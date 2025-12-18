ЕОИИ кимё, дори ва тиббий буюмлар бозорида қандай ўзгаришлар кутилмоқда
17:12 18.12.2025 (янгиланди: 17:23 18.12.2025)
© Пресс-служба ЕИКГлавные тезисы по итогам пресс-конференции министра по техническому регулированию ЕЭК
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
ЕИК техник регламентларни янгилаш, шунингдек, дори ва тиббий буюмларнинг умумий бозорини ривожлантириш бўйича режаларни маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг техник жиҳатдан тартибга солиш вазири Валентин Татарицкий ОАВ вакиллари учун матбуот анжуман ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Матбуот анжумани якунлари бўйича асосий фикрлар:
ЕОИИда техник тартибга солиш соҳасида
Жами 52 та техник регламент қабул қилинган:
- 48 таси амалда қўлланилмоқда;
- 9 таси ишлаб чиқиш босқичида;
- 48 таси амалда қўлланилмоқда;
- 9 таси ишлаб чиқиш босқичида;
Кимёвий маҳсулотлар бўйича техник регламент доирасида:
- янги кимёвий моддаларни нотификация қилиш тартиби ҳамда кимёвий моддалар ва аралашмалар реестрини шакллантириш ва юритиш қоидалари қабул қилинди;
- янги кимёвий моддаларни нотификация қилиш тартиби ҳамда кимёвий моддалар ва аралашмалар реестрини шакллантириш ва юритиш қоидалари қабул қилинди;
Лак-бўёқ маҳсулотлари, синтетик ювиш воситалари ва маиший кимё бўйича алоҳида техник регламентлар қабул қилиш режалаштирилмоқда.
Илмий-тадқиқот ишлари
Иккита илмий-тадқиқот иши якунланди:
- Биринчиси - болалар соғлиғи ва ривожланишига зарар етказувчи ўйинчоқлар ва бошқа маҳсулотлар муомаласини истисно қилиш.
- Иккинчиси ишлаб чиқарувчиларга қандолат маҳсулотлари (ҳолва, қозинаки) учун бошланғич хомашё спектрини кенгайтириш имконини беради.
- Биринчиси - болалар соғлиғи ва ривожланишига зарар етказувчи ўйинчоқлар ва бошқа маҳсулотлар муомаласини истисно қилиш.
- Иккинчиси ишлаб чиқарувчиларга қандолат маҳсулотлари (ҳолва, қозинаки) учун бошланғич хомашё спектрини кенгайтириш имконини беради.
Дори воситаларининг умумий бозори
️2025 йилда умумий дори-дармон бозорининг тўлақонли фаолият юритишига ўтиш даври якунланади;
Ягона рўйхатга олиш қоидалари бўйича:
- 50 мингга яқин ариза қабул қилинган;
- 13 мингдан ортиқ рўйхатдан ўтказиш гувоҳномаси берилган.
- 50 мингга яқин ариза қабул қилинган;
- 13 мингдан ортиқ рўйхатдан ўтказиш гувоҳномаси берилган.
Фармацевтика инспекцияси соҳасида:
- 3,6 мингдан ортиқ текширув ўтказилган;
- 5 мингга яқин ариза ЕОИИ ҳудуди ичида ва ташқарисидаги ишлаб чиқариш майдончаларини текшириш учун топширилган;
Натижада 3 мингдан ортиқ сертификат берилган.
- 3,6 мингдан ортиқ текширув ўтказилган;
- 5 мингга яқин ариза ЕОИИ ҳудуди ичида ва ташқарисидаги ишлаб чиқариш майдончаларини текшириш учун топширилган;
Натижада 3 мингдан ортиқ сертификат берилган.
Тиббий буюмларнинг умумий бозори
Тиббий буюмларнинг хавфсизлиги, сифати ва самарадорлигини мониторинг қилишнинг ягона қоидалари жорий этилди
Рўйхатдан ўтказиш тартиби:
- 2025 йил 31 декабргача — тиббий буюмлар ҳам миллий, ҳам ягона қоидалар бўйича рўйхатдан ўтказилади;
- 2026 йил 1 январдан — фақат ягона қоидалар амал қилади, лекин миллий қоидалар бўйича ҳужжатларга ўзгартириш киритиш 2026 йил охиригача мумкин бўлади.
- 2025 йил 31 декабргача — тиббий буюмлар ҳам миллий, ҳам ягона қоидалар бўйича рўйхатдан ўтказилади;
- 2026 йил 1 январдан — фақат ягона қоидалар амал қилади, лекин миллий қоидалар бўйича ҳужжатларга ўзгартириш киритиш 2026 йил охиригача мумкин бўлади.