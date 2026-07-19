Samarkand Auto Fest 2026: 400 дан ортиқ автомобиль ва дрифт-шоу — фотогалерея
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© Sputnik
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Туристик марказда икки кунлик Samarkand Auto Fest 2026 ўтказилмоқда. Унда хорижий меҳмонлар ҳам ўз автомобиллари билан қатнашмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Самарқандда Samarkand Auto Fest 2026 доирасида замонавий ва ретро автомобиллар кўргазмаси, тюнинг намойишлари ҳамда дрифт-шоу ўтказилмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Samarkand Auto Fest 2026 фестивали 18 июль куни бошланди ва бугун, 19 июль куни ҳам давом этмоқда. Тадбир Silk Road Samarkand туристик маркази ҳудудида ташкил этилган.
Фестивалда турли русумдаги ва турли йилларда ишлаб чиқарилган 400 дан ортиқ автомобиль жамланган. Иштирокчилар орасида Тожикистон, Қирғизистон ва бошқа мамлакатлардан келган автоишқибозлар ҳам бор.
Меҳмонларга замонавий, ретро ва тюнинг қилинган автомобиллар намойиш этилмоқда. Дастурдан автомобиль овози бўйича намойишлар ва 80 та машина иштирокидаги дрифт-шоу ҳам ўрин олган.
Фестивалнинг энг ёрқин лаҳзалари — Sputnik Ўзбекистон фотогалереясида.
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
© SputnikВ Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
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© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
4/9
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
5/9
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
6/9
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
7/9
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
8/9
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей
9/9
© Sputnik
В Самарканде проходит автофестиваль с дрифт-шоу и выставкой ретроавтомобилей