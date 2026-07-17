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Дам олиш кунлари жазирама кучаяди
Дам олиш кунлари жазирама кучаяди
Sputnik Ўзбекистон
Жума ва дам олиш кунлари Ўзбекистон ҳудуди бўйича иссиқ кучайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар берди. Кундуз кунлари ҳаво +42…+45 даражагача, жанубда ва чўл ҳудудларда +46…+48 даражагача исийди. Сешанбадан иссиқ чекиниши кутиляпти.
2026-07-17T13:22+0500
2026-07-17T13:22+0500
2026-07-17T13:22+0500
жамият
ўзбекистон
жазирама
об-ҳаво
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ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Жума ва дам олиш кунлари Ўзбекистон ҳудуди бўйича иссиқ кучайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар берди.Кундуз кунлари ҳаво +42…+45 даражагача, жанубда ва чўл ҳудудларда +46…+48 даражагача исийди.Шамол 9−14 м/с тезликда эсади, баъзи жойларда 15−18 м/с гача кучаяди, шимолда, жанубда ва чўл ҳудудларда баъзида 20−22 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин.20 июль, душанба куни республика ҳудудининг катта қисмида эстремал иссиқ об-ҳаво сақланиб туради. Фақат Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбий ҳудудларида ҳаво ҳарорати пасайиши бошланади.21 июль, сешанба куни республиканинг барча ҳудудлари бўйича иссиқ чекина бошлайди. Ҳаво ҳарорати 6−9 даражага пасайиши прогноз қилинмоқда.Тошкентда асосан кам булутли об-ҳаво кузатилади. Жума кундузги ҳаво ҳарорати +41…+43 даража, шанба ва якшанба кунлари +43…+45 даража, кечалари эса ҳарорат +25…+28 даража бўлади.
https://sputniknews.uz/20260716/uzbekistan-jazirama-choralar-59057909.html
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жамият, ўзбекистон, жазирама, об-ҳаво
жамият, ўзбекистон, жазирама, об-ҳаво
Дам олиш кунлари жазирама кучаяди
Жанубда ва чўл ҳудудларда +46…+48 даражагача исийди, сешанбадан иссиқ чекиниши кутиляпти.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik.
Жума ва дам олиш кунлари Ўзбекистон ҳудуди бўйича иссиқ кучайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар берди
.
Кундуз кунлари ҳаво +42…+45 даражагача, жанубда ва чўл ҳудудларда +46…+48 даражагача исийди.
Шамол 9−14 м/с тезликда эсади, баъзи жойларда 15−18 м/с гача кучаяди, шимолда, жанубда ва чўл ҳудудларда баъзида 20−22 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин.
20 июль, душанба куни республика ҳудудининг катта қисмида эстремал иссиқ об-ҳаво сақланиб туради. Фақат Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбий ҳудудларида ҳаво ҳарорати пасайиши бошланади.
21 июль, сешанба куни республиканинг барча ҳудудлари бўйича иссиқ чекина бошлайди. Ҳаво ҳарорати 6−9 даражага пасайиши прогноз қилинмоқда.
Тошкентда асосан кам булутли об-ҳаво кузатилади. Жума кундузги ҳаво ҳарорати +41…+43 даража, шанба ва якшанба кунлари +43…+45 даража, кечалари эса ҳарорат +25…+28 даража бўлади.