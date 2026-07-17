https://sputniknews.uz/20260717/jazirama-elektr-59096708.html
Айрим ҳудудларда жазирама сабаб электр таъминотида чекловлар жорий этилди
Айрим ҳудудларда жазирама сабаб электр таъминотида чекловлар жорий этилди
Sputnik Ўзбекистон
Чекловлар Қашқадарё, Жиззах, Хоразм ва Тошкент вилоятининг айрим туманларида аварияларнинг олдини олиш мақсадида жорий этилган. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T13:40+0500
2026-07-17T13:40+0500
2026-07-17T13:40+0500
жамият
ўзбекистон
электр энергияси
энергетика вазирлиги
чеклов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1a/45856117_0:66:1364:833_1920x0_80_0_0_128fa8b0d639b3a3f923510e1ab4a484.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлардаги электр узатиш тармоқларида ўта юклама юзага келишининг олдини олиш мақсадида қисқа муддатли мажбурий чеклов (2 соат) жорий этилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хусусан, Қашқадарё вилоятининг Кўкдала ва Чироқчи туманларидаги 1750 та истеъмолчи, Жиззах вилоятининг Шароф Рашидов ва Зомин туманларидаги 1200 та истеъмолчи, Хоразм вилоятининг Шовот, Гурлан ва Қўшкўпир туманларидаги 1 300 та истеъмолчи, Тошкент вилоятининг Тошкент ва Зангиота туманларидаги 1000 та истеъмолчи вақтинча электр таъминотидан узилди.Маълум қилинишича, 16 июль куни Ўзбекистон ягона энергетика тизимида суткалик электр истеъмоли 291 млн кВт·соат, ишлаб чиқариш эса 295,4 млн кВт·соатни ташкил этиб, ёзги мавсум учун рекорд кўрсаткич қайд этилган.Аномал иссиқ шароитида айрим тармоқларда юзага келаётган носозликларни ҳудудлардаги махсус бригадалар тезкорлик билан бартараф этмоқда, дея қўшимча қилинган хабарда.Вазирлик аҳолидан электр энергиясидан оқилона ва тежамкор фойдаланишни сўрамоқда.
https://sputniknews.uz/20260716/elektr-energiya-rekordlar-59065310.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1a/45856117_82:0:1282:900_1920x0_80_0_0_b086035ae9991a3f4364e8667fed2956.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, электр энергияси, энергетика вазирлиги, чеклов
жамият, ўзбекистон, электр энергияси, энергетика вазирлиги, чеклов
Айрим ҳудудларда жазирама сабаб электр таъминотида чекловлар жорий этилди
Чекловлар Қашқадарё, Жиззах, Хоразм ва Тошкент вилоятининг айрим туманларида аварияларнинг олдини олиш мақсадида жорий этилган.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik
. Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлардаги электр узатиш тармоқларида ўта юклама юзага келишининг олдини олиш мақсадида қисқа муддатли мажбурий чеклов (2 соат) жорий этилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Хусусан, Қашқадарё вилоятининг Кўкдала ва Чироқчи туманларидаги 1750 та истеъмолчи, Жиззах вилоятининг Шароф Рашидов ва Зомин туманларидаги 1200 та истеъмолчи, Хоразм вилоятининг Шовот, Гурлан ва Қўшкўпир туманларидаги 1 300 та истеъмолчи, Тошкент вилоятининг Тошкент ва Зангиота туманларидаги 1000 та истеъмолчи вақтинча электр таъминотидан узилди.
Маълум қилинишича, 16 июль куни Ўзбекистон ягона энергетика тизимида суткалик электр истеъмоли 291 млн кВт·соат, ишлаб чиқариш эса 295,4 млн кВт·соатни ташкил этиб, ёзги мавсум учун рекорд кўрсаткич қайд этилган.
Аномал иссиқ шароитида айрим тармоқларда юзага келаётган носозликларни ҳудудлардаги махсус бригадалар тезкорлик билан бартараф этмоқда, дея қўшимча қилинган хабарда.
Вазирлик аҳолидан электр энергиясидан оқилона ва тежамкор фойдаланишни сўрамоқда.