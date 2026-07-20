https://sputniknews.uz/20260720/asia-chempionat-dzyudochilar-birinchi-59138744.html
Осиё чемпионатлари: дзюдочилар — биринчи, Паризод Абдукаримова — сузишда "бронза" соҳиби
Осиё чемпионатлари: дзюдочилар — биринчи, Паризод Абдукаримова — сузишда "бронза" соҳиби
Sputnik Ўзбекистон
Иорданиядаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон ёшлар дзюдо терма жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бангкокда эса сузувчи Паризод Абдукаримова мусобақадаги иккинчи бронза медалини қўлга киритди.
2026-07-20T09:17+0500
2026-07-20T09:17+0500
2026-07-20T10:20+0500
спорт
дзюдо
ўзбекистон
кумуш медал
бронза медал
таиланд
иордания
мусобақа
олтин медаль
сузиш бўйича осиё чемпионати
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ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Ўзбекистон ёш спортчилари дзюдо ва сузиш бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатларида янги медалларни қўлга киритишди.Иордания пойтахти Амман шаҳрида дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати якунланди. Мусобақанинг сўнгги кунида Ўзбекистон вакиллари 4 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалига сазовор бўлишди.Беҳрузбек Рустамбоев (-90 кг), Фазлиддин Рафиков (+100 кг), Дурдона Турсунова (-70 кг) ва Зарина Бобоназарова (+78 кг) Осиё чемпиони бўлишди.Муҳаммадали Садуллаев (-100 кг) кумуш, Камронбек Қодиров (-81 кг) ҳамда Шоира Аминова (-78 кг) бронза медалини қўлга киритди.Шу тариқа, Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси мусобақани жами 7 та олтин, 2 та кумуш ва 6 та бронза медали билан якунлади. Ушбу натижа жамоага умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни тақдим этди.Аввалроқ Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси ҳам Осиё чемпионатида биринчи ўринни эгаллаган эди.Айни пайтда Таиланд пойтахтида сув спорти турлари бўйича ёш гуруҳлари ўртасидаги Осиё чемпионати давом этмоқда.Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Паризод Абдукаримова 50 метрга чалқанча сузиш бўйича “А” гуруҳи финалида 29,85 сония натижа қайд этиб, учинчи ўринни эгаллади.Олтин медални индонезиялик Челсеа Алехандра 29,57 сония натижа билан қўлга киритди. Қозоғистонлик Дарья Чеснокова 29,78 сония кўрсаткич билан иккинчи бўлди.Бу Паризод Абдукаримованинг мазкур Осиё чемпионатидаги иккинчи бронза медали бўлди.
https://sputniknews.uz/20260719/uzbekistan-asia-chempionatlar-medal-59128464.html
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спорт, дзюдо, ўзбекистон, кумуш медал, бронза медал, таиланд, иордания, мусобақа, олтин медаль, сузиш бўйича осиё чемпионати
спорт, дзюдо, ўзбекистон, кумуш медал, бронза медал, таиланд, иордания, мусобақа, олтин медаль, сузиш бўйича осиё чемпионати
Осиё чемпионатлари: дзюдочилар — биринчи, Паризод Абдукаримова — сузишда "бронза" соҳиби
09:17 20.07.2026 (янгиланди: 10:20 20.07.2026)
Ўзбекистон ёш спортчилари дзюдо ва сузиш бўйича Осиё чемпионатларида муваффақиятли иштирок этиб, мамлакат медаллар жамғармасини бойитишди.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Ўзбекистон ёш спортчилари дзюдо ва сузиш бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатларида янги медалларни қўлга киритишди.
Иордания пойтахти Амман шаҳрида дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати якунланди. Мусобақанинг сўнгги кунида Ўзбекистон вакиллари 4 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалига сазовор бўлишди
.
Беҳрузбек Рустамбоев (-90 кг), Фазлиддин Рафиков (+100 кг), Дурдона Турсунова (-70 кг) ва Зарина Бобоназарова (+78 кг) Осиё чемпиони бўлишди.
Муҳаммадали Садуллаев (-100 кг) кумуш, Камронбек Қодиров (-81 кг) ҳамда Шоира Аминова (-78 кг) бронза медалини қўлга киритди.
Шу тариқа, Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси мусобақани жами 7 та олтин, 2 та кумуш ва 6 та бронза медали билан якунлади. Ушбу натижа жамоага умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни тақдим этди.
Аввалроқ Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси ҳам Осиё чемпионатида биринчи ўринни эгаллаган эди.
Айни пайтда Таиланд пойтахтида сув спорти турлари бўйича ёш гуруҳлари ўртасидаги Осиё чемпионати давом этмоқда.
Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Паризод Абдукаримова 50 метрга чалқанча сузиш бўйича “А” гуруҳи финалида 29,85 сония натижа қайд этиб, учинчи ўринни эгаллади
.
Олтин медални индонезиялик Челсеа Алехандра 29,57 сония натижа билан қўлга киритди. Қозоғистонлик Дарья Чеснокова 29,78 сония кўрсаткич билан иккинчи бўлди.
Бу Паризод Абдукаримованинг мазкур Осиё чемпионатидаги иккинчи бронза медали бўлди.