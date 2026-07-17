https://sputniknews.uz/20260717/romanov-saroyi-59105828.html
Романов саройида Ўзбекистон санъат музейи филиали ташкил этилади
Романов саройида Ўзбекистон санъат музейи филиали ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Тақдим этилган ташаббуслар қаторида Буюк князь Николай Романов саройида Ўзбекистон Давлат санъат музейининг филиалини ташкил этиш ҳам бор. Саройни реставрация қилиш жараёнида унинг тарихий қиёфаси тўлиқ сақлаб қолинади. Ишлар якунлангач, бу ерда 300 га яқин музей ашёсини ўз ичига олган доимий экспозиция жойлаштирилади.
2026-07-17T17:51+0500
2026-07-17T17:51+0500
2026-07-17T18:00+0500
маданият
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37257257_0:223:2846:1824_1920x0_80_0_0_10ecb35ab3f01cbc9f40281434ef68e8.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Буюк князь Николай Романов саройида Ўзбекистон давлат санъат музейи филиалини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев танишган маданият ва санъатни ривожлантиришга қаратилган лойиҳа ва тадбирлар тақдимотида маълум қилинди.Маълум қилинишича, тақдимотда маданий мерос объектларини реставрация қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Бунда мажмуанинг тарихий қиёфаси сақлаб қолиниб, 300 тага яқин экспонатдан иборат доимий экспозиция шакллантирилади.Таъкидланишича, музей филиалининг ташкил этилиши мамлакат маданий мерос объектларини асраш ва оммалаштириш дастурининг бир қисмига айланади.Эслатиб ўтамиз, Романовлар саройи 2021 йилдан буён реставрация учун ёпиқ.
https://sputniknews.uz/20211002/toshkentdagi-romanovlar-saroyi-rekonstruktsiya-qilinib-muzeyga-aylantiriladi-20740171.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37257257_169:0:2690:1891_1920x0_80_0_0_c48a4052a6927a739552441fc74a7dd5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, тошкент
Романов саройида Ўзбекистон санъат музейи филиали ташкил этилади
17:51 17.07.2026 (янгиланди: 18:00 17.07.2026)
Саройни реставрация қилиш жараёнида унинг тарихий қиёфаси тўлиқ сақлаб қолинади.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik
. Буюк князь Николай Романов саройида Ўзбекистон давлат санъат музейи филиалини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев танишган маданият ва санъатни ривожлантиришга қаратилган лойиҳа ва тадбирлар тақдимотида маълум қилинди.
Маълум қилинишича, тақдимотда маданий мерос объектларини реставрация қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
“Буюк князь Николай Романов саройида Ўзбекистон давлат санъат музейи филиалини ташкил этиш кўзда тутилган”, - дейилади хабарда.
Бунда мажмуанинг тарихий қиёфаси сақлаб қолиниб, 300 тага яқин экспонатдан иборат доимий экспозиция шакллантирилади.
Таъкидланишича, музей филиалининг ташкил этилиши мамлакат маданий мерос объектларини асраш ва оммалаштириш дастурининг бир қисмига айланади.
Эслатиб ўтамиз, Романовлар саройи 2021 йилдан буён реставрация учун ёпиқ.