https://sputniknews.uz/20260719/eaeu-dori-sinov-arzonlashish-59134447.html
ЕОИИда айрим дориларни синовдан ўтказиш арзонлашиши мумкин
ЕОИИда айрим дориларни синовдан ўтказиш арзонлашиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда гель ва суртмаларнинг биоэквивалентлигини донор териси эмас, сунъий мембраналар ёрдамида текшириш таклиф қилинди. Янги усул синовларни арзонлаштириши мумкин.
2026-07-19T17:45+0500
2026-07-19T17:45+0500
2026-07-19T17:45+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
дори
тадқиқот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/02/22495719_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_86f17a70ea1b5a6419327f4af922f393.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июль — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида гель, суртма ва ташқи қўллаш учун мўлжалланган бошқа дори воситаларини синовдан ўтказишнинг янги усули жорий этилиши мумкин. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси хабар берди.ЕИКнинг Дори воситалари бўйича экспертлар қўмитаси биоэквивалентлик тадқиқотлари қоидаларига ўзгартиришлар лойиҳасини маъқуллади.Комиссия маълумотига кўра, бу мураккаб ва қиммат тадқиқотларга замонавий муқобил бўлиб, синов жараёнини соддалаштириши ҳамда ишлаб чиқарувчилар харажатларини камайтириши мумкин.Биоэквивалентлик тадқиқотлари муқобил препарат хусусиятларини аввалдан маълум бўлган дори воситаси билан таққослаш учун ўтказилади.ЕИКнинг техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин экспертлар муҳокама қилинган масалалар бўйича келишувга эришганини билдирди.Ўзгартиришлар ҳали якуний қабул қилинмаган. Лойиҳаларни август–октябрь ойларида ЕИК Коллегияси кўриб чиқиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20251218/eaeu-kimyo-dori-tibbiy-buyumlar-ozgarishlar-54279253.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/02/22495719_199:12:2552:1777_1920x0_80_0_0_5835f147e44116c143c07a2a05e0a84d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, дори, тадқиқот
еоии, еик, дори, тадқиқот
ЕОИИда айрим дориларни синовдан ўтказиш арзонлашиши мумкин
Дори воситаларининг самарадорлигини текширишда донор териси ўрнига сунъий мембраналардан фойдаланиш таклиф қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 июль — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқида гель, суртма ва ташқи қўллаш учун мўлжалланган бошқа дори воситаларини синовдан ўтказишнинг янги усули жорий этилиши мумкин. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси хабар берди
.
ЕИКнинг Дори воситалари бўйича экспертлар қўмитаси биоэквивалентлик тадқиқотлари қоидаларига ўзгартиришлар лойиҳасини маъқуллади.
Унга кўра, гель ва суртмаларни текширишда донор териси ўрнига сунъий мембраналардан фойдаланишга рухсат берилиши мумкин.
Комиссия маълумотига кўра, бу мураккаб ва қиммат тадқиқотларга замонавий муқобил бўлиб, синов жараёнини соддалаштириши ҳамда ишлаб чиқарувчилар харажатларини камайтириши мумкин.
Биоэквивалентлик тадқиқотлари муқобил препарат хусусиятларини аввалдан маълум бўлган дори воситаси билан таққослаш учун ўтказилади.
Экспертлар қўмитаси, шунингдек, дори ишлаб чиқариш муҳитида микробиологик мониторинг ўтказиш ҳамда препарат таркибидаги фаол моддалар номини аризалар ва ягона реестрда бир хил кўрсатишга оид ҳужжатларни маъқуллади.
ЕИКнинг техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича вазири Александр Субботин экспертлар муҳокама қилинган масалалар бўйича келишувга эришганини билдирди.
Ўзгартиришлар ҳали якуний қабул қилинмаган. Лойиҳаларни август–октябрь ойларида ЕИК Коллегияси кўриб чиқиши режалаштирилган.