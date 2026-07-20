ЕОИИда йўловчи айланмаси ўсди, уч давлатда юк айланмаси ошди

ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) 2026 йилнинг январь–май ойларида умумий йўловчи айланмаси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,8 фоизга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг янги статистик шарҳида маълум қилинди.Мамлакатлар кесимида энг юқори ўсиш Беларусда қайд этилди — 7,8 фоиз. Арманистонда йўловчи айланмаси 6,1 фоизга, Қозоғистонда 4,1 фоизга, Қирғизистонда эса 3,9 фоизга ошди. Россияда бу кўрсаткич 0,3 фоизга камайди.Юк айланмаси бўйича энг юқори ўсиш Арманистонда кузатилди — 12,6 фоиз. Қирғизистонда кўрсаткич 3,4 фоизга, Беларусда 1,1 фоизга ошди. Шу билан бирга, Қозоғистонда юк айланмаси 7 фоизга, Россияда 1,1 фоизга камайди. Шундай қилиб, ҳисобот даврида ЕОИИнинг тўрт давлатида йўловчи айланмаси, уч давлатида эса юк айланмаси ўсган. Арманистон ҳар икки йўналишда юқори ўсиш кўрсатган бўлса, Қирғизистон ва Беларусда ҳам юк, ҳам йўловчи айланмасида ижобий динамика сақланиб қолди.
2026 йил январь–май ойларида ЕОИИ бўйича умумий йўловчи айланмаси 0,8 фоизга ўсди. Юк ташиш ҳажми эса Арманистон, Қирғизистон ва Беларусда кўпайди.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) 2026 йилнинг январь–май ойларида умумий йўловчи айланмаси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,8 фоизга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг янги статистик шарҳида маълум қилинди.
Мамлакатлар кесимида энг юқори ўсиш Беларусда қайд этилди — 7,8 фоиз. Арманистонда йўловчи айланмаси 6,1 фоизга, Қозоғистонда 4,1 фоизга, Қирғизистонда эса 3,9 фоизга ошди. Россияда бу кўрсаткич 0,3 фоизга камайди.
Юк айланмаси бўйича энг юқори ўсиш Арманистонда кузатилди — 12,6 фоиз. Қирғизистонда кўрсаткич 3,4 фоизга, Беларусда 1,1 фоизга ошди. Шу билан бирга, Қозоғистонда юк айланмаси 7 фоизга, Россияда 1,1 фоизга камайди.
Шундай қилиб, ҳисобот даврида ЕОИИнинг тўрт давлатида йўловчи айланмаси, уч давлатида эса юк айланмаси ўсган. Арманистон ҳар икки йўналишда юқори ўсиш кўрсатган бўлса, Қирғизистон ва Беларусда ҳам юк, ҳам йўловчи айланмасида ижобий динамика сақланиб қолди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.