Урушдан манфаатдор: Украинага ёрдам пуллари ЕИ ҳарбий саноатига хизмат қилмоқда — Мендель
14:18 19.07.2026 (янгиланди: 14:19 19.07.2026)
© Foto : ZumapressЭкс пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель (архивное фото)
© Foto : Zumapress
Oбуна бўлиш
Европанинг Киевни қўллаб-қувватлаши фақат Украина манфаатлари билан эмас, балки ўз ҳарбий саноатини ривожлантириш истаги билан ҳам боғлиқ, деб ҳисоблайди Юлия Мендель
ТОШКЕНТ, 19 июль — Sputnik. "Украинага ёрдам" сифатида ажратилаётган ўнлаб миллиардларнинг катта қисми Европа мамлакатларининг ўз ҳарбий саноатини қўллаб-қувватлаш учун қайта тақсимланмоқда. Бу фикрни Украина президенти Владимир Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель Х ижтимоий тармоғида билдирди.
Мендель Украина кейинги икки йил давомида можарони молиялаштириш учун етишмаётган маблағларни қўлга киритганини эълон қилганидан бир ҳафта ўтиб Зеленский ҳукумат таркибини кенг кўламда ўзгартирганига эътибор қаратди.
"Зеленский Украина кейинги икки йил давомида урушни молиялаштириш учун зарур бўлган етишмаётган маблағларни таъминлаганини эълон қилганидан атиги бир ҳафта ўтиб бутун ҳукуматни алмаштирди", — деб ёзди у.
Шунингдек, Мендель Европа Иттифоқи вакиллари 2024 йилда коррупциявий можароларга аралашган янги бош вазирни илиқ қарши олганига ҳам эътибор қаратди.
Унинг сўзларига кўра, Федоров тендерлар фақат олдиндан тасдиқланган рўйхатлар асосида, яъни "дўстона" компанияларга берилишини очиқ тан олган.
"Федоров Зеленский ҳукуматларидаги коррупция ва ғайриинсоний сиёсат ҳақида гапирган биринчи сиёсатчи ҳам эмас. Аммо бундай фош этишлар камдан-кам ҳолларда ҳақиқий оқибатларга олиб келади. Улар одатда қисқа муддатли сарлавҳалар билан тугайди ёки ижтимоий тармоқлар доирасида қолиб кетади", — деди Мендель.
Унинг таъкидлашича, Украина жамиятида танқидий овозлар тобора кучайиб бормоқда, халқаро ахборот маконида эса мамлакатдаги коррупция ҳақидаги хабарлар тез-тез пайдо бўлмоқда. Украинанинг дипломатик босими ва таҳдидлари ҳам европалик амалдорларнинг анчадан бери ғашига тегиб келмоқда.
"Шунга қарамай, Европа Иттифоқи буларнинг барчасига чидашда давом этмоқда. Бу бағрикенгликнинг ягона мантиқий изоҳи — пул", — деб ёзди у.
Мендельнинг фикрича, "Украинага ёрдам" деб аталаётган ўнлаб миллиардлаб маблағлар кўп ҳолларда Европа давлатлари ўртасида уларнинг ўз ҳарбий саноатини ривожлантириш учун қайта тақсимланади.
"Европа, аслида, ўз заводларига пул тўлайди, кейин эса Украинага ўқ-дорилар ва ҳарбий техника етказиб беради. Бошқача айтганда, бу Украинадаги уруш ҳисобига маблағларни даромадли тарзда ички қайта тақсимлашдир. Жуда фойдали схема, шундай эмасми?" — деди Мендель.
Унинг сўзларига кўра, ушбу қулай тизим ҳарбий машинани қўллаб-қувватлаб турган бир пайтда, қанча украиналик норозилик билдираётгани, қанча одам автократия ва коррупцияга қарши чиқаётгани ёки ўзгаришларни қанчалик баланд овозда талаб қилаётгани аҳамиятсиз бўлиб қолмоқда.
"Европа Иттифоқи бунга чидашда давом этади. Ахир, пул учун сабр қилиш мумкин. Урушни тўхтатишнинг ҳожати йўқ. Уларнинг одамлари ҳалок бўлмаяпти…" — дея хулоса қилди Мендель.