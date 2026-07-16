https://sputniknews.uz/20260716/uzbekistan-mishustin-tibbiy-hamkorlik-muhokama-59060851.html
Ўзбекистон делегацияси Мишустин ва Мурашко билан тиббий ҳамкорликни муҳокама қилди
Ўзбекистон делегацияси Мишустин ва Мурашко билан тиббий ҳамкорликни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси Россия ҳукумати ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги раҳбарияти билан тиббиётни рақамлаштириш, телемедицина, кадрлар тайёрлаш, онкология ва ядро тиббиёти бўйича ҳамкорликни муҳокама қилди.
2026-07-16T10:48+0500
2026-07-16T10:48+0500
2026-07-16T12:46+0500
россия
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
соғлиқ
касаллик
михаил мишустин
рақамли технологиялар
ўзбекистон
жамият
михаил мурашко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/18/48552299_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_72c86bdc7236c9848e015abd6f24f64d.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Россия ҳукумати, Президент администрацияси ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги раҳбарияти билан тиббиёт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш бўйича музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон делегациясига Президент администрацияси раҳбарининг тиббиётни ислоҳ қилиш бўйича ўринбосари Тамила Алиева ва соғлиқни сақлаш вазири Элдор Адилов бошчилик қилди.Томонлар соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, тиббиётни рақамлаштириш ва ўзбекистонлик мутахассисларни Россиянинг етакчи тиббий ҳамда илмий муассасаларида тайёрлаш масалаларини муҳокама қилди.Россия соғлиқни сақлаш вазири Михаил Мурашко билан учрашувда эса тиббий ёрдамни ташкил этиш, телемедицинани ривожлантириш, беморларни масофадан кузатиш ва тиббиёт кадрларини тайёрлашга бағишланган экспертлар сессияси ўтказилди.Ўзбекистон делегацияси Россиянинг Мажбурий тиббий суғурта федерал жамғармаси, Ҳалокатлар тиббиёти маркази, Марказий клиник шифохонаси ва қатор ихтисослаштирилган тиббий марказлар фаолияти билан ҳам танишди.Россия томони ўзбекистонлик мутахассисларга онкология, радиология, гематология ва болалар онкологияси бўйича етакчи федераль марказлар ишини ташкил этишда қўлланилаётган замонавий усулларни тақдим этди.
https://sputniknews.uz/20260521/cis-migrantlar-tibbiy-monitor-korib-chiqilish-57746686.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/18/48552299_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d4919306eaec420971853d110a018351.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), соғлиқ, касаллик, михаил мишустин, рақамли технологиялар, ўзбекистон, жамият, михаил мурашко
россия, соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), соғлиқ, касаллик, михаил мишустин, рақамли технологиялар, ўзбекистон, жамият, михаил мурашко
Ўзбекистон делегацияси Мишустин ва Мурашко билан тиббий ҳамкорликни муҳокама қилди
10:48 16.07.2026 (янгиланди: 12:46 16.07.2026)
Музокараларда тиббиётни рақамлаштириш, телемедицина, кадрлар тайёрлаш, онкология ва ядро тиббиёти бўйича ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Россия ҳукумати, Президент администрацияси ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги раҳбарияти билан тиббиёт соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш бўйича музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон делегациясига Президент администрацияси раҳбарининг тиббиётни ислоҳ қилиш бўйича ўринбосари Тамила Алиева ва соғлиқни сақлаш вазири Элдор Адилов бошчилик қилди.
Ташриф доирасида Россия ҳукумати раиси Михаил Мишустин, унинг ўринбосарлари Алексей Оверчук ва Дмитрий Григоренко, шунингдек, Россия Президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари Алексей Громов билан учрашувлар ўтказилди.
Томонлар соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, тиббиётни рақамлаштириш ва ўзбекистонлик мутахассисларни Россиянинг етакчи тиббий ҳамда илмий муассасаларида тайёрлаш масалаларини муҳокама қилди.
Россия соғлиқни сақлаш вазири Михаил Мурашко билан учрашувда эса тиббий ёрдамни ташкил этиш, телемедицинани ривожлантириш, беморларни масофадан кузатиш ва тиббиёт кадрларини тайёрлашга бағишланган экспертлар сессияси ўтказилди.
Шунингдек, онкология, радиология, ядро тиббиёти, гематология, шошилинч тиббий ёрдам, реабилитация ва паллиатив ёрдам соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Ўзбекистон делегацияси Россиянинг Мажбурий тиббий суғурта федерал жамғармаси, Ҳалокатлар тиббиёти маркази, Марказий клиник шифохонаси ва қатор ихтисослаштирилган тиббий марказлар фаолияти билан ҳам танишди.
Россия томони ўзбекистонлик мутахассисларга онкология, радиология, гематология ва болалар онкологияси бўйича етакчи федераль марказлар ишини ташкил этишда қўлланилаётган замонавий усулларни тақдим этди.