https://sputniknews.uz/20260710/ikkinchi-mutaxassislik-58954699.html
Иккинчи мутахассислик учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди
Иккинчи мутахассислик учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Аризалар 10 августга қадар (шу куни ҳам) my.edu.uz платформаси орқали онлайн қабул қилинади. Онлайн ариза топшириш учун талаб этиладиган ҳужжатлар: фуқаролик паспорти ёки ID-карта маълумотлари;бакалавр дипломи ва унинг иловасининг электрон нусхаси; ўқиш истагини билдирган олий таълим ташкилоти ҳамда таълим йўналиши танлови.
2026-07-10T12:43+0500
2026-07-10T12:43+0500
2026-07-10T12:43+0500
жамият
ўзбекистон
абитуриент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490008_161:0:2922:1553_1920x0_80_0_0_c75ae762a5d4294047c244877e12e11a.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. 10 июлдан олий маълумотга эга шахслар учун бакалавриат таълим йўналишлари бўйича иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олиш учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Аризалар 10 августга қадар (шу куни ҳам) my.edu.uz платформаси орқали онлайн қабул қилинади.Онлайн ариза топшириш учун талаб этиладиган ҳужжатлар:Вазирликнинг билдиришича, хорижий давлатлар таълим ташкилотлари томонидан 1992 йил 1 январдан кейин берилган дипломлар белгиланган тартибда нострификациядан ўтказилган бўлиши керак.Иккинчи ва ундан кейинги олий таълим бўйича қабул параметрлари ҳар бир олий таълим ташкилотининг илмий-педагогик салоҳияти ҳамда моддий-техник базаси ҳисобга олинган ҳолда, унинг кенгаши томонидан мустақил белгиланади.Шунингдек, иккинчи олий таълим бўйича ўқиш тўлиқ тўлов-контракт асосида амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260605/oliygoh-qabul-58112391.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490008_287:0:2331:1533_1920x0_80_0_0_4aa262634ca2f44a18137440dfb32195.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, абитуриент
жамият, ўзбекистон, абитуриент
Иккинчи мутахассислик учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди
Ҳужжатлар 10 августга қадар my.edu.uz платформаси орқали қабул қилинади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
10 июлдан олий маълумотга эга шахслар учун бакалавриат таълим йўналишлари бўйича иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олиш учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди
.
Аризалар 10 августга қадар (шу куни ҳам) my.edu.uz
платформаси орқали онлайн қабул қилинади.
Онлайн ариза топшириш учун талаб этиладиган ҳужжатлар:
фуқаролик паспорти ёки ID-карта маълумотлари;
бакалавр дипломи ва унинг иловасининг электрон нусхаси;
ўқиш истагини билдирган олий таълим ташкилоти ҳамда таълим йўналиши танлови.
Вазирликнинг билдиришича, хорижий давлатлар таълим ташкилотлари томонидан 1992 йил 1 январдан кейин берилган дипломлар белгиланган тартибда нострификациядан ўтказилган бўлиши керак.
Иккинчи ва ундан кейинги олий таълим бўйича қабул параметрлари ҳар бир олий таълим ташкилотининг илмий-педагогик салоҳияти ҳамда моддий-техник базаси ҳисобга олинган ҳолда, унинг кенгаши томонидан мустақил белгиланади.
Шунингдек, иккинчи олий таълим бўйича ўқиш тўлиқ тўлов-контракт асосида амалга оширилади.