Янги ўқув йили учун олийгоҳларга қабул квоталари тасдиқланди
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Ахборот технологиялари ва сунъий интеллект йўналишлари учун давлат гранти квоталари 35 фоизга кўпайтирилди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 2026/27 ўқув йили учун ОТМларга қабул квоталари тасдиқланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.
Давлат комиссияси қарорига кўра, давлат олийгоҳларининг кундузги таълим шаклига бакалавриат учун 155 852 та, магистратура учун 22 050 та ўрин ажратилди.
Шунингдек, бакалавриатнинг кечки ва масофавий таълимига мос равишда 28 942 та ва 20 810 та, магистратуранинг ушбу шаклларига эса 1 393 та ва 892 та квота белгиланди.
Қарорга кўра, ахборот технологиялари ва СИ йўналишлари бўйича давлат грантлари 35 фоизга оширилди.
Ногиронлиги бўлган шахслар, етим болалар, ҳарбийлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари фарзандлари, “Ижтимоий реестр”даги оилалар ҳамда хотин-қизлар учун алоҳида грант квоталари сақлаб қолинди.
Шунингдек, бакалавриатнинг кечки ва масофавий таълимига мос равишда 28 942 та ва 20 810 та, магистратуранинг ушбу шаклларига эса 1 393 та ва 892 та квота белгиланди.
Қарорга кўра, ахборот технологиялари ва СИ йўналишлари бўйича давлат грантлари 35 фоизга оширилди.
Ногиронлиги бўлган шахслар, етим болалар, ҳарбийлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари фарзандлари, “Ижтимоий реестр”даги оилалар ҳамда хотин-қизлар учун алоҳида грант квоталари сақлаб қолинди.
Муҳандислик, АТ, педагогика ва аграр йўналишлар устувор соҳалар сифатида белгиланди.