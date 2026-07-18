https://sputniknews.uz/20260718/ozbekiston-prezidenti-davlat-xavfsizlik-xizmati-59111709.html
Ўзбекистон президенти Давлат хавфсизлик хизматига янги раис тайинланди
Ўзбекистон президенти Давлат хавфсизлик хизматига янги раис тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Президент фармони билан Рустам Жўраев Ўзбекистон президенти давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди. У янги лавозимда 2020 йилнинг декабридан буён ПДХХга раҳбарлик қилиб келган Алишер Усмоновнинг ўрнини эгаллади. Рустам Жўраев 1968 йилда туғилган. 1994 йилда Ички ишлар вазирлиги академиясини тамомлаган.1994−2008 йилларда ИИВ тизимида турли лавозимларда, 2008−2012 йилларда эса Президент аппаратида фаолият юритган.
2026-07-18T10:06+0500
2026-07-18T10:06+0500
2026-07-18T10:25+0500
сиёсат
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/0c/14959369_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_d3f042c4fd989eaa159c256d0c77b296.jpg
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Президент фармони билан Рустам Жўраев Ўзбекистон президенти давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот котиби хабар берди.Давлат раҳбари, шунингдек, Рустам Жўраевга генерал-лейтенант махсус унвонини берди.Рустам Жўраев янги лавозимга тайинлангунга қадар, 2026 йил январидан бери ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи лавозимида фаолият юритиб келаётганди.У янги лавозимда 2020 йилнинг декабридан буён ПДХХга раҳбарлик қилиб келган Алишер Усмоновнинг ўрнини эгаллади.Рустам Жўраев 1968 йилда туғилган. 1994 йилда Ички ишлар вазирлиги академиясини тамомлаган.1994−2008 йилларда ИИВ тизимида турли лавозимларда, 2008−2012 йилларда эса Президент аппаратида фаолият юритган.2012−2015 йилларда Тошкент шаҳри Ички ишлар бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари бўлган. 2015 йилда Наманган вилояти Ички ишлар бошқармасини бошқарган, сўнгра 2017 йилгача Хоразм вилояти ИИБга раҳбарлик қилган.2017−2018 йилларда фавқулодда вазиятлар вазири лавозимида ишлаган.2018 йилнинг февралидан 2020 йилнинг мартигача ички ишлар вазири ўринбосари — Тошкент шаҳри ИИББ бошлиғи лавозимида фаолият юритган, шундан сўнг Миллий гвардия қўмондони этиб тайинланган. У ушбу тузилмага 2020 йилнинг мартидан 2026 йилнинг январига қадар раҳбарлик қилган.Президент давлат хавфсизлик хизмати — президент, унинг оила аъзолари, собиқ президент ва унинг бутун ҳаёти даврида оила аъзолари, ташриф билан келган хорижий давлатлар раҳбарлари ва бошқа қўриқланувчи шахслар, шунингдек, уларга тегишли объектлар ва ҳаракатланиш йўналишлари хавфсизлиги учун масъул бўлган махсус давлат органидир.Хизмат улар бўладиган жойлар ва транспорт воситаларини, шунингдек, хизматга берилган ёки президент ҳужжатлари билан белгиланган бинолар, иншоотлар, ер майдонлари, сув объектлари ва бошқа объектларни қўриқлайди. ПДХХ бевосита давлат раҳбарига бўйсунади ва унга ҳисобдордир.
https://sputniknews.uz/20260710/sardor-umurzakov-58955233.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/0c/14959369_166:0:1115:712_1920x0_80_0_0_8f668dcc4d71c25d33dbaf364e9d8c17.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Давлат хавфсизлик хизматига янги раис тайинланди
10:06 18.07.2026 (янгиланди: 10:25 18.07.2026)
2020 йилнинг декабридан буён ПДХХга раҳбарлик қилиб келган Алишер Усмонов ишдан кетди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Президент фармони билан Рустам Жўраев Ўзбекистон президенти давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот котиби хабар берди
.
Давлат раҳбари, шунингдек, Рустам Жўраевга генерал-лейтенант махсус унвонини берди.
Рустам Жўраев янги лавозимга тайинлангунга қадар, 2026 йил январидан бери ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи лавозимида фаолият юритиб келаётганди.
У янги лавозимда 2020 йилнинг декабридан буён ПДХХга раҳбарлик қилиб келган Алишер Усмоновнинг ўрнини эгаллади.
Рустам Жўраев 1968 йилда туғилган. 1994 йилда Ички ишлар вазирлиги академиясини тамомлаган.
1994−2008 йилларда ИИВ тизимида турли лавозимларда, 2008−2012 йилларда эса Президент аппаратида фаолият юритган.
2012−2015 йилларда Тошкент шаҳри Ички ишлар бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари бўлган. 2015 йилда Наманган вилояти Ички ишлар бошқармасини бошқарган, сўнгра 2017 йилгача Хоразм вилояти ИИБга раҳбарлик қилган.
2017−2018 йилларда фавқулодда вазиятлар вазири лавозимида ишлаган.
2018 йилнинг февралидан 2020 йилнинг мартигача ички ишлар вазири ўринбосари — Тошкент шаҳри ИИББ бошлиғи лавозимида фаолият юритган, шундан сўнг Миллий гвардия қўмондони этиб тайинланган. У ушбу тузилмага 2020 йилнинг мартидан 2026 йилнинг январига қадар раҳбарлик қилган.
Президент давлат хавфсизлик хизмати — президент, унинг оила аъзолари, собиқ президент ва унинг бутун ҳаёти даврида оила аъзолари, ташриф билан келган хорижий давлатлар раҳбарлари ва бошқа қўриқланувчи шахслар, шунингдек, уларга тегишли объектлар ва ҳаракатланиш йўналишлари хавфсизлиги учун масъул бўлган махсус давлат органидир.
Хизмат улар бўладиган жойлар ва транспорт воситаларини, шунингдек, хизматга берилган ёки президент ҳужжатлари билан белгиланган бинолар, иншоотлар, ер майдонлари, сув объектлари ва бошқа объектларни қўриқлайди. ПДХХ бевосита давлат раҳбарига бўйсунади ва унга ҳисобдордир.