https://sputniknews.uz/20260717/fuqarolar-shaxsiy-malumotlar-59079898.html
Давлат органлари фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилайди
Давлат органлари фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилайди
Sputnik Ўзбекистон
Белгиланишича, фуқароларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси ва бошқа шахсий маълумотлари ўзгарган тақдирда давлат идоралари бу ҳақдаги маълумотларни идоралараро электрон ҳамкорлик тизими орқали олади ва ўз электрон базаларини мустақил равишда янгилайди.
2026-07-17T10:03+0500
2026-07-17T10:03+0500
2026-07-17T13:45+0500
жамият
ўзбекистон
давлат органи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59095372_0:0:1449:815_1920x0_80_0_0_86df42d83d3185ac92bded9ce04e76cf.png
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 1 октябрдан давлат органларининг ахборот тизимларида фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилашни бошлайди. Бу президентнинг тегишли қарорида кўзда тутилган.Белгиланишича, фуқароларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси ва бошқа шахсий маълумотлари ўзгарган тақдирда давлат идоралари бу ҳақдаги маълумотларни идоралараро электрон ҳамкорлик тизими орқали олади ва ўз электрон базаларини мустақил равишда янгилайди.Шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар эса Ягона интерактив давлат хизматлари порталидан (ЯИДХП) олинадиган шахсий маълумотлар ўзгаргани тўғрисидаги электрон маълумотнома асосида қайта расмийлаштирилади.
https://sputniknews.uz/20260420/mijoz-bank-ilova-karta-ulash-56801486.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59095372_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_bb6ebfbce324da68165143ebceb98f00.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, давлат органи
жамият, ўзбекистон, давлат органи
Давлат органлари фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилайди
10:03 17.07.2026 (янгиланди: 13:45 17.07.2026)
Фуқароларнинг шахсий маълумотлари ўзгарган тақдирда бу давлат идораларининг электрон базаларида автоматик янгиланади.
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда 1 октябрдан давлат органларининг ахборот тизимларида фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилашни бошлайди. Бу президентнинг тегишли қарорида кўзда тутилган.
Белгиланишича, фуқароларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси ва бошқа шахсий маълумотлари ўзгарган тақдирда давлат идоралари бу ҳақдаги маълумотларни идоралараро электрон ҳамкорлик тизими орқали олади ва ўз электрон базаларини мустақил равишда янгилайди.
Шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар эса Ягона интерактив давлат хизматлари порталидан (ЯИДХП) олинадиган шахсий маълумотлар ўзгаргани тўғрисидаги электрон маълумотнома асосида қайта расмийлаштирилади.