Менделеев олимпиадасида Ўзбекистоннинг 11 иштирокчисининг барчаси медаль олди
2026-04-23T10:08+0500
2026-04-23T10:13+0500
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси 60-Халқаро Менделеев кимё олимпиадасида 5 та кумуш ва 6 та бронза медални қўлга киритди. Шу тариқа, мусобақага йўл олган 11 нафар иштирокчининг барчаси совриндор бўлди.Фан олимпиадалари маркази маълумотига кўра, кумуш медал соҳиблари:— Тоймуродова Райхона — Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб;— Орифова Хулкар — Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб;— Мустафоев Жасур — Навоий шаҳридаги 11-мактаб;— Усканбоева Райхона — Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб;— Аширбеков Ёкуб — Олмазор туман ихтисослаштирилган мактаби.Бронза медал соҳиблари:— Абдулмаҳмудова Шодиёна — Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб;— Хомиджонов Миржалол — Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб;— Эркинов Фирдавс — Навоий шаҳридаги 11-мактаб;— Саидова Фотима — Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб;— Эшгашбоева Зулайҳо — Абу Али ибн Сино номидаги ихтисослаштирилган мактаб;— Одилбеков Шоҳруҳ — Урганч давлат университети ҳузуридаги академик лицей.Бу мактаб ўқувчилари ўртасидаги энг нуфузли кимё мусобақаларидан бири ҳисобланади. Ўтган йили Бразилияда ўтган 59-олимпиадада Ўзбекистон жамоаси 7 та медаль олган эди. 2026 йилги натижа эса жамоа ҳисобидаги ўсишни кўрсатди.Ўзбекистон қонунчилигига кўра, Халқаро Менделеев кимё олимпиадаси минтақавий халқаро олимпиадалар рўйхатига киритилган. Бундай мусобақада кумуш медаль учун 8 БҲМ, бронза медаль учун 6 БҲМ миқдорида бир марталик пул мукофоти берилади.Амалдаги БҲМ 412 минг сўм бўлгани учун ҳар бир кумуш медаль соҳибига 3 миллион 296 минг сўм, ҳар бир бронза медаль соҳибига 2 миллион 472 минг сўм тўланиши керак.
https://sputniknews.uz/20260105/uzbekistan-oquvchilar-olimpiadalar-medal-54642992.html
10:08 23.04.2026 (янгиланди: 10:13 23.04.2026)
Ўзбекистонлик ўқувчилар 60-Халқаро Менделеев кимё олимпиадасида 11 та медални қўлга киритди. Мусобақада энг кўп олтин медал Россия ва Хитой жамоалари ҳисобига тўғри келди
2025 йилда Ўзбекистон ўқувчилари халқаро олимпиадаларда 210та медални қўлга киритди
