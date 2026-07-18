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Дзюдо бўйича Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Осиё чемпионатида биринчи бўлди
Дзюдо бўйича Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Осиё чемпионатида биринчи бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик дзюдочилар 11 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза медалга эга чиқишди. 18.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-18T13:10+0500
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2026-07-18T13:10+0500
спорт
ўзбекистон
дзюдо
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Амман шаҳрида (Иордания) дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионати якунига етди.Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, мусобақада 11 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза медалини жамғарган ўзбекистонлик дзюдочилар умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни қўлга киритишди.Олтин медаль: -73 кг: Беҳрузбек Усмонов-90 кг: Жўрабек Эшпўлатов+90 кг: Алибек Дурдиев-57 кг: Зуҳра Алимова-63 кг: Паризода ЙўлдошеваКумуш медаль: -81 кг: Самандар Суннатов-63 кг: Динора СамандароваБронза медаль:-70 кг: Пошшожон ЖумабоеваБугундан ёшлар тоифасидаги баҳслар бошланади.
https://sputniknews.uz/20260716/uzbekistan-bokschilar-asia-chempionat-birinchi-59067810.html
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спорт, ўзбекистон, дзюдо
Дзюдо бўйича Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Осиё чемпионатида биринчи бўлди
Ўзбекистонлик дзюдочилар 11 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза медалга эга чиқишди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Амман шаҳрида (Иордания) дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионати якунига етди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, мусобақада 11 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза медалини жамғарган ўзбекистонлик дзюдочилар умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни қўлга киритишди.
Олтин медаль:
-73 кг: Беҳрузбек Усмонов
-90 кг: Жўрабек Эшпўлатов
+90 кг: Алибек Дурдиев
-57 кг: Зуҳра Алимова
-63 кг: Паризода Йўлдошева
Кумуш медаль:
-81 кг: Самандар Суннатов
-63 кг: Динора Самандарова
Бронза медаль:
-70 кг: Пошшожон Жумабоева
Бугундан ёшлар тоифасидаги баҳслар бошланади.