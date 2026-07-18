Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260718/qabul-kvotalari-59110618.html
Янги ўқув йили учун олийгоҳларга қабул квоталари тасдиқланди
Янги ўқув йили учун олийгоҳларга қабул квоталари тасдиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026/27 ўқув йили учун ОТМларга қабул квоталари тасдиқланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди. Давлат комиссияси қарорига кўра, давлат олийгоҳларининг кундузги таълим шаклига бакалавриат учун 155 852 та, магистратура учун 22 050 та ўрин ажратилди.
2026-07-18T12:02+0500
2026-07-18T12:02+0500
жамият
ўзбекистон
квота
олий таълим муассасалари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37489611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf53963637e95bdc292744f627729ed5.jpg
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 2026/27 ўқув йили учун ОТМларга қабул квоталари тасдиқланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.Давлат комиссияси қарорига кўра, давлат олийгоҳларининг кундузги таълим шаклига бакалавриат учун 155 852 та, магистратура учун 22 050 та ўрин ажратилди.Шунингдек, бакалавриатнинг кечки ва масофавий таълимига мос равишда 28 942 та ва 20 810 та, магистратуранинг ушбу шаклларига эса 1 393 та ва 892 та квота белгиланди.Қарорга кўра, ахборот технологиялари ва СИ йўналишлари бўйича давлат грантлари 35 фоизга оширилди. Ногиронлиги бўлган шахслар, етим болалар, ҳарбийлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари фарзандлари, “Ижтимоий реестр”даги оилалар ҳамда хотин-қизлар учун алоҳида грант квоталари сақлаб қолинди.Муҳандислик, АТ, педагогика ва аграр йўналишлар устувор соҳалар сифатида белгиланди.
https://sputniknews.uz/20260710/ikkinchi-mutaxassislik-58954699.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37489611_91:355:2181:1923_1920x0_80_0_0_a4c389e21b75e56c61e9e086f13c7da0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, квота, олий таълим муассасалари
жамият, ўзбекистон, квота, олий таълим муассасалари

Янги ўқув йили учун олийгоҳларга қабул квоталари тасдиқланди

12:02 18.07.2026
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2026
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Ахборот технологиялари ва сунъий интеллект йўналишлари учун давлат гранти квоталари 35 фоизга кўпайтирилди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 2026/27 ўқув йили учун ОТМларга қабул квоталари тасдиқланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.
Давлат комиссияси қарорига кўра, давлат олийгоҳларининг кундузги таълим шаклига бакалавриат учун 155 852 та, магистратура учун 22 050 та ўрин ажратилди.

Шунингдек, бакалавриатнинг кечки ва масофавий таълимига мос равишда 28 942 та ва 20 810 та, магистратуранинг ушбу шаклларига эса 1 393 та ва 892 та квота белгиланди.

Қарорга кўра, ахборот технологиялари ва СИ йўналишлари бўйича давлат грантлари 35 фоизга оширилди.

Ногиронлиги бўлган шахслар, етим болалар, ҳарбийлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари фарзандлари, “Ижтимоий реестр”даги оилалар ҳамда хотин-қизлар учун алоҳида грант квоталари сақлаб қолинди.
Муҳандислик, АТ, педагогика ва аграр йўналишлар устувор соҳалар сифатида белгиланди.
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Иккинчи мутахассислик учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди
10 Июл, 12:43
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0