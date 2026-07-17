https://sputniknews.uz/20260717/valyuta-59093530.html
Валюта операцияларида янги енгиллик жорий этилди
Валюта операцияларида янги енгиллик жорий этилди
Sputnik Ўзбекистон
Валюта операцияларини амалга ошириш қоидаларига ўзгартириш киритилди. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T14:25+0500
2026-07-17T14:25+0500
2026-07-17T14:25+0500
иқтисод
ўзбекистон
тадбиркор
валюта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/13/18801950_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14e1d8e807d73c906ca5199222cb60a4.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари энди ички валюта бозоридан сотиб олинган валюта маблағларидан фойдаланиш мақсадини қайта сотиб олиш амалиётисиз ўзгартириши мумкин. Валюта операцияларини амалга ошириш қоидаларига тегишли ўзгартириш киритилди.Амалдаги тартибга кўра, “Валютани тартибга солиш тўғрисида“ги қонуннинг 15-моддасига мувофиқ, жорий халқаро операциялар билан боғлиқ ҳолларда чет эл валютасини сотиб олиш ёки сотиш чекловларсиз амалга оширилади.Шу билан бирга, махсус валюта ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар буюртмада кўрсатилган мақсадлар учун сарфланиши шарт эди.Илгари бир шартнома доирасида сотиб олинган валюта маблағларидан бошқа шартнома бўйича фойдаланиш зарурати туғилганда тадбиркорлар ушбу валютани аввал банкка сотиши, сўнгра янги мақсад учун қайта сотиб олиши талаб этиларди.Таъкидланишича, мазкур ўзгартиш тадбиркорлар учун ортиқча вақт ва харажатларни қисқартириш, шунингдек, валюта операцияларини амалга оширишда қўшимча қулайликлар яратишга хизмат қилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260629/tadbirkorlar-tekshirish-tartib-ozgarish-58659495.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/13/18801950_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa059cf2c9949421a13540b3bd116acd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, тадбиркор, валюта
иқтисод, ўзбекистон, тадбиркор, валюта
Валюта операцияларида янги енгиллик жорий этилди
Валюта операцияларини амалга ошириш қоидаларига ўзгартириш киритилди.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik.
Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари энди ички валюта бозоридан сотиб олинган валюта маблағларидан фойдаланиш мақсадини қайта сотиб олиш амалиётисиз ўзгартириши мумкин. Валюта операцияларини амалга ошириш қоидаларига тегишли ўзгартириш киритилди.
Амалдаги тартибга кўра, “Валютани тартибга солиш тўғрисида“ги қонуннинг 15-моддасига мувофиқ, жорий халқаро операциялар билан боғлиқ ҳолларда чет эл валютасини сотиб олиш ёки сотиш чекловларсиз амалга оширилади.
Шу билан бирга, махсус валюта ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар буюртмада кўрсатилган мақсадлар учун сарфланиши шарт эди.
Илгари бир шартнома доирасида сотиб олинган валюта маблағларидан бошқа шартнома бўйича фойдаланиш зарурати туғилганда тадбиркорлар ушбу валютани аввал банкка сотиши, сўнгра янги мақсад учун қайта сотиб олиши талаб этиларди.
Энди тадбиркорлик субъектлари ички валюта бозоридан сотиб олинган валюта маблағларидан фойдаланиш мақсадини белгиланган тартибда ўзгартириши мумкин бўлади.
Таъкидланишича, мазкур ўзгартиш тадбиркорлар учун ортиқча вақт ва харажатларни қисқартириш, шунингдек, валюта операцияларини амалга оширишда қўшимча қулайликлар яратишга хизмат қилиши кутилмоқда.