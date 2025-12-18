ЕОИИ кимё, дори ва тиббий буюмлар бозорида қандай ўзгаришлар кутилмоқда

Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИда техник регламентларни янгилаш, кимёвий маҳсулотлар бўйича янги қоидалар ҳамда дори ва тиббий буюмларнинг умумий бозорини ривожлантириш режаларини эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг техник жиҳатдан тартибга солиш вазири Валентин Татарицкий ОАВ вакиллари учун матбуот анжуман ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Матбуот анжумани якунлари бўйича асосий фикрлар:ЕОИИда техник тартибга солиш соҳасидаИлмий-тадқиқот ишлариДори воситаларининг умумий бозориТиббий буюмларнинг умумий бозори
17:12 18.12.2025 (янгиланди: 17:23 18.12.2025)
ЕИК техник регламентларни янгилаш, шунингдек, дори ва тиббий буюмларнинг умумий бозорини ривожлантириш бўйича режаларни маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг техник жиҳатдан тартибга солиш вазири Валентин Татарицкий ОАВ вакиллари учун матбуот анжуман ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Матбуот анжумани якунлари бўйича асосий фикрлар:
ЕОИИда техник тартибга солиш соҳасида
Жами 52 та техник регламент қабул қилинган:
- 48 таси амалда қўлланилмоқда;
- 9 таси ишлаб чиқиш босқичида;
Кимёвий маҳсулотлар бўйича техник регламент доирасида:
- янги кимёвий моддаларни нотификация қилиш тартиби ҳамда кимёвий моддалар ва аралашмалар реестрини шакллантириш ва юритиш қоидалари қабул қилинди;
Лак-бўёқ маҳсулотлари, синтетик ювиш воситалари ва маиший кимё бўйича алоҳида техник регламентлар қабул қилиш режалаштирилмоқда.
Илмий-тадқиқот ишлари
Иккита илмий-тадқиқот иши якунланди:
- Биринчиси - болалар соғлиғи ва ривожланишига зарар етказувчи ўйинчоқлар ва бошқа маҳсулотлар муомаласини истисно қилиш.
- Иккинчиси ишлаб чиқарувчиларга қандолат маҳсулотлари (ҳолва, қозинаки) учун бошланғич хомашё спектрини кенгайтириш имконини беради.
Дори воситаларининг умумий бозори
️2025 йилда умумий дори-дармон бозорининг тўлақонли фаолият юритишига ўтиш даври якунланади;
Ягона рўйхатга олиш қоидалари бўйича:
- 50 мингга яқин ариза қабул қилинган;
- 13 мингдан ортиқ рўйхатдан ўтказиш гувоҳномаси берилган.
Фармацевтика инспекцияси соҳасида:
- 3,6 мингдан ортиқ текширув ўтказилган;
- 5 мингга яқин ариза ЕОИИ ҳудуди ичида ва ташқарисидаги ишлаб чиқариш майдончаларини текшириш учун топширилган;
Натижада 3 мингдан ортиқ сертификат берилган.
Тиббий буюмларнинг умумий бозори
Тиббий буюмларнинг хавфсизлиги, сифати ва самарадорлигини мониторинг қилишнинг ягона қоидалари жорий этилди
Рўйхатдан ўтказиш тартиби:
- 2025 йил 31 декабргача — тиббий буюмлар ҳам миллий, ҳам ягона қоидалар бўйича рўйхатдан ўтказилади;
- 2026 йил 1 январдан — фақат ягона қоидалар амал қилади, лекин миллий қоидалар бўйича ҳужжатларга ўзгартириш киритиш 2026 йил охиригача мумкин бўлади.
