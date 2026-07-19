https://sputniknews.uz/20260719/uzbekistan-kimyo-olimpiada-medal-oquvchilar-59123632.html
Ўзбекистон кимё олимпиадасида 4 та медаль олди — ўқувчиларга пул мукофоти миқдори айтилди
Ўзбекистон кимё олимпиадасида 4 та медаль олди — ўқувчиларга пул мукофоти миқдори айтилди
Sputnik Ўзбекистон
58-Халқаро кимё олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоасининг барча аъзолари медаль қўлга киритди. Райҳона Туймуродова олтин, Жасур Мустафоев, Азизмуҳаммад Ҳафизов ва Миржалол Ҳомиджонов кумуш медалга сазовор бўлди.
2026-07-19T09:23+0500
2026-07-19T09:23+0500
2026-07-19T09:23+0500
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
ўқувчилар
олимпиада
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59122848_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_85fd98a850d7582704fac1df64548647.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. 58-Халқаро кимё олимпиадасининг тантанали тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон номидан қатнашган тўрт нафар ўқувчининг барчаси медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Райҳона Туймуродова олтин медалга сазовор бўлди. Жасур Мустафоев, Азизмуҳаммад Ҳафизов ва Миржалол Ҳомиджонов эса кумуш медални қўлга киритди.Президентнинг 2024 йил 30 сентябрдаги қарорига мувофиқ, нуфузли халқаро олимпиадалар совриндорларига қуйидаги миқдорда пул мукофотлари берилади:— олтин медаль учун ўқувчига 1 млрд 30 млн сўм, уни тайёрлаган ўқитувчига 185,4 млн сўм;— кумуш медаль учун ўқувчига 618 млн сўм, ўқитувчига 103 млн сўм;— бронза медаль учун ўқувчига 412 млн сўм, ўқитувчига 61,8 млн сўм.Шунингдек, олимпиада совриндорларини тайёрлаган педагогларнинг малака тоифаси бир поғонага оширилади.
https://sputniknews.uz/20260713/uzbekistan-ipho-kumush-bronza-medal-58997446.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59122848_147:0:1107:720_1920x0_80_0_0_ebae429d81d5ee342a1ceec200c2dc69.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги, ўқувчилар, олимпиада
олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги, ўқувчилар, олимпиада
Ўзбекистон кимё олимпиадасида 4 та медаль олди — ўқувчиларга пул мукофоти миқдори айтилди
Миллий жамоа вакилларининг барчаси совриндор бўлди: Райҳона Туймуродова олтин, яна уч нафар ўқувчи эса кумуш медалга сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
58-Халқаро кимё олимпиадасининг тантанали тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон номидан қатнашган тўрт нафар ўқувчининг барчаси медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Райҳона Туймуродова олтин медалга сазовор бўлди. Жасур Мустафоев, Азизмуҳаммад Ҳафизов ва Миржалол Ҳомиджонов эса кумуш медални қўлга киритди.
Президентнинг 2024 йил 30 сентябрдаги қарорига мувофиқ, нуфузли халқаро олимпиадалар совриндорларига қуйидаги миқдорда пул мукофотлари берилади:
— олтин медаль учун ўқувчига 1 млрд 30 млн сўм, уни тайёрлаган ўқитувчига 185,4 млн сўм;
— кумуш медаль учун ўқувчига 618 млн сўм, ўқитувчига 103 млн сўм;
— бронза медаль учун ўқувчига 412 млн сўм, ўқитувчига 61,8 млн сўм.
Шунингдек, олимпиада совриндорларини тайёрлаган педагогларнинг малака тоифаси бир поғонага оширилади.