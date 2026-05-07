https://sputniknews.uz/20260507/uzbekistan-oquvchilar-matematika-olimpiada-oltin-medal-57390214.html
Ўзбекистонлик ўқувчилар Болқон математика олимпиадасида 5 та олтин медаль олди
Ўзбекистонлик ўқувчилар Болқон математика олимпиадасида 5 та олтин медаль олди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоаси Грецияда ўтаётган 43-Болқон математика олимпиадасида 5 та олтин медаль олди. Қонунчиликка кўра, минтақавий халқаро олимпиадада олтин медаль учун ўқувчига 4,9 млн сўм мукофот берилиши мумкин.
2026-05-07T16:28+0500
2026-05-07T16:28+0500
2026-05-07T16:34+0500
олимпиада
мукофот
олтин медаль
ўзбекистон
ўқувчилар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/22/18/221822_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_8af52f044a95787d1fa0baf331f1e8f3.jpg
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Грецияда ўтаётган 43-Болқон математика олимпиадасида тарихий натижа қайд этиб, 5 та олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Фан олимпиадалари маркази матбуот хизмати хабар берди.Маълумотларга кўра, мусобақанинг якуний натижалари эълон қилинган ва Ўзбекистон вакилларининг барчаси олтин медаль қўлга киритган. Ушбу олимпиада 3–8 май кунлари Грециянинг Салоники шаҳрида ўтказилмоқда.Ғолиблар қуйидагилар:— Азизбек Мамажонов — Ал-Хоразмий номидаги ихтисослаштирилган мактабнинг Гулистон филиали;— Умарбек Убайдуллаев — Сергели тумани ихтисослаштирилган мактаби;— Жавоҳир Анваров — Термиз шаҳридаги 14-мактаб;— Элшод Ўралов — Термиз шаҳридаги 14-мактаб;— Элбек Зоҳиджонов — Ал-Хоразмий номидаги ихтисослаштирилган мактаб.Маълумот учун, 2025 йилда Босния ва Герцеговинада ўтказилган 42-Болқон математика олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та олтин ва 4 та кумуш медаль олган эди. Ғолиблар қанча мукофот пули олиши мумкин?Қонунчиликка кўра, халқаро фан олимпиадалари нуфузли халқаро, халқаро ва минтақавий халқаро олимпиадаларга бўлинади. Болқон математика олимпиадаси Фан олимпиадалари маркази томонидан минтақавий халқаро олимпиада сифатида изоҳланган.Президент қарорига мувофиқ, минтақавий халқаро олимпиадада олтин медаль олган ўқувчига БҲМнинг 12 баравари — 4 944 000 сўм миқдорида бир марталик пул мукофоти берилади. Ушбу натижага тайёрлаган ўқитувчи учун эса БҲМнинг 50 баравари — 20 600 000 сўм мукофот белгиланган.
https://sputniknews.uz/20260423/mendeleev-olimpiada-uzbekistan-ishtirokchilar-medal-57092880.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/22/18/221822_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_9e72fbf6f3e1a17a2140d36de3f6f0b4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олимпиада , мукофот, олтин медаль, ўзбекистон, ўқувчилар, жамият
олимпиада , мукофот, олтин медаль, ўзбекистон, ўқувчилар, жамият
Ўзбекистонлик ўқувчилар Болқон математика олимпиадасида 5 та олтин медаль олди
16:28 07.05.2026 (янгиланди: 16:34 07.05.2026)
Болқон математика олимпиадасида ўзбекистонлик 5 нафар ўқувчи олтин медаль олди. Қонунчиликда бундай натижалар учун пул мукофоти ҳам назарда тутилган.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik.
Ўзбекистон терма жамоаси Грецияда ўтаётган 43-Болқон математика олимпиадасида тарихий натижа қайд этиб, 5 та олтин медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Фан олимпиадалари маркази матбуот хизмати хабар берди
.
Маълумотларга кўра, мусобақанинг якуний натижалари эълон қилинган ва Ўзбекистон вакилларининг барчаси олтин медаль қўлга киритган. Ушбу олимпиада 3–8 май кунлари Грециянинг Салоники шаҳрида ўтказилмоқда.
— Азизбек Мамажонов — Ал-Хоразмий номидаги ихтисослаштирилган мактабнинг Гулистон филиали;
— Умарбек Убайдуллаев — Сергели тумани ихтисослаштирилган мактаби;
— Жавоҳир Анваров — Термиз шаҳридаги 14-мактаб;
— Элшод Ўралов — Термиз шаҳридаги 14-мактаб;
— Элбек Зоҳиджонов — Ал-Хоразмий номидаги ихтисослаштирилган мактаб.
Маълумот учун, 2025 йилда Босния ва Герцеговинада ўтказилган 42-Болқон математика олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси 1 та олтин ва 4 та кумуш медаль олган эди.
Ғолиблар қанча мукофот пули олиши мумкин?
Қонунчиликка кўра, халқаро фан олимпиадалари нуфузли халқаро, халқаро ва минтақавий халқаро олимпиадаларга бўлинади. Болқон математика олимпиадаси Фан олимпиадалари маркази томонидан минтақавий халқаро олимпиада сифатида изоҳланган.
Президент қарорига мувофиқ, минтақавий халқаро олимпиадада олтин медаль олган ўқувчига БҲМнинг 12 баравари — 4 944 000 сўм миқдорида бир марталик пул мукофоти берилади. Ушбу натижага тайёрлаган ўқитувчи учун эса БҲМнинг 50 баравари — 20 600 000 сўм мукофот белгиланган.