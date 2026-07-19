https://sputniknews.uz/20260719/uzbekistan-asia-chempionatlar-medal-59128464.html
Сузиш ва дзюдо: Ўзбекистон ёшлари Осиё чемпионатларида 10 та медаль қўлга киритди
Сузиш ва дзюдо: Ўзбекистон ёшлари Осиё чемпионатларида 10 та медаль қўлга киритди
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Таиланд ва Иорданиядаги Осиё чемпионатларида Ўзбекистоннинг ёш спортчилари 4 та олтин, 1 та кумуш ва 5 та бронза медалини қўлга киритди. Ғолиб ва совриндорлар рўйхати.
2026-07-19T11:53+0500
2026-07-19T11:53+0500
2026-07-19T11:53+0500
ўзбекистон
спорт
дзюдо
сузиш бўйича осиё чемпионати
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ТОШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик ёш спортчилар Таиланд ва Иорданияда ўтказилаётган Осиё чемпионатларида 4 та олтин, 1 та кумуш ва 5 та бронза — жами 10 та медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий Олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Таиландда ўтаётган сув спорти турлари бўйича ёш гуруҳлари ўртасидаги Осиё чемпионатида Муҳаммадисмоил Раҳмонов U18 ёш тоифасида 200 метрга брасс усулида сузиш бўйича олтин медалга сазовор бўлди.Паризод Абдукаримова эса U18 тоифасида 100 метрга чалқанча усулда сузиш баҳсларида бронза медалини қўлга киритди.Муҳаммаджон Машарипов −60 кг, Иноят Телманов −73 кг ва Райҳона Маматова −57 кг вазн тоифаларида Осиё чемпиони бўлди.−48 кг вазнда иштирок этган Зарина Жамалова кумуш медални қўлга киритди.Дилшод Каримов −60 кг, Муҳриддин Маъруфов −73 кг, Сабина Азаматова −52 кг ҳамда Моҳинур Аллаберганова −57 кг вазн тоифаларида бронза медалига сазовор бўлди.Шу тариқа, ёш сузувчи ва дзюдочиларимиз Осиё чемпионатларидаги сўнгги баҳсларда Ўзбекистон делегацияси ҳисобига жами 10 та медаль қўшишди.
https://sputniknews.uz/20260718/dzyudo-ozbekiston-59112525.html
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ўзбекистон, спорт, дзюдо, сузиш бўйича осиё чемпионати
ўзбекистон, спорт, дзюдо, сузиш бўйича осиё чемпионати
Сузиш ва дзюдо: Ўзбекистон ёшлари Осиё чемпионатларида 10 та медаль қўлга киритди
Таиланд ва Иорданияда ўтаётган Осиё чемпионатларида Ўзбекистоннинг ёш сузувчи ва дзюдочилари жами 10 та медалга сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик ёш спортчилар Таиланд ва Иорданияда ўтказилаётган Осиё чемпионатларида 4 та олтин, 1 та кумуш ва 5 та бронза — жами 10 та медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий Олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Таиландда ўтаётган сув спорти турлари бўйича ёш гуруҳлари ўртасидаги Осиё чемпионатида Муҳаммадисмоил Раҳмонов U18 ёш тоифасида 200 метрга брасс усулида сузиш бўйича олтин медалга сазовор бўлди.
Паризод Абдукаримова эса U18 тоифасида 100 метрга чалқанча усулда сузиш баҳсларида бронза медалини қўлга киритди.
Шунингдек, Иордания пойтахти Амман шаҳрида ўтказилаётган дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатининг биринчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари 8 та медалга эга чиқди.
Муҳаммаджон Машарипов −60 кг, Иноят Телманов −73 кг ва Райҳона Маматова −57 кг вазн тоифаларида Осиё чемпиони бўлди.
−48 кг вазнда иштирок этган Зарина Жамалова кумуш медални қўлга киритди.
Дилшод Каримов −60 кг, Муҳриддин Маъруфов −73 кг, Сабина Азаматова −52 кг ҳамда Моҳинур Аллаберганова −57 кг вазн тоифаларида бронза медалига сазовор бўлди.
Шу тариқа, ёш сузувчи ва дзюдочиларимиз Осиё чемпионатларидаги сўнгги баҳсларда Ўзбекистон делегацияси ҳисобига жами 10 та медаль қўшишди.