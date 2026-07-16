https://sputniknews.uz/20260716/ukraine-mudofaa-vazir-istefo-59072052.html
Қўмондон билан келишмовчилик ёки коррупция: ОАВ Украина мудофаа вазири истеъфоси ҳақида
Қўмондон билан келишмовчилик ёки коррупция: ОАВ Украина мудофаа вазири истеъфоси ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
ОАВлар Михаил Федоровнинг истеъфосини Александр Сирский билан келишмовчилик, мудофаа харидларидаги ислоҳотлар ва коррупцион манфаатларга тўсқинлик қилгани билан боғламоқда. Расмий сабаб очиқланмаган.
2026-07-16T17:17+0500
2026-07-16T17:17+0500
2026-07-16T17:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
норозилик намойиши
владимир зеленский
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59071876_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_e82992e1e07ab137e9ec14d26a1f48b2.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Украина мудофаа вазири Михаил Фёдоровнинг лавозимдан кетишига нима сабаб бўлгани расман батафсил тушунтирилмади. ОАВлар эса қарорнинг бир нечта эҳтимолий сабабини келтирмоқда."Financial Times" маълумотига кўра, Фёдоров мудофаа харидларини замонавийлаштириш, дронлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва ҳарбий бюджетдан шахсий манфаат йўлида фойдаланишга тўсқинлик қилишга уринган. "Украинская правда" ҳам Фёдоров коррупция мавжуд тизимга қўшилиш ўрнига уни тўхтатишга ҳаракат қилгани учун юқори доираларда норозилик уйғотган бўлиши мумкинлигини ёзди. Иккинчи асосий версия Фёдоров ва Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский ўртасидаги зиддият билан боғлиқ. "The Economist" ва бошқа нашрларга кўра, Фёдоров дронлар, рақамлаштириш ва технологик ислоҳотларга урғу берган, ҳарбий раҳбариятнинг бир қисми эса армияни бошқаришда анъанавий ёндашувни қўллаб-қувватлаган.Фёдоров Сирскийни вазирлик ташаббусларини тўсиш ва мавжуд муаммоларни бевосита муҳокама қилмасликда айблади. "Reuters" маълумотига кўра, у бош қўмондонни алмаштиришни ҳам кўзда тутган кадрлар ўзгаришларини ўтказмоқчи бўлган.Зеленский, шунингдек, ички ишлар вазири Игорь Клименко ҳарбий комиссарият фаолияти ва сафарбарлик билан боғлиқ муаммоларни ҳал қила олишига умид билдирган.Фёдоровнинг кетиши Киев ва Украинанинг бошқа шаҳарларида норозиликларга сабаб бўлди. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг сўзларига кўра, Россия учун Украинанинг янги мудофаа вазири бўлишининг аҳамияти йўқ.
https://sputniknews.uz/20260625/ukraine-harbiylar-norozilik-58591166.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59071876_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_97b6a048e8c5420b4e009bf36960a488.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, норозилик намойиши, владимир зеленский
дунё янгиликлари, дунёда, украина, норозилик намойиши, владимир зеленский
Қўмондон билан келишмовчилик ёки коррупция: ОАВ Украина мудофаа вазири истеъфоси ҳақида
17:17 16.07.2026 (янгиланди: 17:49 16.07.2026)
Украина ва Ғарб ОАВлари Фёдоровнинг кетишини Сирский билан зиддият, мудофаа харидларидаги ислоҳотлар ва таъсирли доиралар манфаатлари билан боғламоқда.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Украина мудофаа вазири Михаил Фёдоровнинг лавозимдан кетишига нима сабаб бўлгани расман батафсил тушунтирилмади. ОАВлар эса қарорнинг бир нечта эҳтимолий сабабини келтирмоқда.
"Financial Times" маълумотига кўра, Фёдоров мудофаа харидларини замонавийлаштириш, дронлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва ҳарбий бюджетдан шахсий манфаат йўлида фойдаланишга тўсқинлик қилишга уринган.
Нашр суҳбатдошлари бу сиёсат айрим таъсирли шахсларнинг манфаатларига зид келган бўлиши мумкинлигини айтмоқда.
"Украинская правда" ҳам Фёдоров коррупция мавжуд тизимга қўшилиш ўрнига уни тўхтатишга ҳаракат қилгани учун юқори доираларда норозилик уйғотган бўлиши мумкинлигини ёзди.
Иккинчи асосий версия Фёдоров ва Украина Қуролли кучлари бош қўмондони Александр Сирский ўртасидаги зиддият билан боғлиқ. "The Economist" ва бошқа нашрларга кўра, Фёдоров дронлар, рақамлаштириш ва технологик ислоҳотларга урғу берган, ҳарбий раҳбариятнинг бир қисми эса армияни бошқаришда анъанавий ёндашувни қўллаб-қувватлаган.
Фёдоров Сирскийни вазирлик ташаббусларини тўсиш ва мавжуд муаммоларни бевосита муҳокама қилмасликда айблади. "Reuters" маълумотига кўра, у бош қўмондонни алмаштиришни ҳам кўзда тутган кадрлар ўзгаришларини ўтказмоқчи бўлган.
Украина ОАВлари Зеленский депутатлар билан учрашувда Фёдоров ва Сирский ўртасидаги можарони ҳал қилиб бўлмайдиган даражага етган деб баҳолаганини ёзмоқда.
Зеленский, шунингдек, ички ишлар вазири Игорь Клименко ҳарбий комиссарият фаолияти ва сафарбарлик билан боғлиқ муаммоларни ҳал қила олишига умид билдирган.
Фёдоровнинг кетиши Киев ва Украинанинг бошқа шаҳарларида норозиликларга сабаб бўлди.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песковнинг сўзларига кўра, Россия учун Украинанинг янги мудофаа вазири бўлишининг аҳамияти йўқ.
"Мудофаа вазири ким бўлишининг умуман аҳамияти йўқ. Биз учун асосийси, Киев режимида масъулиятни ўз зиммасига оладиган, тинч йўл билан ҳал этишга имкон берадиган ёки махсус ҳарбий операцияни якунлашга имкон берадиган масъулиятли қарор қабул қиладиган кимдир бўлиши", - деди Кремль вакили.