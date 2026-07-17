Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260717/fuqarolar-shaxsiy-malumotlar-59079898.html
Давлат органлари фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилайди
Давлат органлари фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилайди
Sputnik Ўзбекистон
Белгиланишича, фуқароларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси ва бошқа шахсий маълумотлари ўзгарган тақдирда давлат идоралари бу ҳақдаги маълумотларни идоралараро электрон ҳамкорлик тизими орқали олади ва ўз электрон базаларини мустақил равишда янгилайди.
2026-07-17T10:03+0500
2026-07-17T13:45+0500
жамият
ўзбекистон
давлат органи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59095372_0:0:1449:815_1920x0_80_0_0_86df42d83d3185ac92bded9ce04e76cf.png
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 1 октябрдан давлат органларининг ахборот тизимларида фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилашни бошлайди. Бу президентнинг тегишли қарорида кўзда тутилган.Белгиланишича, фуқароларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси ва бошқа шахсий маълумотлари ўзгарган тақдирда давлат идоралари бу ҳақдаги маълумотларни идоралараро электрон ҳамкорлик тизими орқали олади ва ўз электрон базаларини мустақил равишда янгилайди.Шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар эса Ягона интерактив давлат хизматлари порталидан (ЯИДХП) олинадиган шахсий маълумотлар ўзгаргани тўғрисидаги электрон маълумотнома асосида қайта расмийлаштирилади.
https://sputniknews.uz/20260420/mijoz-bank-ilova-karta-ulash-56801486.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59095372_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_bb6ebfbce324da68165143ebceb98f00.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, давлат органи
жамият, ўзбекистон, давлат органи

Давлат органлари фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилайди

10:03 17.07.2026 (янгиланди: 13:45 17.07.2026)
© SputnikАйтишник за компьютером
Айтишник за компьютером - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Фуқароларнинг шахсий маълумотлари ўзгарган тақдирда бу давлат идораларининг электрон базаларида автоматик янгиланади.
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Ўзбекистонда 1 октябрдан давлат органларининг ахборот тизимларида фуқароларнинг шахсий маълумотларини автоматик равишда янгилашни бошлайди. Бу президентнинг тегишли қарорида кўзда тутилган.
Белгиланишича, фуқароларнинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси ва бошқа шахсий маълумотлари ўзгарган тақдирда давлат идоралари бу ҳақдаги маълумотларни идоралараро электрон ҳамкорлик тизими орқали олади ва ўз электрон базаларини мустақил равишда янгилайди.
Шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар эса Ягона интерактив давлат хизматлари порталидан (ЯИДХП) олинадиган шахсий маълумотлар ўзгаргани тўғрисидаги электрон маълумотнома асосида қайта расмийлаштирилади.
Банковские карты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2026
22 апрелдан янги мижоз банк иловасига фақат ўз рақами ва пластик картасини улай олади
20 Апрел, 09:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0