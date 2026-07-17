https://sputniknews.uz/20260717/onix-ypx-toqnashish-59079355.html
Тошкентда “Onix” ва ЙПХ мотоцикллари тўқнашиши оқибатида бир киши қурбон бўлди
Тошкентда “Onix” ва ЙПХ мотоцикллари тўқнашиши оқибатида бир киши қурбон бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Дўрмон йўли кўчаси бўйлаб 3 нафар ЙПХ инспекторлари патруллик мототциклларида ҳаракатланиб кетаётган вақтида Ғазалкент кўчасидан чорраҳага кириб келган “Onix” русумли транспорт воситаси билан тўқнашиб кетган. Натижада патруллик мототциклини бошқариб келган 1 нафар ЙПХ ходими олган тан жароҳатлари сабаб воқеа жойида вафот этган. Ҳодисада тан жароҳати олганларга тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
2026-07-17T09:28+0500
2026-07-17T09:28+0500
2026-07-17T09:28+0500
ҳодисалар
тошкент
йўл-патрул хизмати (йпх)
транспорт ҳодисаси
йтҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59079461_2:0:1078:605_1920x0_80_0_0_84bddeb900edaea33040d0a4265fc19a.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек тумани ҳудудида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида йўл-патрул хизмати ходими қурбон бўлди. Бу ҳақда Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, авария 16 июль куни соат 18:30 ларда рўй берган. Дўрмон йўли кўчаси бўйлаб 3 нафар ЙПХ инспекторлари патруллик мототциклларида ҳаракатланиб кетаётган вақтида Ғазалкент кўчасидан чорраҳага кириб келган “Onix” машинаси билан тўқнашиб кетган.Натижада ЙПХ ходимларидан бири олган тан жароҳатлари сабаб воқеа жойида вафот этган. Ҳодисада тан жароҳати олганларга тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.“Ижтимоий тармоқларда мазкур ЙТҲ кортеж кузатуви вақтида содир бўлгани тўғрисида нотўғри талқин кузатилмоқда. Тармоқ вакилларида асослантирилмаган хабарларни тарқатмасликларини сўраймиз”, - дейилган хабарда.Ҳозир терговга қадар суриштирув ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260427/angren-toqnashuv-57168999.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59079461_137:0:944:605_1920x0_80_0_0_dda4c85602350e8380a5b81045acd646.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳодисалар , тошкент, йўл-патрул хизмати (йпх), транспорт ҳодисаси, йтҳ
ҳодисалар , тошкент, йўл-патрул хизмати (йпх), транспорт ҳодисаси, йтҳ
Тошкентда “Onix” ва ЙПХ мотоцикллари тўқнашиши оқибатида бир киши қурбон бўлди
Авария оқибатида ЙПХ ходимларидан бири воқеа жойида вафот этди.
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек тумани ҳудудида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида йўл-патрул хизмати ходими қурбон бўлди. Бу ҳақда Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати (ЙҲХХ) матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, авария 16 июль куни соат 18:30 ларда рўй берган. Дўрмон йўли кўчаси бўйлаб 3 нафар ЙПХ инспекторлари патруллик мототциклларида ҳаракатланиб кетаётган вақтида Ғазалкент кўчасидан чорраҳага кириб келган “Onix” машинаси билан тўқнашиб кетган.
Натижада ЙПХ ходимларидан бири олган тан жароҳатлари сабаб воқеа жойида вафот этган. Ҳодисада тан жароҳати олганларга тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
“Ижтимоий тармоқларда мазкур ЙТҲ кортеж кузатуви вақтида содир бўлгани тўғрисида нотўғри талқин кузатилмоқда. Тармоқ вакилларида асослантирилмаган хабарларни тарқатмасликларини сўраймиз”, - дейилган хабарда.
Ҳозир терговга қадар суриштирув ўтказилмоқда.