https://sputniknews.uz/20260427/angren-toqnashuv-57168999.html
Ангренда "Howo" бир нечта машина билан тўқнашди: икки киши ҳалок бўлди
Ангренда "Howo" бир нечта машина билан тўқнашди: икки киши ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ангрен шаҳрида А-373 автомобиль йўлининг 93-километрида HOWO юк машинаси 4 та транспорт воситаси билан тўқнашди. Ҳодиса оқибатида 2 киши воқеа жойида ҳалок бўлди, 4 киши жароҳатланди.
2026-04-27T10:56+0500
2026-04-27T10:56+0500
2026-04-27T10:56+0500
транспорт ҳодисаси
автомобил
иибб
жамият
ўзбекистон
тошкент вилояти
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида "Howo" русумли юк машинаси иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Бу ҳақда Тошкент вилояти ИИББ матбуот хизмати хабар берди.
транспорт ҳодисаси, автомобил, иибб, жамият, ўзбекистон, тошкент вилояти
транспорт ҳодисаси, автомобил, иибб, жамият, ўзбекистон, тошкент вилояти
Ангренда "Howo" бир нечта машина билан тўқнашди: икки киши ҳалок бўлди
ЙТҲ оқибатида 4 нафар фуқаро турли даражадаги тан жароҳатлари билан тиббиёт муассасасига олиб борилган.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида “Howo” русумли юк машинаси иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Бу ҳақда Тошкент вилояти ИИББ матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, ҳодиса 26 апрель куни соат 23:10 ларда “А-373” автомобиль йўлининг 93-километрида юз берган. 1995 йилда туғилган Р.Н. бошқарувидаги "Howo" юк машинаси ҳаракат вақтида бошқарувни йўқотиб, шу йўналишда ҳаракатланаётган 4 та транспорт воситаси билан тўқнашган.
ЙТҲ оқибатида “Cobalt” автомашинаси ҳайдовчиси И.Х. ва йўловчи З.Т. воқеа жойида вафот этган. Шунингдек, бошқа транспорт воситаларида бўлган 4 нафар фуқаро турли даражадаги тан жароҳатлари билан тиббиёт муассасасига олиб борилган.
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми “а” банди билан жиноят иши қўзғатилган.
Юк машинаси ҳайдовчиси процессуал тартибда ушланган. У ҳодисада тан жароҳати олмагани маълум қилинди.