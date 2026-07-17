https://sputniknews.uz/20260717/eik-daq-hamkorlik-59082061.html
ЕИК ва ДАҚ ўртасида 2027-2029 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик режаси имзоланди
ЕИК ва ДАҚ ўртасида 2027-2029 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик режаси имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувда томонлар қонунчиликни ривожлантириш, тажриба алмашиш ва парвозлар хавфсизлиги учун умумий ахборот маконини яратиш масалаларини муҳокама қилди. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T11:01+0500
2026-07-17T11:01+0500
2026-07-17T11:01+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
еик
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59082338_174:292:1272:909_1920x0_80_0_0_f398ca12c838b1baf4602aa36b8cfb64.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев Давлатлараро авиация қўмитаси (ДАҚ) раиси Олег Сторчевой билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, Кожошев Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларининг фуқаро авиацияси соҳасидаги ўзаро ҳамкорлигининг жумладан, учувчисиз авиация тизимлари масаласидаги асосий йўналишларини белгилади.Хусусан, ЕИК ҳайъатининг фуқаролик мақсадларида учувчисиз авиация тизимларидан фойдаланиш соҳасида иттифоққа аъзо давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш бўйича тавсияси лойиҳаси муҳокама қилинди.Вазирнинг таъкидлашича, ЕОИИ мамлакатларида учувчисиз авиация тизимларини ривожлантиришга кўмаклашиш учун қонунчилик янгиланади, халқаро ҳамкорлик, жумладан, махсус ишчи гуруҳи доирасида тажриба алмашиш ҳам ривожлантирилади.Парвозлар хавфсизлиги, авиаҳодисалар ва ҳодисаларни текшириш бўйича маълумотлар алмашиш учун ягона ахборот маконини яратиш бўйича ДАҚ концепцияси ҳам муҳокама қилинди.Кожошевнинг билдиришича, бу йўналиш ЕИК авиация ҳодисаларининг интеграциялашган маълумотлар базасини яратиш борасидаги фаолияти билан боғлиқ.Евроосиё иқтисодий комиссияси вакилларини масофадан бошқариладиган авиация тизимларини ҳаво фазосига интеграция қилиш, сертификатлаштириш, ходимларни тайёрлаш ва инфратузилмани ривожлантириш масалалари билан шуғулланувчи Мувофиқлаштирувчи комиссиянинг ишчи гуруҳлари мажлисларига киритиш бўйича келишувга эришилди.Учрашув якунида томонлар ЕИК ва ДАҚ ўртасидаги 2027-2029 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик меморандумини амалга ошириш режасини имзолади.Эслатиб ўтамиз, ЕИК ва ДАҚ ўртасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум 2013 йилда имзоланган. Томонлар ҳар уч йиллик давр учун биргаликда амалга ошириш режаларини ишлаб чиқади ва қабул қилади.
https://sputniknews.uz/20260705/eaeu-dron-yagona-yondashuv-58841850.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59082338_79:0:1291:909_1920x0_80_0_0_77f3fe45acab9e773ce7ef2612cb55db.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, еик, еоии
ЕИК ва ДАҚ ўртасида 2027-2029 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик режаси имзоланди
Учрашувда томонлар қонунчиликни ривожлантириш, тажриба алмашиш ва парвозлар хавфсизлиги учун умумий ахборот маконини яратиш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев Давлатлараро авиация қўмитаси (ДАҚ) раиси Олег Сторчевой билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, Кожошев Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларининг фуқаро авиацияси соҳасидаги ўзаро ҳамкорлигининг жумладан, учувчисиз авиация тизимлари масаласидаги асосий йўналишларини белгилади.
Хусусан, ЕИК ҳайъатининг фуқаролик мақсадларида учувчисиз авиация тизимларидан фойдаланиш соҳасида иттифоққа аъзо давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш бўйича тавсияси лойиҳаси муҳокама қилинди.
Вазирнинг таъкидлашича, ЕОИИ мамлакатларида учувчисиз авиация тизимларини ривожлантиришга кўмаклашиш учун қонунчилик янгиланади, халқаро ҳамкорлик, жумладан, махсус ишчи гуруҳи доирасида тажриба алмашиш ҳам ривожлантирилади.
Парвозлар хавфсизлиги, авиаҳодисалар ва ҳодисаларни текшириш бўйича маълумотлар алмашиш учун ягона ахборот маконини яратиш бўйича ДАҚ концепцияси ҳам муҳокама қилинди.
Кожошевнинг билдиришича, бу йўналиш ЕИК авиация ҳодисаларининг интеграциялашган маълумотлар базасини яратиш борасидаги фаолияти билан боғлиқ.
Евроосиё иқтисодий комиссияси вакилларини масофадан бошқариладиган авиация тизимларини ҳаво фазосига интеграция қилиш, сертификатлаштириш, ходимларни тайёрлаш ва инфратузилмани ривожлантириш масалалари билан шуғулланувчи Мувофиқлаштирувчи комиссиянинг ишчи гуруҳлари мажлисларига киритиш бўйича келишувга эришилди.
Учрашув якунида томонлар ЕИК ва ДАҚ ўртасидаги 2027-2029 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик меморандумини амалга ошириш режасини имзолади.
Эслатиб ўтамиз, ЕИК ва ДАҚ ўртасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум 2013 йилда имзоланган. Томонлар ҳар уч йиллик давр учун биргаликда амалга ошириш режаларини ишлаб чиқади ва қабул қилади.