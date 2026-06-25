https://sputniknews.uz/20260625/ukraine-harbiylar-norozilik-58591166.html
“Ҳарбийлар — давлат мулки”: FT Украина армиясидаги норозилик ҳақида ёзди
“Ҳарбийлар — давлат мулки”: FT Украина армиясидаги норозилик ҳақида ёзди
Sputnik Ўзбекистон
Financial Times’га кўра, Украина ҳарбийлари армиядаги янги шартнома тизими ва давлат ваъдаларига ишонмаяпти. Айниқса, 2022 йилда ёки ундан олдин хизматга кирганлар ислоҳотни танқид қилмоқда.
2026-06-25T14:28+0500
2026-06-25T14:28+0500
2026-06-25T14:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
киев
украина
ҳарбий
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58590701_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a369f4f9982fb5ad79f0ef4e5155322a.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Украина ҳарбийлари армияда режалаштирилаётган ислоҳотлар бўйича давлат ваъдаларига ишонмаяпти. Бу ҳақда "Financial Times" Украина Қуролли кучларининг номи ошкор этилмаган ҳарбий хизматчиларига таяниб хабар берди.Аввалроқ Украина мудофаа вазири Михаил Фёдоров УҚКда янги шартнома тизими жорий этилишини эълон қилган эди. Унга кўра, шартнома муддати тугаганидан кейин ҳарбий хизматчига сафарбарликдан кечиктириш ҳуқуқи берилади — хизмат муддати қанча узоқ бўлса, кечиктириш даври ҳам шунча узоқ бўлади.FT таъкидлашича, ваъда қилинган ислоҳотлар, айниқса, 2022 йилда ёки ундан олдин хизматга кирган ҳарбийлар орасида танқидга учраган. Улар учун асосий муаммо — хизмат муддати ва демобилизация масаласида аниқ кафолатлар йўқлиги.Нашр суҳбатлашган ҳарбийлардан бири фуқаролик ҳаётида ҳарбий хизматчиларига “давлат мулки” сифатида қаралишини айтган. Унинг сўзларига кўра, иш берувчилар ҳарбийларни ишга қабул қилишга шошилмайди.Федоров аввалроқ Украина жамиятида сафарбарлик жараёнидан норозилик борлигини тан олган. Украинанинг “Страна.ua” нашри эса украиналик ҳарбий Киев марказида пикет ўтказиб, УҚКдаги “қуллик шароитлари”дан шикоят қилганини хабар қилган эди.Украинада сафарбарликни кучайтириш тўғрисидаги қонун 2024 йил 18 майда кучга кирган. Бироқ унда ҳарбий хизматдан бўшатиш муддатлари кўрсатилмаган.Сўнгги пайтларда Украина Қуролли кучлари шахсий таркиб етишмовчилигига дуч келмоқда. Сафарбарлик жараёни ва ҳарбий комиссариат ходимларининг ҳаракатлари эса мамлакатда мунтазам баҳс ва норозиликларга сабаб бўлмоқда.
https://sputniknews.uz/20260510/ukraine-aholi-kamayish-57486771.html
киев
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58590701_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_218eda2fb53960b2d710ef2ec306c9b7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, киев, украина, ҳарбий
дунё янгиликлари, дунёда, киев, украина, ҳарбий
“Ҳарбийлар — давлат мулки”: FT Украина армиясидаги норозилик ҳақида ёзди
Нашрга кўра, Украина ҳарбийлари янги шартнома тизими уларга демобилизация бўйича аниқ кафолат беришига шубҳа қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Украина ҳарбийлари армияда режалаштирилаётган ислоҳотлар бўйича давлат ваъдаларига ишонмаяпти. Бу ҳақда "Financial Times" Украина Қуролли кучларининг номи ошкор этилмаган ҳарбий хизматчиларига таяниб хабар берди
.
Аввалроқ Украина мудофаа вазири Михаил Фёдоров УҚКда янги шартнома тизими жорий этилишини эълон қилган эди. Унга кўра, шартнома муддати тугаганидан кейин ҳарбий хизматчига сафарбарликдан кечиктириш ҳуқуқи берилади — хизмат муддати қанча узоқ бўлса, кечиктириш даври ҳам шунча узоқ бўлади.
“Бир неча аскар "Financial Times"га ислоҳот йиллар давомида жанг қилганларга деярли ҳеч нарса бермаганини ва давлат ўз ваъдаларини бажаришига шубҳа қилаётганини айтди”, — деб ёзади нашр.
FT таъкидлашича, ваъда қилинган ислоҳотлар, айниқса, 2022 йилда ёки ундан олдин хизматга кирган ҳарбийлар орасида танқидга учраган. Улар учун асосий муаммо — хизмат муддати ва демобилизация масаласида аниқ кафолатлар йўқлиги.
Нашр суҳбатлашган ҳарбийлардан бири фуқаролик ҳаётида ҳарбий хизматчиларига “давлат мулки” сифатида қаралишини айтган. Унинг сўзларига кўра, иш берувчилар ҳарбийларни ишга қабул қилишга шошилмайди.
Федоров аввалроқ Украина жамиятида сафарбарлик жараёнидан норозилик борлигини тан олган. Украинанинг “Страна.ua” нашри эса украиналик ҳарбий Киев марказида пикет ўтказиб, УҚКдаги “қуллик шароитлари”дан шикоят қилганини хабар қилган эди.
У, хусусан, хизмат муддатини аниқ белгилаш ва демобилизация имкониятини жорий этишни талаб қилган.
Украинада сафарбарликни кучайтириш тўғрисидаги қонун 2024 йил 18 майда кучга кирган. Бироқ унда ҳарбий хизматдан бўшатиш муддатлари кўрсатилмаган.
Сўнгги пайтларда Украина Қуролли кучлари шахсий таркиб етишмовчилигига дуч келмоқда. Сафарбарлик жараёни ва ҳарбий комиссариат ходимларининг ҳаракатлари эса мамлакатда мунтазам баҳс ва норозиликларга сабаб бўлмоқда.