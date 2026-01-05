2025 йилда Ўзбекистон ўқувчилари халқаро олимпиадаларда 210та медални қўлга киритди
13:18 05.01.2026 (янгиланди: 14:51 05.01.2026)
Турли йўналишлардаги 29 та халқаро олимпиадада 200 дан ортиқ, жумладан, 40 та олтин медаль қўлга киритилди.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. 2025 йилда Ўзбекистон ўқувчилари 29 та халқаро олимпиадада муносиб иштирок этиб, жами 210 та медаль (40 та олтин, 78 та кумуш, 92 та бронза)ни қўлга киритди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, ўқувчилар қуйидаги ютуқларга эришган:
Ўқувчи қизлар илк бор Европа қизлар математика олимпиадасида иштирок этиб, 3 та медаль (1 та кумуш, 2 та бронза)ни қўлга киритди.
Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган Ал-Хоразмий номидаги халқаро математика ва информатика олимпиадасида — 50 та медаль (7 та олтин, 13 та кумуш, 30 та бронза).
Абу Райҳон Беруний номидаги халқаро кимё олимпиадасида Ўзбекистон жамоаси 19 та медаль (6 та олтин, 8 та кумуш, 5 та бронза) билан якка пешқадам сифатида тан олинди.
Шунингдек, жорий йилда ўқувчилар энг нуфузли халқаро олимпиадаларда 13 та медаль (2 та олтин, 7 та кумуш, 4 та бронза)ни қўлга киритди, жумладан:
Бирлашган Араб Амирликларида 96 давлат иштирокида ўтказилган Халқаро кимё олимпиадасида — 2 та олтин, 2 та кумуш;
Австралияда 105 давлат иштирокида ўтказилган Халқаро математика олимпиадасида — 4 та кумуш, 1 та бронза;
Боливияда 90 дан ортиқ давлат иштирокида ўтказилган Халқаро информатика олимпиадасида — 1 та кумуш, 1 та бронза;
Париж шаҳрида 96 давлат иштирокида ўтказилган Халқаро физика олимпиадасида — 2 та бронза.
Бундан ташқари, халқаро фан олимпиадаларида яна 13 та медаль (10 та кумуш, 3 та бронза) қўлга киритилди. Хусусан:
Иорданияда 62 давлат иштирокида ўтказилган Халқаро инглиз тили олимпиадасида — 9 та кумуш (5 та кубок);
Таиландда 50 давлат иштирокида ўтказилган Халқаро география олимпиадасида — 2 та бронза;
Боку шаҳрида 42 давлат иштирокида ўтказилган Халқаро иқтисод олимпиадасида — 1 та кумуш, 1 та бронза.
Шунингдек, ўқувчилар 14 та минтақавий олимпиадада иштирок этиб, жами 138 та медаль (27 та олтин, 41 та кумуш, 70 та бронза)ни қўлга киритган.