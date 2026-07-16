https://sputniknews.uz/20260716/uzbekistan-bokschilar-asia-chempionat-birinchi-59067810.html
Ўзбекистон U19 жамоаси бокс бўйича Осиё чемпионатида биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон U19 жамоаси бокс бўйича Осиё чемпионатида биринчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг U19 боксчилари Жакартадаги Осиё чемпионатида 7 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди. Аввалроқ U19 ва U23 қизлар жамоалари ҳам мусобақада ғолиб чиққан эди яна.
2026-07-16T14:55+0500
2026-07-16T14:55+0500
2026-07-16T14:56+0500
спорт
бокс
индонезия
чемпионат
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бронза медал
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг U19 ёш тоифасидаги йигитлар терма жамоаси Жакартада ўтаётган бокс бўйича Осиё чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Финал жангларида саккиз нафар ўзбекистонлик боксчи иштирок этиб, уларнинг еттитаси чемпионликни қўлга киритди. Терма жамоа мусобақани 7 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медали билан якунлади.Олтин медаль соҳиблари:Кумуш медаль:Бронза медаль:Айни пайтда чемпионатда U23 ёш тоифасидаги йигитлар ўртасида финал жанглари ўтказилмоқда. Мусобақа 3–16 июль кунлари Индонезия пойтахти Жакартада ташкил этилди.Аввалроқ Ўзбекистоннинг U19 ёш тоифасидаги қизлар терма жамоаси ҳам умумжамоа ҳисобида биринчи бўлган эди. Вакиллар 10 та вазн тоифасининг фақат саккизтасида иштирок этиб, 4 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритди.U19 қизлар ўртасида олтин медаль:Кумуш медаль:U23 ёш тоифасидаги қизлар терма жамоаси эса 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида ғолиб чиқди.U23 қизлар ўртасида олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Шу тариқа, ҳозиргача якунланган U19 йигитлар, U19 ва U23 қизлар баҳсларида Ўзбекистон терма жамоалари жами 17 та олтин, 4 та кумуш ва 3 та бронза — 24 та медални қўлга киритди. Учала терма ҳам ўз ёш тоифасида умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди.
https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-kurashchilar-asia-chempionat-medal-58838669.html
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спорт, бокс, индонезия, чемпионат, мусобақа, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, ўзбекистон
спорт, бокс, индонезия, чемпионат, мусобақа, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, ўзбекистон
Ўзбекистон U19 жамоаси бокс бўйича Осиё чемпионатида биринчи ўринни эгаллади
14:55 16.07.2026 (янгиланди: 14:56 16.07.2026)
Жакартада финалга чиққан саккиз нафар ўзбекистонлик боксчининг еттитаси ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik
. Ўзбекистоннинг U19 ёш тоифасидаги йигитлар терма жамоаси Жакартада ўтаётган бокс бўйича Осиё чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Финал жангларида саккиз нафар ўзбекистонлик боксчи иштирок этиб, уларнинг еттитаси чемпионликни қўлга киритди. Терма жамоа мусобақани 7 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медали билан якунлади.
50 кг: Ўткирбек Норқосимов;
60 кг: Муҳаммадризо Укимов;
75 кг: Суҳроб Раҳматуллаев;
85 кг: Сардор Баҳромхўжаев;
90 кг: Асадбек Султанбоев.
70 кг: Саидхўжа Садиллахўжаев.
Айни пайтда чемпионатда U23 ёш тоифасидаги йигитлар ўртасида финал жанглари ўтказилмоқда. Мусобақа 3–16 июль кунлари Индонезия пойтахти Жакартада ташкил этилди.
Аввалроқ Ўзбекистоннинг U19 ёш тоифасидаги қизлар терма жамоаси ҳам умумжамоа ҳисобида биринчи бўлган эди. Вакиллар 10 та вазн тоифасининг фақат саккизтасида иштирок этиб, 4 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритди.
U19 қизлар ўртасида олтин медаль:
54 кг: Сабрина Чакоманова;
65 кг: Рушанабону Исоева;
51 кг: Назокат Мардонова;
U23 ёш тоифасидаги қизлар терма жамоаси эса 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида ғолиб чиқди.
U23 қизлар ўртасида олтин медаль:
57 кг: Хуморабону Мамажонова;
60 кг: Муштарийбону Иброҳимжонова;
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова.
70 кг: Райҳона Қурбонбоева.
54 кг: Узукжамол Юнусова;
Шу тариқа, ҳозиргача якунланган U19 йигитлар, U19 ва U23 қизлар баҳсларида Ўзбекистон терма жамоалари жами 17 та олтин, 4 та кумуш ва 3 та бронза — 24 та медални қўлга киритди. Учала терма ҳам ўз ёш тоифасида умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди.