлик масалалари муҳокама қилинди.
Ўзбекистон–Қирғизистон тараққиёт жамғармаси фаолиятини жадаллаштириш, унинг лойиҳалар портфелини кенгайтириш ва янги ишлаб чиқариш қувватларини молиялаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар яқин кунларда Бишкек шаҳрида 300 нафарга яқин тадбиркор иштирокида бизнес-форум ўтказишга келишиб олди.
Музокараларда қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, фойдали қазилмаларни қазиб олиш, тўқимачилик, логистика ва соғлиқни сақлаш соҳаларидаги ташаббуслар ҳам кўриб чиқилди.
Жумладан, Ўш вилоятида тўқимачилик ва тикувчилик кластери ҳамда саноат-логистика марказини ташкил этиш масаласи муҳокама қилинди.
Шунингдек, чегараолди савдосини ривожлантириш ва Ўзбекистондан озиқ-овқат маҳсулотлари экспортини ошириш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
Хизмат сафари якунлари бўйича келишилган лойиҳаларни амалга ошириш учун масъул ижрочилар ва кейинги амалий чора-тадбирлар белгилаб олинди.