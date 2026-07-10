Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260710/ikkinchi-mutaxassislik-58954699.html
Иккинчи мутахассислик учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди
Иккинчи мутахассислик учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Аризалар 10 августга қадар (шу куни ҳам) my.edu.uz платформаси орқали онлайн қабул қилинади. Онлайн ариза топшириш учун талаб этиладиган ҳужжатлар: фуқаролик паспорти ёки ID-карта маълумотлари;бакалавр дипломи ва унинг иловасининг электрон нусхаси; ўқиш истагини билдирган олий таълим ташкилоти ҳамда таълим йўналиши танлови.
2026-07-10T12:43+0500
2026-07-10T12:43+0500
жамият
ўзбекистон
абитуриент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490008_161:0:2922:1553_1920x0_80_0_0_c75ae762a5d4294047c244877e12e11a.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. 10 июлдан олий маълумотга эга шахслар учун бакалавриат таълим йўналишлари бўйича иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олиш учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Аризалар 10 августга қадар (шу куни ҳам) my.edu.uz платформаси орқали онлайн қабул қилинади.Онлайн ариза топшириш учун талаб этиладиган ҳужжатлар:Вазирликнинг билдиришича, хорижий давлатлар таълим ташкилотлари томонидан 1992 йил 1 январдан кейин берилган дипломлар белгиланган тартибда нострификациядан ўтказилган бўлиши керак.Иккинчи ва ундан кейинги олий таълим бўйича қабул параметрлари ҳар бир олий таълим ташкилотининг илмий-педагогик салоҳияти ҳамда моддий-техник базаси ҳисобга олинган ҳолда, унинг кенгаши томонидан мустақил белгиланади.Шунингдек, иккинчи олий таълим бўйича ўқиш тўлиқ тўлов-контракт асосида амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260605/oliygoh-qabul-58112391.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490008_287:0:2331:1533_1920x0_80_0_0_4aa262634ca2f44a18137440dfb32195.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, абитуриент
жамият, ўзбекистон, абитуриент

Иккинчи мутахассислик учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди

12:43 10.07.2026
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Ҳужжатлар 10 августга қадар my.edu.uz платформаси орқали қабул қилинади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. 10 июлдан олий маълумотга эга шахслар учун бакалавриат таълим йўналишлари бўйича иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олиш учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Аризалар 10 августга қадар (шу куни ҳам) my.edu.uz платформаси орқали онлайн қабул қилинади.
Онлайн ариза топшириш учун талаб этиладиган ҳужжатлар:
фуқаролик паспорти ёки ID-карта маълумотлари;
бакалавр дипломи ва унинг иловасининг электрон нусхаси;
ўқиш истагини билдирган олий таълим ташкилоти ҳамда таълим йўналиши танлови.
Вазирликнинг билдиришича, хорижий давлатлар таълим ташкилотлари томонидан 1992 йил 1 январдан кейин берилган дипломлар белгиланган тартибда нострификациядан ўтказилган бўлиши керак.
Иккинчи ва ундан кейинги олий таълим бўйича қабул параметрлари ҳар бир олий таълим ташкилотининг илмий-педагогик салоҳияти ҳамда моддий-техник базаси ҳисобга олинган ҳолда, унинг кенгаши томонидан мустақил белгиланади.
Шунингдек, иккинчи олий таълим бўйича ўқиш тўлиқ тўлов-контракт асосида амалга оширилади.
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
Олийгоҳ ва техникумларга қабул бошланди
5 Июн, 11:07
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0