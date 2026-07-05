Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260705/eaeu-dron-yagona-yondashuv-58841850.html
ЕОИИда дронлардан хавфсиз фойдаланиш бўйича ягона ёндашувлар ишлаб чиқилади
ЕОИИда дронлардан хавфсиз фойдаланиш бўйича ягона ёндашувлар ишлаб чиқилади
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК майдонида ЕОИИ ҳудудида фуқаролик дронларидан мураккаб шароитларда хавфсиз фойдаланиш, ИКАО стандартларини мослаштириш ва трансчегаравий парвозлар механизмлари муҳокама қилинди.
2026-07-05T16:41+0500
2026-07-05T16:41+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
учувчисиз қурилма
дрон
хавфсизлик
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/05/58841684_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_05eaa241a50e583bf964ab5c1abeb82a.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. ЕОИИ ҳудудида фуқаролик дронларидан мураккаб ва ностандарт шароитларда хавфсиз фойдаланиш бўйича ягона ёндашувлар ишлаб чиқилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати хабар берди.ЕИК майдонида фуқаролик учувчисиз авиация тизимларини ривожлантиришга бағишланган икки кунлик халқаро давра суҳбати якунланди. Унда давлат органлари, авиация маъмуриятлари, халқаро ташкилотлар ва экспертлар иштирок этди.Муҳокамаларнинг асосий мавзуси дронларни критик омиллар таъсирида қўллаш бўлди. Хусусан, экстремал иқлим, мураккаб географик шароитлар, можаролар ва радиоэлектрон бостириш зоналари, чекланган алоқа инфратузилмаси ҳамда техноген халақитлар алоҳида кўриб чиқилди.Иштирокчилар ИКАО стандартларини ЕОИИ авиация бозори эҳтиёжларига мослаштириш йўналишларини белгилади. Шунингдек, форс-мажор ҳолатларида дронларнинг трансчегаравий парвозлари бўйича давлат идоралари ўртасида тезкор ҳамкорлик механизмларини ишлаб чиқиш таклиф этилди.
https://sputniknews.uz/20260609/eoii-58227900.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/05/58841684_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_948b98fe42fb9d93b9ced4cd2257c72f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, учувчисиз қурилма, дрон, хавфсизлик, ҳамкорлик
еоии, еик, учувчисиз қурилма, дрон, хавфсизлик, ҳамкорлик

ЕОИИда дронлардан хавфсиз фойдаланиш бўйича ягона ёндашувлар ишлаб чиқилади

16:41 05.07.2026
© Пресс-служба ЕИККруглый стол, посвященный развитию гражданских беспилотных авиационных систем в ЕАЭС
Круглый стол, посвященный развитию гражданских беспилотных авиационных систем в ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2026
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
ЕИК майдонида ЕОИИ ҳудудида фуқаролик дронларидан мураккаб шароитларда фойдаланишни тартибга солиш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. ЕОИИ ҳудудида фуқаролик дронларидан мураккаб ва ностандарт шароитларда хавфсиз фойдаланиш бўйича ягона ёндашувлар ишлаб чиқилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати хабар берди.
ЕИК майдонида фуқаролик учувчисиз авиация тизимларини ривожлантиришга бағишланган икки кунлик халқаро давра суҳбати якунланди. Унда давлат органлари, авиация маъмуриятлари, халқаро ташкилотлар ва экспертлар иштирок этди.
Муҳокамаларнинг асосий мавзуси дронларни критик омиллар таъсирида қўллаш бўлди. Хусусан, экстремал иқлим, мураккаб географик шароитлар, можаролар ва радиоэлектрон бостириш зоналари, чекланган алоқа инфратузилмаси ҳамда техноген халақитлар алоҳида кўриб чиқилди.
ЕИК Транспорт ва инфратузилма департаменти директори Рустам Женалиновнинг таъкидлашича, ЕОИИда дронлардан фойдаланган ҳолда умумий ва хавфсиз хизматлар бозорини шакллантириш учун эксплуатациянинг барча мураккаб шароитларини ҳисобга олиш зарур.
Иштирокчилар ИКАО стандартларини ЕОИИ авиация бозори эҳтиёжларига мослаштириш йўналишларини белгилади. Шунингдек, форс-мажор ҳолатларида дронларнинг трансчегаравий парвозлари бўйича давлат идоралари ўртасида тезкор ҳамкорлик механизмларини ишлаб чиқиш таклиф этилди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда ички сув транспорти мутахассисларига қўйиладиган талаблар белгиланди
9 Июн, 17:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0