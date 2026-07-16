https://sputniknews.uz/20260716/russia-uzbekistan-qoshma-korxonalar-59069615.html
Россия Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича биринчи ўринда
Россия Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича биринчи ўринда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 20,5 мингдан ошди ва бир йилда 22,9 фоизга кўпайди. Қўшма корхоналар сони бўйича Россия, Хитой ва Туркия етакчилик қилмоқда.
2026-07-16T19:23+0500
2026-07-16T19:23+0500
2026-07-16T19:23+0500
миллий статистика қўмитаси
инфографика
россия
корхона
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59068392_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fae9162b88652d504f23af5054443ea7.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йил 1 июль ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 502 та корхона фаолият юритмоқда. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3 817 тага ёки 22,9 фоизга кўп. Уларнинг 4 611 таси қўшма корхоналар, 15 891 таси эса хорижий корхоналар ҳисобланади.Қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда. Россия капитали иштирокидаги қўшма корхоналар сони 941 тани ташкил этган.Кейинги ўринларни Хитой — 863 та ва Туркия — 523 та қўшма корхона билан эгаллаган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59068392_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b25cf3068d1fe1168c0e6c9e1a05b9d0.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , инфографика, россия, корхона, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , инфографика, россия, корхона, инфографика, ўзбекистон
Россия Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича биринчи ўринда
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони бир йилда 22,9 фоизга ўсди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йил 1 июль ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 502 та корхона фаолият юритмоқда. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3 817 тага ёки 22,9 фоизга кўп.
Уларнинг 4 611 таси қўшма корхоналар, 15 891 таси эса хорижий корхоналар ҳисобланади.
Қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчилик қилмоқда. Россия капитали иштирокидаги қўшма корхоналар сони 941 тани ташкил этган.
Кейинги ўринларни Хитой — 863 та ва Туркия — 523 та қўшма корхона билан эгаллаган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.