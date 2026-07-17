https://sputniknews.uz/20260717/toshkent-elektr-59103616.html
Тошкентда узилишлар сабаб 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электр таъминотисиз қолди
Тошкентда узилишлар сабаб 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электр таъминотисиз қолди
Sputnik Ўзбекистон
Бунга аномал иссиқ фонида электр тармоқларига тушган юқори юклама сабаб бўлгани айтилмоқда. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T16:35+0500
2026-07-17T16:35+0500
2026-07-17T16:35+0500
жамият
тошкент
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/08/35814815_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_cdb8984a3e3fa766f4574c268c620f00.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. 17 июль куни соат 14:30 ҳолатига Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятининг айрим электр узатиш тармоқлари ҳамда подстанцияларида техник носозликлар юзага келди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, носозликлар ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиши ва электр тармоқларига тушаётган юкламанинг ортиши оқибатида юзага келган.Натижада Олмазор, Яккасарой, Чилонзор, Юнусобод, Яшнобод, Мирзо Улуғбек, Сергели ҳамда Зангиотатуманларидаги 8 250 та истеъмолчи вақтинча электр таъминотидан узилган.Ҳозир махсус бригадалар носозликларни бартараф этиш ва истеъмолчиларнинг электр таъминотини тиклаш ишларини олиб бормоқда.
https://sputniknews.uz/20260717/jazirama-elektr-59096708.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/08/35814815_338:0:2862:1893_1920x0_80_0_0_9d03ed4d5356a1e84cfb15f4a1852952.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, тошкент, электр энергияси
жамият, тошкент, электр энергияси
Тошкентда узилишлар сабаб 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электр таъминотисиз қолди
Бунга аномал иссиқ фонида электр тармоқларига тушган юқори юклама сабаб бўлгани айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik
. 17 июль куни соат 14:30 ҳолатига Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятининг айрим электр узатиш тармоқлари ҳамда подстанцияларида техник носозликлар юзага келди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди
.
Қайд этилишича, носозликлар ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиши ва электр тармоқларига тушаётган юкламанинг ортиши оқибатида юзага келган.
Натижада Олмазор, Яккасарой, Чилонзор, Юнусобод, Яшнобод, Мирзо Улуғбек, Сергели ҳамда Зангиотатуманларидаги 8 250 та истеъмолчи вақтинча электр таъминотидан узилган.
Ҳозир махсус бригадалар носозликларни бартараф этиш ва истеъмолчиларнинг электр таъминотини тиклаш ишларини олиб бормоқда.