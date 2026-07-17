Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260717/romanov-saroyi-59105828.html
Романов саройида Ўзбекистон санъат музейи филиали ташкил этилади
Романов саройида Ўзбекистон санъат музейи филиали ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Тақдим этилган ташаббуслар қаторида Буюк князь Николай Романов саройида Ўзбекистон Давлат санъат музейининг филиалини ташкил этиш ҳам бор. Саройни реставрация қилиш жараёнида унинг тарихий қиёфаси тўлиқ сақлаб қолинади. Ишлар якунлангач, бу ерда 300 га яқин музей ашёсини ўз ичига олган доимий экспозиция жойлаштирилади.
2026-07-17T17:51+0500
2026-07-17T18:00+0500
маданият
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37257257_0:223:2846:1824_1920x0_80_0_0_10ecb35ab3f01cbc9f40281434ef68e8.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Буюк князь Николай Романов саройида Ўзбекистон давлат санъат музейи филиалини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев танишган маданият ва санъатни ривожлантиришга қаратилган лойиҳа ва тадбирлар тақдимотида маълум қилинди.Маълум қилинишича, тақдимотда маданий мерос объектларини реставрация қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Бунда мажмуанинг тарихий қиёфаси сақлаб қолиниб, 300 тага яқин экспонатдан иборат доимий экспозиция шакллантирилади.Таъкидланишича, музей филиалининг ташкил этилиши мамлакат маданий мерос объектларини асраш ва оммалаштириш дастурининг бир қисмига айланади.Эслатиб ўтамиз, Романовлар саройи 2021 йилдан буён реставрация учун ёпиқ.
https://sputniknews.uz/20211002/toshkentdagi-romanovlar-saroyi-rekonstruktsiya-qilinib-muzeyga-aylantiriladi-20740171.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37257257_169:0:2690:1891_1920x0_80_0_0_c48a4052a6927a739552441fc74a7dd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маданият, тошкент
маданият, тошкент

Романов саройида Ўзбекистон санъат музейи филиали ташкил этилади

17:51 17.07.2026 (янгиланди: 18:00 17.07.2026)
© Sputnik / Актан ТемиркановДворец Николая Константиновича Романова в Ташкенте.
Дворец Николая Константиновича Романова в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Актан Темирканов
Oбуна бўлиш
Саройни реставрация қилиш жараёнида унинг тарихий қиёфаси тўлиқ сақлаб қолинади.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Буюк князь Николай Романов саройида Ўзбекистон давлат санъат музейи филиалини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев танишган маданият ва санъатни ривожлантиришга қаратилган лойиҳа ва тадбирлар тақдимотида маълум қилинди.
Маълум қилинишича, тақдимотда маданий мерос объектларини реставрация қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
“Буюк князь Николай Романов саройида Ўзбекистон давлат санъат музейи филиалини ташкил этиш кўзда тутилган”, - дейилади хабарда.
Бунда мажмуанинг тарихий қиёфаси сақлаб қолиниб, 300 тага яқин экспонатдан иборат доимий экспозиция шакллантирилади.
Таъкидланишича, музей филиалининг ташкил этилиши мамлакат маданий мерос объектларини асраш ва оммалаштириш дастурининг бир қисмига айланади.
Эслатиб ўтамиз, Романовлар саройи 2021 йилдан буён реставрация учун ёпиқ.
Дворец Романова в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2021
Тошкентдаги князь Романов саройи реконструкция қилиниб, музейга айлантирилади
2 Октябр 2021, 17:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0