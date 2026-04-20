22 апрелдан янги мижоз банк иловасига фақат ўз рақами ва пластик картасини улай олади
22 апрелдан Ўзбекистонда банк ва тўлов иловалари учун янги минимал хавфсизлик талаблари кучга киради. Телефон рақами, ЖШШИР ва карта маълумотлари мос келмаса, рўйхатдан ўтиш ёки карта бириктиришга йўл қўйилмайди.
2026-04-20T09:56+0500
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Марказий банк бошқаруви қарори билан тасдиқланган низомга кўра, Ўзбекистонда жисмоний шахсларга масофадан молиявий хизмат кўрсатишда ахборот хавфсизлиги ва киберхавфсизликка доир янги минимал талаблар жорий этилади.Унга кўра, банк ва тўлов иловаларида фойдаланувчини рўйхатдан ўтказишда телефон рақами ва ЖШШИР мослиги текширилади. Агар бу маълумотлар мос келмаса, рўйхатдан ўтиш ёки банк картасини иловага бириктиришга йўл қўйилмайди.Шунингдек, картага уланган СМС-хабарнома рақами иловадаги рақамдан фарқ қилса, картани қўшиш жараёни ҳам тўхтатилади.Яқин қариндошлар қаторига ота-она, ака-ука ва опа-сингиллар, эр-хотин, фарзандлар, бобо, буви, неваралар, шунингдек эр-хотиннинг ота-онаси ҳамда туғишган ва ўгай ака-ука, опа-сингиллар киради.Марказий банк изоҳига кўра, янги тартиб асосан янги рўйхатдан ўтадиган мижозларга татбиқ этилади. Амалда иловалардан фойдаланаётганлар эса хизматлардан аввалгидек фойдаланишда давом этади.
