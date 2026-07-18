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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260718/rossiya-eoii-59113675.html
Россия ЕОИИ ҳудудидан ташқаридаги шоли экспорти учун квоталарни бекор қилди
Россия ЕОИИ ҳудудидан ташқаридаги шоли экспорти учун квоталарни бекор қилди
Sputnik Ўзбекистон
Квота Краснодар ўлкасидаги тўғонда юз берган авария сабаб 2025 йилдан бери амал қилиб келаётганди. 18.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-18T16:21+0500
2026-07-18T16:21+0500
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия ҳукумати ўз қарори билан тозаланмаган гуруч экспорти бўйича тариф квоталарини бекор қилди. Ҳужжат мамлакатнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар порталида эълон қилинди.Россия Саноат ва савдо вазирлигига амалда бўлган бир марталик экспорт лицензияларини бекор қилиш топширилди.Квота 2025 йилдан бери амал қилиб келаётганди ва 2022 йилдан бери амалда бўлган хом гуруч экспортига қўйилган тўлиқ тақиқ ўрнига келган.Краснодар ўлкасидаги Фёдоровский тўғон гидротугунида содир бўлган авариядан сўнг шоли экспортига чекловлар киритилганди. Ҳодиса туфайли Кубандаги экин майдонлари сезиларли даражада қисқарган, ялпи ҳосил эса учдан бирига камайганди.
https://sputniknews.uz/20260716/iran-savdo-shimol-yonalish-59070233.html
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иқтисод, россия, еоии
иқтисод, россия, еоии

Россия ЕОИИ ҳудудидан ташқаридаги шоли экспорти учун квоталарни бекор қилди

16:21 18.07.2026
© Виталий Тимкив / Медиабанкка ўтишФедеральный научный центр риса в Краснодаре
Федеральный научный центр риса в Краснодаре - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2026
© Виталий Тимкив
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Квота Краснодар ўлкасидаги тўғонда юз берган авария сабаб 2025 йилдан бери амал қилиб келаётганди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия ҳукумати ўз қарори билан тозаланмаган гуруч экспорти бўйича тариф квоталарини бекор қилди. Ҳужжат мамлакатнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар порталида эълон қилинди.
Россия Саноат ва савдо вазирлигига амалда бўлган бир марталик экспорт лицензияларини бекор қилиш топширилди.
Квота 2025 йилдан бери амал қилиб келаётганди ва 2022 йилдан бери амалда бўлган хом гуруч экспортига қўйилган тўлиқ тақиқ ўрнига келган.
Краснодар ўлкасидаги Фёдоровский тўғон гидротугунида содир бўлган авариядан сўнг шоли экспортига чекловлар киритилганди. Ҳодиса туфайли Кубандаги экин майдонлари сезиларли даражада қисқарган, ялпи ҳосил эса учдан бирига камайганди.
Национальный флаг Ирана над Тегераном. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2026
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