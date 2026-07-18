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Россия ЕОИИ ҳудудидан ташқаридаги шоли экспорти учун квоталарни бекор қилди
Россия ЕОИИ ҳудудидан ташқаридаги шоли экспорти учун квоталарни бекор қилди
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Квота Краснодар ўлкасидаги тўғонда юз берган авария сабаб 2025 йилдан бери амал қилиб келаётганди. 18.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-18T16:21+0500
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия ҳукумати ўз қарори билан тозаланмаган гуруч экспорти бўйича тариф квоталарини бекор қилди. Ҳужжат мамлакатнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар порталида эълон қилинди.Россия Саноат ва савдо вазирлигига амалда бўлган бир марталик экспорт лицензияларини бекор қилиш топширилди.Квота 2025 йилдан бери амал қилиб келаётганди ва 2022 йилдан бери амалда бўлган хом гуруч экспортига қўйилган тўлиқ тақиқ ўрнига келган.Краснодар ўлкасидаги Фёдоровский тўғон гидротугунида содир бўлган авариядан сўнг шоли экспортига чекловлар киритилганди. Ҳодиса туфайли Кубандаги экин майдонлари сезиларли даражада қисқарган, ялпи ҳосил эса учдан бирига камайганди.
https://sputniknews.uz/20260716/iran-savdo-shimol-yonalish-59070233.html
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иқтисод, россия, еоии
Россия ЕОИИ ҳудудидан ташқаридаги шоли экспорти учун квоталарни бекор қилди
Квота Краснодар ўлкасидаги тўғонда юз берган авария сабаб 2025 йилдан бери амал қилиб келаётганди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия ҳукумати ўз қарори билан тозаланмаган гуруч экспорти бўйича тариф квоталарини бекор қилди. Ҳужжат мамлакатнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар порталида эълон қилинди.
Россия Саноат ва савдо вазирлигига амалда бўлган бир марталик экспорт лицензияларини бекор қилиш топширилди.
Квота 2025 йилдан бери амал қилиб келаётганди ва 2022 йилдан бери амалда бўлган хом гуруч экспортига қўйилган тўлиқ тақиқ ўрнига келган.
Краснодар ўлкасидаги Фёдоровский тўғон гидротугунида содир бўлган авариядан сўнг шоли экспортига чекловлар киритилганди. Ҳодиса туфайли Кубандаги экин майдонлари сезиларли даражада қисқарган, ялпи ҳосил эса учдан бирига камайганди.