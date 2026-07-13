https://sputniknews.uz/20260713/uzbekistan-ipho-kumush-bronza-medal-58997446.html
"Тарихий натижа": ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро физика олимпиадасида 4 та медаль олди
"Тарихий натижа": ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро физика олимпиадасида 4 та медаль олди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияда ўтган 56-Халқаро физика олимпиадасида илк бор икки кумуш ва икки бронза медалини қўлга киритди. Яна бир иштирокчи фахрий ёрлиққа сазовор бўлди. Бу ҳозирча IPhOдаги энг яхши натижадир.
2026-07-13T09:15+0500
2026-07-13T09:15+0500
2026-07-13T10:12+0500
таълим
мактаб
ўқувчилар
олимпиада
мусобақа
кумуш медал
бронза медал
жамият
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияда ўтказилган 56-Халқаро физика олимпиадасида икки кумуш, икки бронза медали ва бир фахрий ёрлиққа сазовор бўлди. Бу ҳақда Фан олимпиадалари маркази матбуот хизмати хабар берди.Халқаро олимпиада 4–12 июль кунлари Колумбияда бўлиб ўтди. Ўзбекистон жамоаси таркибидаги беш нафар ўқувчининг барчаси совринли натижа қайд этди.Кумуш медаллар:— Асилбек Жуманазаров — "ТИҚХММИ" Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги аниқ фанларга ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси;— Муҳаммад Абдумаликов — Мирзо Улуғбек номидаги ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси.Бронза медаллар:— Элбек Уроқов — "ТИҚХММИ" Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги аниқ фанларга ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси;— Ҳасан Камолов — Қўқон шаҳридаги 1-сонли ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси.Мирзо Улуғбек номидаги ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси Жавоҳир Акназаров эса фахрий ёрлиқ билан тақдирланди.Халқаро физика олимпиадасида иштирокчилар назарий ва экспериментал физика бўйича масалаларни ечишади.
https://sputniknews.uz/20260507/uzbekistan-oquvchilar-matematika-olimpiada-oltin-medal-57390214.html
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таълим, мактаб, ўқувчилар, олимпиада , мусобақа, кумуш медал, бронза медал, жамият, ўзбекистон
таълим, мактаб, ўқувчилар, олимпиада , мусобақа, кумуш медал, бронза медал, жамият, ўзбекистон
"Тарихий натижа": ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро физика олимпиадасида 4 та медаль олди
09:15 13.07.2026 (янгиланди: 10:12 13.07.2026)
Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияда ўтган 56-Халқаро физика олимпиадасида икки кумуш, икки бронза медали ва бир фахрий ёрлиққа сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Ўзбекистон терма жамоаси Колумбияда ўтказилган 56-Халқаро физика олимпиадасида икки кумуш, икки бронза медали ва бир фахрий ёрлиққа сазовор бўлди. Бу ҳақда Фан олимпиадалари маркази матбуот хизмати хабар берди
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Халқаро олимпиада 4–12 июль кунлари Колумбияда бўлиб ўтди. Ўзбекистон жамоаси таркибидаги беш нафар ўқувчининг барчаси совринли натижа қайд этди.
— Асилбек Жуманазаров — "ТИҚХММИ" Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги аниқ фанларга ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси;
— Муҳаммад Абдумаликов — Мирзо Улуғбек номидаги ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси.
— Элбек Уроқов — "ТИҚХММИ" Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги аниқ фанларга ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси;
— Ҳасан Камолов — Қўқон шаҳридаги 1-сонли ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси.
Мирзо Улуғбек номидаги ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиси Жавоҳир Акназаров эса фахрий ёрлиқ билан тақдирланди.
Марказ маълумотига кўра, Ўзбекистон жамоаси IPhOда илк бор бир олимпиаданинг ўзида икки кумуш ва икки бронза медалини қўлга киритди. Бу мамлакат терма жамоасининг мусобақадаги энг яхши натижаси бўлди.
Халқаро физика олимпиадасида иштирокчилар назарий ва экспериментал физика бўйича масалаларни ечишади.